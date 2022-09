Clip NÓNG 24h: Đỗ trước cửa hàng, ô tô bị 2 phụ nữ dán băng dính và vẩy bột trắng xe

Đỗ trước cửa hàng, ô tô bị người phụ nữ dán băng dính và vẩy bột trắng xe

Đỗ ô tô trước cửa nhà, chiếc xe bị 2 cô gái "xử đẹp". Nguồn: SaoStar

Chiều 4/9, mạng xã hội lan truyền hình ảnh xe Mercedes màu đen mang biển số 29A (Hà Nội) trở nên "tả tơi" khi bị dán băng dính đầy xe, kèm theo mảnh giấy ghi "Đỗ vô ý thức". Đáng chú ý, chiếc ô tô còn bị làm bẩn bởi chất bột màu trắng, tập trung ở phần kính lái, nắp ca-pô.

Sự việc được cho là xảy ra trên đường Minh Khai (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhiều người đi qua khu vực thấy vậy nên đã chụp ảnh, quay video lại rồi đăng lên một số hội nhóm về giao thông.

Một đoạn clip được chia sẻ trên nhóm Facebook OFFB cho thấy có hai người phụ nữ đã dán băng dính lên chiếc Mercedes. Một số người cho rằng vết bẩn màu trắng dính trên ô tô là do bị tạt sơn. Tuy nhiên, khi được hỏi thì người phụ nữ nói trong video rằng đó chỉ là bột sắn dây.

Xe khách phóng nhanh tông bẹp đuôi ô tô dừng đèn đỏ khiến nhiều người hoảng loạn

Xe khách phóng nhanh tông bẹp đuôi ô tô dừng đèn đỏ khiến nhiều người hoảng loạn. Nguồn: Báo Một Thế Giới

Theo nội dung clip, xe khách giường nằm biển số 48E-000.32 lưu thông trên đường ĐT 741 hướng từ tỉnh Bình Dương đi Bình Phước. Khi đến gần ngã tư trước trường Tiểu học Vĩnh Hòa A (thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), tài xế dường như không đạp thắng nên xe khách tông mạnh vào đuôi ô tô 7 chỗ đang dừng đèn đỏ.

Cú tông mạnh khiến ô tô văng về trước, xoay nhiều vòng trên đường và nằm giữa giao lộ, bẹp dúm phần đuôi. Những người ngồi trên ô tô không nguy hiểm đến tính mạng, song tất cả đều hoảng loạn. Những người đi xe máy dừng đèn đỏ cũng may mắn không bị xe khách tông trúng. Sau khi gây tai nạn, xe khách tiếp tục lao đi qua khỏi ngã tư rồi mới dừng lại.

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Giáo đã có mặt xử lý hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc và di dời các phương tiện.

Ôtô dán thay đổi biển số bị người đi đường bóc sạch

Ôtô dán thay đổi biển số bị người đi đường bóc sạch. Nguồn: Zing

Sự việc được ghi nhận sáng 5/9 trên đường Đê La Thành (Hà Nội). Một chiếc ô tô trong lúc di chuyển chậm trên tuyến đường này giờ cao điểm, đã bị người dân phát hiện "hack" biển số bằng cách dùng đề can che số 8 thành số 3. Ngay lập tức, chiếc xe đã bị người dân bóc sạch, trả lại nguyên trạng biển số. Được biết, hành vi tự ý thay đổi biển số có thể đối diện với mức phạt lên đến 6 triệu đồng.

Ô tô chạy quá tốc độ, bất chấp hiệu lệnh của CSGT bỏ chạy, tông vào 2 người đi xe máy tử vong

Ô tô chạy quá tốc độ, bất chấp hiệu lệnh của CSGT bỏ chạy, tông vào 2 người đi xe máy tử vong. Nguồn: MXHGT

Theo đó, vào khoảng 14h48’ ngày 3/9, tại Km 45+800, QL48A (thuộc địa phận xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), xe ô tô con BKS: 37A - 391.70 do Dương Văn Thành (SN 1975, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển chở trên xe 5 người đã vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Chiếc xe này đã chạy với tốc độ 96km/h, trong khi qua đoạn đường này tốc độ giới hạn chỉ là 50km/h.

Đến khoảng 14h55’, khi chiếc xe ô tô chạy tới Km41+100 thì bị tổ công tác số 3 của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT mà cố tình lái xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã thông báo ngay cho tổ 5 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 và Công an TX.Thái Hòa phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, dừng xe để xử lý.

Sau khi bỏ chạy qua tổ CSGT số 3, đến khoảng 15h15’ xe ô tô con này chạy đến Km39+900, QL48A thì tông phải xe máy do ông T.V.Q (SN 1971) chở theo vợ là N.T.T (SN 1980, cùng trú ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong tại chỗ, bà T. bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện thì tử vong. Ngoài ra, 5 người ngồi trên xe ô tô cũng bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị đẩy bay hàng chục mét, phần đuôi ô tô lọt xuống rãnh giao thông, toàn bộ đầu xe bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ bay tung tóe trên mặt đường.