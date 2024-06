Clip NÓNG 24h: Cứu người đàn ông mắc kẹt giữa hai bức tường do lấy điện thoại bị rơi

Cứu người đàn ông mắc kẹt giữa hai bức tường

Sáng 2/6, nguồn tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Hà Tĩnh vừa cứu kịp thời một người đàn ông khi bị mắc kẹt giữa hai bức tường.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h53 ngày 1/6. Thời điểm này, ông Hoàng Phúc S. (SN 1971, trú tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh) bị rơi điện thoại xuống khe tường ranh giới giữa nhà ông và nhà hàng xóm.

Ông S. đã tháo khung cửa sổ, sau đó chui xuống khe để lấy điện thoại. Quá trình này, ông đã bị mắc kẹt tại vị trí giữa 2 móng bê tông của 2 nhà.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm tiến hành ứng cứu nhưng không thành công, nạn nhân bị kẹt lại và có diễn biến xấu, khó thở.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Sau khi trấn an, động viên nạn nhân bình tĩnh, bằng phương pháp cứu hộ đã nhanh chóng đưa được nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt trong tình trạng xây xát phần mềm. Sau khi được sơ cứu, sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Cháy kho hàng đồ nhựa ở Khánh Hòa, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

Khoảng 6 giờ sáng 2/6, kho hàng đồ nhựa và đồ gia dụng Hằng Anh có diện tích khoảng hơn 300m2 (tại thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) bất ngờ bốc cháy, cột khói lửa bốc cao hàng chục mét.

Theo một người dân cạnh bên kho hàng cho biết, bà cùng người thân trong gia đình chuẩn bị dọn hàng bán thì nghe tiếng lách tách cùng mùi khét, sau đó đám cháy bùng lên rồi cháy lan sang khu vườn phía sau nhà. Bà và mọi người đã hô hoán bảo vệ mở cửa di dời tài sản khỏi kho hàng, đồng thời gọi điện thoại cho Công an xã và lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa. Một số gia đình dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không hiệu quả.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều 2 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy, 3 xe bồn tiếp nước cùng 50 chiến sĩ, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp các đơn vị Công an huyện Diên Khánh, xã Diên An tiến hành dập lửa từ nhiều phía.

Do kho hàng nằm ở đường Võ Nguyên Giáp, nhiều phương tiện giao thông qua lại nên lực lượng cảnh sát tập trung phân luồng, điều tiết xe đi vào làn ngược chiều để tập trung chữa cháy. Đến khoảng 9 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, các phương tiện giao thông được phép di chuyển trở lại.

Hết hồn với kiểu đi xe máy như tự sát khiến xe khác vạ lây

Sự việc diễn ra vào sáng 29/5 trên đường Trịnh Văn Bô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo đó, vào thời điểm đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển sang màu xanh, các xe lần lượt di chuyển qua ngã tư, thì người đàn ông điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến đã hồn nhiên đi ngược chiều chéo sang đường.

Tình huống đối đầu bất ngờ khiến không ít ô tô thót tim. May mắn là tài xế ô tô có camera hành trình đã thận trọng quan sát khi thấy xe phía trước giảm tốc độ nên không xảy ra va chạm với xe máy.

Xúc động cảnh em bé khoe giấy khen với bố qua camera

Mới đây trên mạng xã hội, dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng yêu được trích xuất từ camera trước sân nhà của một gia đình hôm 27/5.

Clip khoảng 30 giây ghi lại hình ảnh một em bé học sinh tiểu học tay giơ cao tấm giấy khen, liên tục nhảy lên hướng về phía camera còn miệng thì nhanh nhảu khoe: “Bố ơi, nay con có giấy khen này. Con được ăn nhiều bánh kẹo, được tặng nhiều vở trong buổi tổng kết”.

Nhìn cách cậu bé khoe thành quả sau một năm cố gắng học tập với bố và nhảy cẫng lên để bố có thể nhìn rõ qua camera, ai cũng thấy tim mình bỗng reo vui.