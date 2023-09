Clip NÓNG 24h: Bị lốp xe khác "tấn công", tài xế có hành động khiến cư dân mạng "ngả mũ"

Bị lốp xe khác "tấn công", tài xế có hành động khiến cư dân mạng "ngả mũ"

Bị lốp xe khác "tấn công", tài xế có hành động khiến cư dân mạng "ngả mũ". Nguồn: Báo Dân trí

Sự việc diễn ra hôm 13/9 trên một tuyến đường từ Hưng Yên sang Gia Lâm (Hà Nội). Theo đó, xe có camera hành trình suýt chút nữa đã bị chiếc lốp rơi từ xe đầu kéo phía trước văng thẳng vào kính lái.

May mắn là khi đó, xe có camera hành trình đang di chuyển không quá nhanh và tài xế tập trung quan sát nên đã kịp dừng lại, tránh được va chạm.

Sau đó, tài xế gọi người đi cùng xuống bê chiếc lốp lạc chủ lên xe mình, khiến không ít người xem video nhầm tưởng tài xế này sẽ "tư lợi".

Tuy nhiên, hành động kế tiếp thực sự khiến cộng đồng mạng "ngả mũ".

Tay cầm điện thoại, tay lái xe, nữ tài xế phi thẳng xe điện vào ô tô bán tải

Tay cầm điện thoại, tay lái xe, nữ tài xế phi thẳng xe điện vào ô tô bán tải. Nguồn: MXH

Sự việc xảy ra vào tối muộn hôm 11/9 vừa qua. Trong lúc lái xe máy điện, nữ tài xế (không đội mũ bảo hiểm) vẫn sử dụng điện thoại, không chú ý quan sát nên phi thẳng xe vào ô tô bán tải. Hình ảnh vụ tai nạn được thành viên nhóm Facebook về ô tô chia sẻ thu hút nhiều bình luận, trong đó có ý kiến cho rằng, nữ tài xế coi thường tính mạng bản thân khi vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại.

Xe tải ngang nhiên đi ngược chiều giữa đường phố Hà Nội

Xe tải ngang nhiên đi ngược chiều giữa đường phố Hà Nội. Nguồn: Báo Giao Thông

Khoảng 7h35 sáng 13/9, camera hành trình chia sẻ bởi một tài xế đã ghi lại hành vi đi ngược chiều của một xe tải trên đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Tình huống vi phạm xảy ra đúng vào cao điểm giờ đi làm của người dân, gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường. Hành vi của tài xế sau khi chia sẻ lên mạng đã nhận về nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn tông chết người rồi bỏ chạy

Ô tô kéo lê xe đạp điện gần 5km ở Thanh Hóa. Nguồn: Công An TP.HCM

Tối 13/9, Lê Văn Thọ (28 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) lái ôtô 5 chỗ trên đường Cán Cờ, P.Long Anh hướng về trung tâm thành phố. Đến trung tâm khu công nghiệp Hoàng Long, ô tô tông trúng xe đạp điện do chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, ngụ huyện Hoằng Hóa) điều khiển chạy cùng chiều. Cú đâm từ phía sau khiến chị Hương văng ra đường, tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế Thọ không dừng để giải quyết, tiếp tục lái xe bỏ chạy, kéo lê chiếc xe đạp điện qua nhiều cung đường. Nhiều người dân bức xúc, truy đuổi đến khu công nghiệp Tây Bắc Ga, cách hiện trường khoảng 5 km thì chặn được Thọ; đồng thời thông báo cho cơ quan công an. Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế Thọ cho kết quả 1.089 mg/lít khí thở. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.