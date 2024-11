Clip NÓNG 24h: Hình ảnh cho thấy sức mạnh khủng khiếp của siêu bão Man-yi

Hình ảnh cho thấy sức mạnh khủng khiếp của siêu bão Man-yi

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết bão Man-yi đã đổ bộ vào tỉnh đảo thưa dân Catanduanes với sóng cao tới 14 mét và sức gió giật lên tới 325 km/h. Đây là cơn bão lớn thứ 6 tấn công quốc đảo này trong vòng 1 tháng qua.

Dự báo bão sẽ mang theo các đợt sóng cao tới 3 mét đe dọa thủ đô Manila và các vùng ven biển khác trong 48 giờ tới. Từ trước bão Man-yi, điện trên đảo Catanduanes đã bị cắt, các nơi trú ẩn và trung tâm chỉ huy phải sử dụng máy phát điện.

Dự báo, chiều 18/11, bão Man-yi sẽ quét qua Luzon, hòn đảo đông dân nhất và là động lực kinh tế của Philippines, với cường độ có thể vẫn ở mức siêu bão. Chính phủ nước này đã kêu gọi người dân chú ý đến các cảnh báo để bảo vệ tính mạng và tài sản. Hơn 650.000 người đã phải sơ tán trước bão Man-yi.

Dự báo ngày 18/11 bão Manyi đi vào biển Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc ứng phó với bão Man-yi gần biển Đông.

Bắt nhóm quái xế lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí trong đêm

Khoảng 20h ngày 16/11, một số thanh niên đi trên 3 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, rú ga và mang theo hung khí chạy từ huyện Đức Thọ lên huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm thanh niên này tiếp tục chạy từ huyện Hương Sơn theo đường mòn Hồ Chí Minh sang huyện Vũ Quang đến huyện Hương Khê rồi theo đường QL 15 về TP.Hà Tĩnh.

Khi đến địa phận thôn 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), nhóm thanh niên này bị lực lượng CSGT Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Hà Linh bắt giữ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Công Minh mang theo 1 dao tự chế, Nguyễn Đức Phú Q. mang theo 10 vỏ chai bia.

Công an huyện Hương Khê tạm giữ 3 xe máy và một số tang vật có liên quan để phối hợp Công an huyện Hương Sơn, Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Vũ Quang xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường kinh hoàng vụ 2 taxi điện và 2 xe máy tông liên hoàn, bẹp dúm ở Bình Dương

Vụ tai nạn xảy ra lúc gần 21 giờ tối 16/11 trên đường ĐT 743, đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo người dân, vào thời điểm trên, xe taxi điện đã lao lên vỉa hè, tông vào cây xanh và biển báo trước khi đâm vào chiếc xe cùng hãng, rồi đâm tiếp vào 2 xe máy.

Người dân chạy tới, mở cửa xe thì phát hiện tài xế có dấu hiệu không tỉnh táo, có hiện tượng co giật.

Người dân đã nhanh chóng sơ cứu cho các nạn nhân và đưa đến bệnh viện cấp cứu.