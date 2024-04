Clip NÓNG 24h: Hành khách hành hung tài xế vì chê xe taxi nóng

Hành khách hành hung tài xế vì chê xe taxi nóng

Hành khách hành hung tài xế vì chê xe taxi nóng.

Ngày 6/4, Công an phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang xác minh vụ việc một hành khách hành hung tài xế taxi.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh, đạp.

Cũng theo clip, khi di chuyển trên taxi, vị khách nam luống tuổi đã dùng tay đập vào kính xe. Khi tài xế hỏi: "Gì vậy anh" thì vị khách đáp lại: "Không sao đâu em, bể kính em chưa có nhưng uýnh em thì có rồi. Em yên tâm đi".

Khi taxi đến điểm dừng, vị khách nam đã bước xuống, vòng sang cửa tài xế và bất ngờ dùng chân đạp, hành hung tài xế.

Trao đổi với PV, tài xế taxi cho biết khoảng 22 giờ tối 4/4, anh lái xe chở khách tại một quán nhậu trên đường Trần Hữu Dực đến một quán Karaoke trên đường Y Jút, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

Tài xế cho biết khi vừa lên xe, một vị khách đã tỏ thái độ bực dọc vì cho rằng xe nóng. Lúc đó, anh đã mở sẵn máy lạnh của xe. Tuy nhiên, khi nghe khách phàn nàn, anh tiếp tục hạ nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp.

Dù vậy, vị khách tỏ vẻ vẫn khó chịu. Khi đến quán Karaoke, anh dừng xe thì vị khách bước xuống, đi vòng sang cửa của tài xế rồi đạp, đánh anh.

Những người xung quanh đã can ngăn vụ việc và giúp anh giữ vị khách lại để báo công an. Ngay sau đó, Công an phường Thắng Lợi đã có mặt, mời những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.

Nghệ An: Người đàn ông tử vong tại chỗ sau pha va chạm với xe tải

Người đàn ông tử vong tại chỗ sau pha va chạm với xe tải ở Nghệ An.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 5/4, trên đường Phạm Hồng Thái, thuộc địa phận phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trong clip, một người đàn ông điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều. Cú va chạm xảy ra khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị cán tử vong.

Được biết, nạn nhân được xác định là ông Đinh V.N. (SN 1963), trú tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Ngay khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt ngay tại hiện trường để giải quyết sự việc.

Đoạn clip ghi lại sự việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý và ý kiến bình luận từ phía người xem.

Cháy xưởng vải ở TP. HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Cháy xưởng vải ở TP. HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vào 19h15 tối 5/4, đám cháy bùng lên tại một xưởng vải tại địa chỉ 355 Trần Thị Cờ, phường Thới An, quận 12, TP.HCM. Thấy cháy, người dân liền hô hoán và cùng nhau phá cửa dập lửa không thành do cửa khóa trái từ bên trong.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 12 điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng đã dùng vòi rồng dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan từ nhiều hướng.

Khoảng 20h cùng ngày, hỏa hoạn được kiểm soát. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bừng tỉnh sau giấc ngủ trưa, người phụ nữ bắt quả tang trò xấu từ kẻ lạ mặt táo tợn

Bừng tỉnh sau giấc ngủ trưa, người phụ nữ bắt quả tang trò xấu từ kẻ lạ mặt táo tợn.

Vụ trộm cắp táo tợn xảy ra vào lúc 12h53' ngày 1/4 và được camera ghi lại. Thời điểm đó tiệm spa vẫn đang mở cửa nhưng chỉ có một người phụ nữ nằm ngủ trưa. Thấy sơ hở, một gã đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt kín mít nhẹ nhàng bước vào tính trộm cắp.

Kẻ gian ngó nghiêng quan sát một hồi rồi tới lục ngăn tủ ở quầy thu ngân. Không tìm thêm được đồ vật gì giá trị, hắn lại tiến tới gần phía người phụ nữ đang ngủ rồi rón rén rút chiếc điện thoại trong túi quần của cô.

Trong khi đó, nữ chủ tiệm vẫn ngủ ngon lành, không hề hay biết kẻ trộm đang thực hiện hành vi xấu xí. Khi lấy được chiếc điện thoại, người đàn ông rồi rời đi.

Đúng lúc gã trộm ra tới cửa thì người phụ nữ chợt thức giấc. Sờ trong túi thấy món đồ bị mất, người phụ nữ quay đầu nhìn lại thấy gã đàn ông lấm la lấm lét trước cửa liền bật dậy và lớn giọng: "Này, ông định làm gì đấy?".

Bị phát giác, kẻ gian bối rối đưa lại điện thoại cho nữ chủ tiệm rồi leo lên xe máy phóng đi mất hút. Người phụ nữ không quên nói với theo: "Liệu hồn đấy".

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi táo tợn của kẻ gian.

Bên cạnh đó, một số ý kiến lên tiếng cảnh báo mọi người nên cẩn thận trong việc giữ gìn tài sản, tránh để kẻ gian lợi dụng. Đặc biệt, với các chị em phụ nữ, khi ở một mình cần khóa cửa chính, cửa sổ đảm bảo an toàn cho chính bản thân.