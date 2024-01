Clip NÓNG 24h: Cháy hội trường Thành ủy TP.Hà Tiên, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Kiên Giang: Cháy hội trường Thành ủy TP. Hà Tiên, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 rạng sáng nay (1/1), tại số 4 Mạc Thiên Du, phường Bình San đã xảy ra một vụ cháy khiến hội trường Thành ủy TP. Hà Tiên (Kiên Giang) bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát PCCC& CHCN đã điều nhiều xe chữa cháy tới hiện trường để khống chế vụ cháy. Sau hơn 1 tiếng nỗ lực chữa cháy thì đám cháy được khống chế hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Được biết, Hội trường Thành ủy TP. Hà Tiên vừa được sửa chữa cách đây vài tháng với số tiền đầu tư tương đối lớn.

Theo một số người dân tại khu vực xảy ra sự việc, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ trang thiết bị, vật tư tại hội trường. Lực lượng công an TP. Hà Tiên đang phong tỏa hiện trường.

Bước đầu công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình Thuận: Cảnh sát biển vượt sóng lớn, cứu hộ 2 tàu cá gặp nạn

Chiều 30/12, nguồn tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, vào lúc 16h cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 6008 thuộc đơn vị này đã cứu nạn thành công và kéo tàu cá mang số hiệu KH 91656TS về đến đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) an toàn.

Thông tin ban đầu, lúc 18h ngày 29/12, khi đang làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát kết hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp và không theo quy định (IUU) trên khu vực biển Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), tàu Cảnh sát biển 6008 nhận được lệnh điều động của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đi cứu nạn tàu cá.

Ngay lập tức tàu Cảnh sát biển 6008 khẩn trương đến vị trí tàu cá mang số hiệu KH-91656TS và KH-96417TS gặp nạn cách đảo Phú Quý khoảng 22 hải lý về hướng Nam Đông Nam.

Sau hơn 3 giờ hành trình, lúc 21h30 ngày 29/12, tàu Cảnh sát biển 6008 đã đến khu vực hai tàu cá bị nạn. Lúc này, thời tiết khu vực đang có gió cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Sau khi tiếp cận tàu KH-91656TS, lực lượng chức năng đã tiến hành làm dây cứu, kéo tàu này về đảo Phú Quý. Đến 16h ngày 30/12, tàu Cảnh sát biển 6008 đã lai kéo tàu KH-91656 về đến đảo Phú Quý và bàn giao cho Bộ đội Biên phòng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục thực hiện công tác cứu nạn, lai kéo tàu KH-96417 TS còn lại về đảo Phú Quý.

CSGT, CSCĐ "quây" bắt ô tô con chở thuốc lá lậu tại Đồng Tháp

Ngày 31/12, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, hiện đơn vị đang khẩn trương phối hợp với Công an TP. Cao Lãnh để củng cố hồ sơ xử lý đối với Lương Quốc Cường (sinh năm 1998, ngụ Ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) theo qui định.

Thông qua công tác nghiệp vụ, lúc 7h20 sáng ngày 31/12/2023, trên đường Tân Việt Hòa, thuộc ấp 1, xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp) gồm 7 người phối hợp với 2 chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động, do Thiếu tá Nguyễn Tiến Sĩ, Phó Đội trưởng làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra ô tô con mang BKS 66A-195.43 do Lương Quốc Cường (sinh năm 1998, ngụ Ấp Bình Thuận, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, phát hiện trên xe có chở 7.450 bao thuốc lá điếu nhập lậu (1.490 bao JET, 5.960 bao HERO).

Hiện vụ việc đang được Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an TP. Cao Lãnh để củng cố hồ sơ xử lý đối với Lương Quốc Cường theo qui định của pháp luật.

Nữ tài xế chạy bất ổn khiến tài xế ô tô giật mình thon thót, cư dân mạng ngán ngẩm

Tình huống được camera hành trình ghi lại vào chiều 28/12 trên đường Vành đai 3 dưới thấp thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội). Dù đường đông phương tiện, người phụ nữ vẫn điều khiển xe máy sang đường như chỗ không người mà không hề quan sát phía sau.

Kiểu sang đường nguy hiểm này khiến người phụ nữ va chạm nhẹ vào đầu ô tô có gắn camera hành trình, nhưng ngay sau đó người này vẫn tiếp tục tạt đầu và dừng ngay đầu ô tô. May mắn các phương tiện đều đi chậm và không có sự việc đáng tiếc xảy ra.