Clip NÓNG 24h: Choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ ảo của mây ngũ sắc trên bầu trời TP.HCM

Choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ ảo của mây ngũ sắc trên bầu trời TP.HCM

Choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ ảo của mây ngũ sắc trên bầu trời TP.HCM. Nguồn: Saostar

Theo ghi nhận, đám mây xuất hiện tại các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 5 và quận 4 vào khoảng 16 giờ chiều. Kích thước của nó lớn hơn so với những lần xuất hiện trước, khiến người dân dễ dàng quan sát.



Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiên văn TP.HCM cho biết đây là hiện tượng mây ngũ sắc, không phải là hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, đám mây xuất hiện chiều 12/5 được đánh giá là đẹp và rộng nhất trong số những đám mây ngũ sắc từng xuất hiện tại TP.HCM.

Nguyên nhân hình thành mây ngũ sắc là do hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa của ánh sáng khi xuyên qua các hạt nước trên mây. Hiện tượng này thường xuất hiện ở bề mặt mỏng của đám mây, hay chính xác là rìa của những đám mây to, và thường xuyên xảy ra vào mùa mưa.

Thời gian xuất hiện và kéo dài của mây ngũ sắc thường chỉ vài chục phút. Đầu tiên, đám mây sẽ hình thành, sau đó loang rộng ra và màu sắc dần nhạt đi cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Sự xuất hiện của chòm mây ngũ sắc không chỉ mang đến một cảnh tượng thiên nhiên đẹp mắt mà còn là lời nhắc nhở về sự kỳ diệu và bí ẩn của vũ trụ.

Gia Lai: Cháu bé tử vong thương tâm sau va chạm với xe lu trên Quốc lộ 19

Cháu bé tử vong thương tâm sau va chạm với xe lu trên Quốc lộ 19. Nguồn: Công Lý

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h37' ngày 12/5 tại Km153+900 Quốc lộ 19 thuộc TDP 7, thị trấn Đắk Đoa, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy do bà P.T.M. (sinh năm 1958, trú tại thị trấn Đắk Đoa) điều khiển chở theo cháu trai L.H.L. (sinh năm 2018, là cháu nội bà M.) và xe lu do anh L.Q.K. (sinh năm 1988, trú tại thôn 6, xã An Phú, TP. Pleiku) điều khiển. Hậu quả của vụ va chạm mạnh khiến cháu L. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do bà P.T.M. điều khiển xe máy đi vào khu vực công trường đang thi công, qua đường không chú ý quan sát và do anh L.Q.K. điều khiển xe lu không chú ý quan sát.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Khánh Hoà: Điều khiển xe máy qua đường ẩu, cô gái khiến nhiều người thót tim

Điều khiển xe máy qua đường ẩu, cô gái khiến nhiều người thót tim. Nguồn: Saostar

Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm tại ngã ba đường dẫn Lê Lợi và QL1A, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người thót tim.

Theo đoạn clip, một cô gái điều khiển xe máy khi đến ngã tư đã bất ngờ băng qua đường mà không quan sát trước sau cẩn thận. Hậu quả là cô gái đã bị một chiếc ô tô tải trọng nhỏ tông trúng. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, cô gái văng ra khỏi xe nhưng may mắn vẫn giữ được mạng sống.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h7 phút sáng ngày 10/5. Vụ tai nạn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho cô gái và lên án hành vi thiếu ý thức của cô khi tham gia giao thông.

Xe con đi như mất phanh, đẩy người đi xe máy lao vào ô tô tải

Xe con đi như mất phanh, đẩy người đi xe máy lao vào ô tô tải. Nguồn: Dân Trí

Vào ngày 12/5, trên Quốc lộ 1A đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do sự lạng lách, thiếu ý thức của tài xế xe con. Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc, khiến nhiều người vô cùng bức xúc.



Theo hình ảnh ghi lại, khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, người đi xe máy và hai xe tải bên trái đang từ từ di chuyển qua ngã tư. Bất ngờ, một chiếc ô tô con ở làn trong cùng bên phải đã lạng lách, vượt ẩu với tốc độ cao, không chú ý quan sát, khiến người đi xe máy bị đẩy vào bánh xe tải.

May mắn, tài xế xe tải đã kịp thời phanh lại, khiến người đi xe máy chỉ bị ngã ra đường thay vì ngã vào gầm xe. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe con chỉ dừng lại một chút rồi phóng đi nhanh chóng, bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường.

Sự việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh. Một số người đã tới hỗ trợ người đi xe máy dựng xe và đưa đi cấp cứu.