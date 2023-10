Clip NÓNG 24h: CSGT truy đuổi, nổ súng chỉ thiên khống chế tài xế say xỉn trên Quốc lộ 3

Thái Nguyên: CSGT truy đuổi, nổ súng khống chế tài xế say xỉn trên Quốc lộ 3

Ngày 31/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải đang bỏ chạy và bị đoàn xe chuyên dụng của lực lượng CSGT bám sát, truy đuổi.

Được biết, sự việc xảy ra vào lúc 22h33' ngày 30/10, tại Km83+600 trên Quốc lộ 3, đoạn qua tổ dân phố Giang Tiên, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương (Thái Nguyên). Trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm chuyên đề về nồng độ cồn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 20H-007.91 do lái xe Phạm Quang Ngôi (sinh năm 1998, trú tại xóm Suối Bén, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương) điều khiển để kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng mà cố tình tăng ga bỏ chạy khoảng 10km, đến khu vực đường tròn Tân Long (TP. Thái Nguyên) thì bị lực lượng CSGT áp sát, dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định lái xe Phạm Quang Ngôi vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,311mg/lít khí thở.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương đang tiếp tục xác minh hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh niên nằm bất động dưới bốt điện, clip 20 giây phơi bày nguyên nhân

Theo hình ảnh từ camera, vào khoảng 6h sáng 30/10, một nam thanh niên điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ cao.

Đang đi thì chiếc xe bất ngờ trượt bánh, thanh niên lảo đảo rồi mất lái, ngã xuống đường. Cả người điều khiển và phương tiện trượt dài rồi xô đổ một bốt điện trên vỉa hè.

Cú tông mạnh khiến nam thanh niên nằm bất động, chiếc xe máy hư hỏng nặng, nằm cách trụ điện không xa. Người dân gần đó đã nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Được biết vụ va chạm xảy ra trên đoạn đường thuộc địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Đa số ý kiến đều cho rằng nguyên nhân là do thanh niên không làm chủ được tốc độ.

Bắt 2 "phượt thủ" lái xe gần 300km/h, bốc đầu trên đường ra đảo Cát Bà

Ngày 31/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Cát Hải vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994) và Đinh Văn Anh (SN 1997, cùng ở Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan điều tra, hai bị can này là hai trong số nhóm thanh niên lái xe máy phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao, có thời điểm gần 300km/h trên đường Tân Vũ - Lạch Huyện (đảo Cát Bà), đường hoa xuyên đảo Cát Bà, thuộc huyện Cát Hải (TP Hải Phòng), diễn ra khoảng 3 tuần trước.

Trước đó, ngày 18/10 trên mạng xã hội xuất hiện clip mô tả một nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn, chạy với tốc độ rất cao và “bốc đầu” trên đường, tại khu vực đường ra đảo Cát Bà.

Trong video được phát tán, nhiều thanh niên đi xe máy phân khối lớn tổ chức thành từng nhóm khác nhau để “biểu diễn” trên đường. Những người này lái xe với tốc độ nhanh, “ôm cua”, “bốc đầu” kèm những pha “cà gối” sát đường hoa xuyên đảo Cát Bà khiến cho người tham gia giao thông cùng tuyến đường sợ hãi, gây mất ANTT và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Hình ảnh cũng cho thấy, có thời điểm, xe phân khối lớn di chuyển với tốc độ 200-299km/h. Vụ việc khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã yêu cầu Phòng CSGT, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an huyện Cát Hải vào cuộc xác minh danh tính của nhóm người nêu trên.

Tránh xe sang đường ngược chiều, xế sang Mercedes S500 bị xe máy tông trúng đuôi

Tình huống trên xảy ra vào khoảng 12h54’ trưa ngày 28/10 trên đường Lê Quang Đạo thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Theo camera hành trình gắn trên một chiếc ô tô con đi phía sau ghi lại, thời điểm trên chiếc Mercedes S500 màu đen đang lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng Đại lộ Thăng Long đi Sân vận động Mỹ Đình, khi đến đoạn trước toà nhà The Matrix One thì tài xế đã buộc phải phanh gấp để tránh chiếc xe máy do một người phụ nữ cầm lái đang đi ngược chiều sang đường.

Cùng lúc này một xe máy khác do một nam thanh niên điều khiển cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã tông trúng đuôi xe Mercedes S500.

Sau va chạm, người phụ nữ điều khiển xe máy sang đường ngược chiều đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hành vi của người phụ nữ trên không chỉ là nguyên nhân dẫn đến va chạm giữa xe Mercedes và xe máy khác mà còn vi phạm luật giao thông đường bộ.