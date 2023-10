Clip NÓNG 24h: Va chạm giao thông, thanh niên điều khiển xe máy lao thẳng vào gốc cây tại Thái Bình

Va chạm giao thông, thanh niên điều khiển xe máy lao thẳng vào gốc cây tại Thái Bình

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến nhiều người xem không khỏi rùng mình.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 20 giờ 10 phút này 26/10, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường.

Thời điểm trên, khi xe này lách sang phải để vượt một xe máy khác đang di chuyển cùng chiều thì bất ngờ xảy ra va chạm. Xe máy do nam thanh niên điều khiển mất kiểm soát, lao đi với tốc độ cao rồi lao thẳng vào gốc cây bên đường.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra tại phố Tăng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Hậu quả sau cú va chạm mạnh, nam thanh niên bị thương rất nặng, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu sau đó.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt tương tác và chia sẻ từ cộng đồng mạng, đa số ý kiến đều lên án hành vi phóng nhanh, vượt ẩu của nam thanh niên, không những gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Long An: Công an truy tìm nhóm người tạt sơn vào nhà dân 5 lần để đòi nợ

Ngày 27/10, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của bà NTKH (51 tuổi, ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành) về việc liên tục bị tạt nước sơn vào nhà. Công an đã điều tra xác định được đối tượng và đang truy lùng để xử lý.

Sáng ngày 27/10, phóng viên có mặt tại nhà bà N.T.K.H., những vết tạt sơn vẫn còn nguyên ngay cổng vào nhà và trên ghế tường nhà bà H. Theo bà H, từ ngày 14/9 đến 23/10, nhà bà đã bị tạt sơn 5 lần, các lần tạt đã được camera ở nhà ghi hình lại.

Nguyên nhân được bà H cho biết là do con trai bà đã thiếu 96 triệu đồng tiền chơi đá gà qua mạng, 5 triệu đồng vay mượn tổng cộng là 101 triệu đồng.

Hiện lực lượng công an xã đang phối hợp với CSĐT công an huyện Châu Thành điều tra xác minh, sớm làm rõ nhóm người tạt sơn vào nhà bà H để có biện pháp xử lý, tránh hoang mang trong dư luận.



Theo một vị lãnh đạo xã Thanh Vĩnh Đông, hiện địa phương chỉ đạo các ngành ở xã tuyên truyền người dân không tham gia vào các nạn cờ bạc, đá gà qua mạng xã hội. Đồng thời, khi có sự việc xảy ra cần báo nhanh đến cơ quan chức năng.

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Nam

Khoảng 5 giờ ngày 28/10, trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Ca Dy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương, giao thông bị ách tắc.

Thời điểm trên, ô tô tải mang BKS 17H-019.44 lưu thông hướng Kon Tum đi Đà Nẵng, khi đến vị trí trên thì va chạm với xe tải chở thư báo mang BKS 50H-212.19 lưu thông theo chiều ngược lại.

Sau va chạm, đầu 2 xe biến dạng, 2 tài xế bị thương, trong đó tài xế điều khiển xe tải mang BKS 50H-212.19 bị mắc kẹt trong cabin không thoát ra ngoài được. Đáng lo hơn, sau va chạm, chiếc ô tô tải mang BKS 17H-019.44 tự bốc cháy ngùn ngụt.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài đưa đi cấp cứu và tiến hành chữa cháy.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên đường Hồ Chí Minh bị ách tắc nghiêm trọng.

Bình Dương: Khoảnh khắc xe bồn bốc cháy ngùn ngụt khi đang đậu ở cây xăng

Cư dân mạng đang truyền nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xe bồn bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Đáng chú ý, xe bồn này đang đậu bên trong một cây xăng.

Sự việc xảy ra vào lúc 14h chiều 27/10 tại cây xăng trên quốc lộ 13, KP4 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Rất may vụ hoả hoạn chưa lan ra thùng chứa xăng phía sau.

Theo lực lượng chức năng, chiếc xe trên thuộc Chi nhánh 2, Công ty TNHH Tân Tường Phát, (quốc lộ 13, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ước tính thiệt hại của vụ cháy vào khoảng 50 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.