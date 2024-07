Clip NÓNG 24h: Cậu bé lớp 4 làm "hoa tiêu" giúp người đi xe tránh ngập úng ở Hà Nội

Cậu bé lớp 4 làm "hoa tiêu" giúp người đi xe tránh ngập úng ở Hà Nội

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé đứng ở đoạn đường gom đại lộ Thăng Long hướng từ nội thành Hà Nội đi Hòa Lạc, bên cạnh là biển chỉ dẫn "Đường ngập, đi lối này" cảnh báo cho người dân đi xe máy tránh chỗ ngập úng. Hình ảnh đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng.

Cậu bé đó là Phùng Xuân Giáp, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Hình ảnh được ghi lại vào hôm qua 29/7.

Nhờ nhận được cảnh báo, nhiều người đi xe máy đã rẽ theo sự điều hướng của hai chú cháu Giáp và thoát được cảnh ngập xe, chết máy. Nếu cứ tiếp tục đi vào đoạn đường ngập, họ sẽ bị mắc kẹt vì mức nước ngập khá cao. Để qua khỏi chỗ ngập, nhiều người phải thuê xe bò để kéo xe máy với giá 50 nghìn đồng.

Hành động nhân văn của cậu bé Xuân Giáp đã nhanh chóng được lan truyền khắp các hội nhóm trên mạng xã hội, gây xúc động cho cư dân mạng.

Xúc động clip cán bộ công an bơi giữa dòng củi rác tìm kiếm người mất tích

Trận lũ quét tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) xảy ra rạng sáng 25/7 đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của nhân dân. Ngay trong đêm, lũ quét làm 2 người tử vong; 5 người mất tích; 2 người bị thương nặng.

Đến nay, sau 5 ngày xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tìm được 2 thi thể và vẫn còn 3 người chưa tìm thấy.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, nạn nhân mới nhất được tìm thấy là L.V.P., ngụ bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn. Thi thể anh P. được tìm thấy chiều 28/7, tại khu vực lòng hồ Long Tạo, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, cách tâm lũ khoảng 30km.

Do lượng củi, rác cộng với đất đá đổ về khu vực lòng hồ quá nhiều, khiến cho công tác tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Các thành viên tổ tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực lòng hồ đã không thể dùng thuyền mà phải bơi, dò tìm.

Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ.

Ngay khi tìm thấy thi thể nạn nhân, Công an huyện Mường Chà đã mời gia đình cùng chính quyền địa phương đến nhận diện, đưa về tổ chức mai táng.

2 Trung úy Công an kịp thời cứu người đàn ông bất tỉnh chìm xuống suối sâu

Vào 14h30 ngày 27/7, trung úy Lý A Chánh, Công an xã Pa Khóa và trung úy Nguyễn Duy Khánh, Công an xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu khi đi qua khu vực suối Nà Tăm thuộc địa phận xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, nghe thấy tiếng kêu cứu có người bị đuối nước.

Nạn nhân là anh Tao Văn Điếng (SN 1990, trú tại bản Nà Tăm, xã Nà Tăm, huyện Sìn Hồ). Anh Điếng khi đi qua suối bị trượt chân ngã, đầu đập vào đá và chìm xuống suối.

Do khu vực này nước sâu, chảy xiết nên mọi người không dám xuống tìm kiếm. Tuy nhiên anh Chánh và anh Khánh đã không chút do dự, ngay lập tức nhảy xuống dòng nước. Sau khi phát hiện nạn nhân đang bất tỉnh dưới đáy suối, hai chiến sỹ công an đã nhanh chóng kéo nạn nhân lên mặt nước để đưa vào bờ.

Với kinh nghiệm và kỹ năng sơ, cấp cứu đã được tập huấn, hai cán bộ công an đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo cứu sống người bị nạn. Hiện sức khỏe của anh Điếng đã hồi phục.

Sang đường giữa ngã tư như chốn không người, tài xế xe Mazda suýt gây tai nạn

Tình huống trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 20 phút sáng ngày 30/7, tại ngã tư phố Trần Thái Tông giao với phố Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời điểm này, chiếc ô tô có gắn camera hành trình đang lưu thông trên tuyến đường Trần Thái Tông, khi tới ngã tư giao với phố Dịch Vọng Hậu thì gặp một chiếc Mazda 2 màu trắng đang sang đường.

Theo đoạn video, khi băng qua ngã tư, chiếc Mazda 2 màu trắng đã không có dấu hiệu giảm tốc. Nhận thấy điều này, chủ chiếc xe gắn camera hành trình đã bấm còi cảnh báo và buộc phải phanh gấp để tránh một vụ tai nạn giao thông xảy ra. Cú phanh gấp và hơi bẻ lái sang phải khiến một chiếc xe máy đi cùng chiều phía sau không kịp phản ứng và va quệt vào đầu chiếc xe có gắn camera hành trình.