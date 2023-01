Clip NÓNG 24h: Ngồi ở cửa nhà uống nước vẫn bị ô tô tông kinh hoàng

Ngồi ở cửa nhà uống nước vẫn bị ô tô tông kinh hoàng

Ngồi ở cửa nhà uống nước vẫn bị bị ô tô tông kinh hoàng. Nguồn: Dân Trí

Tối ngày 3/1, Dân Trí đưa tin, chiều cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An đang phối hợp các đơn vị liên quan, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người bị thương nặng.

Trích xuất camera an minh, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 31/12/2022, trên Quốc lộ 62, đoạn qua phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Theo đó, vào thời gian trên, một gia đình 4 người bán tiệm tạp hóa ven Quốc lộ 62 cùng ra sân ngồi nói chuyện, hóng mát.

Bất ngờ chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông tốc độ nhanh lạc tay lái đâm thẳng vào bàn nước, đẩy hai phụ nữ ngồi phía ngoài lọt xuống gầm xe đi đoạn khá dài mới dừng lại.

Trong khi đó, 2 người đàn ông may mắn thoát nạn, liên tục kêu: "Cứu với, trời ơi, vợ tôi chết tại chỗ rồi, chết rồi..."

Lúc này, mọi người trong gia đình chạy đến xe tìm cách đưa hai nạn nhân ra bên ngoài, nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết, hai nạn nhân bị ô tô du lịch đâm trực tiếp, đẩy đi một đoạn khá dài bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Kiến Tường cấp cứu, sau đó nạn nhân chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa Long An.

Thông tin từ gia đình, do đa chấn thương nên hiện 2 nạn nhân vẫn còn nằm trong khoa cấp cứu, 1 người nguy kịch.

Hiện, vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Camera ghi lại cảnh hai người thương vong nghi do bị truy sát ở Bình Dương

Camera ghi lại cảnh hai người thương vong nghi do bị truy sát ở Bình Dương. Nguồn: 24h

Ngày 3/1, người nhà của nam thanh niên tên Nguyễn Hoàng L (24 tuổi, ngụ tại phường Hưng Định, TP Thuận An, Bình Dương) đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an về việc anh L tử vong nghi do bị đuổi đánh.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 3/1 gia đình anh L nhận được tin báo rằng nam thanh niên này đã tử vong do tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Văn Tiết (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một).

Khi người nhà đến thì lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm rồi bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Tuy nhiên, do nghi ngờ cái chết của anh L không phải do tai nạn, nên phía gia đình anh L đã quay lại hiện trường và trích xuất camera nhà dân ở khu vực đó.

Theo hình ảnh camera ghi lại, khoảng 1 giờ 11 phút anh L điều khiển xe máy chở theo một người bạn lao vào bên đường và đâm vào gốc cây. Người bạn bị văng ra sau nhưng vẫn còn tỉnh táo, còn anh L ngã xuống vỉa hè bất tỉnh.

Ngay lúc đó có hai chiếc xe máy chạy đến, một nhóm thanh niên (khoảng 3 người) lao xuống dùng hung khí tấn công người bạn của anh L. Trước khi rời đi, nhóm thanh niên còn chỉ trỏ chửi bới.

Hiện tại người bạn của anh L vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo gia đình anh L, họ nghi ngờ nhóm thanh niên này truy đuổi anh L cùng người bạn mới xảy ra tai nạn.

Được biết, tối 2/1 anh L cùng một số người bạn đi dự tiệc tại một quán nhậu trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.

Ronaldo ra mắt hoành tráng màu áo mới Al Nassr

Ronaldo ra mắt hoành tráng màu áo mới Al Nassr. Nguồn: Zing

Sau khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng hai năm rưỡi với Al Nassr, Cristiano Ronaldo đã có buổi ra mắt trên sân Mrsool Park trước 25.000 khán giả Saudi Arabia vào đêm 3/1 giờ Hà Nội. Cũng trong đêm qua, Ronaldo đã tham gia buổi tập đầu tiên trên sân Mrsool Park.

Tiền đạo 37 tuổi có thể khoác áo Al Nassr từ trận gặp Al Tai ngày 5/1. Al Nassr đang dẫn đầu giải Saudi Pro League với 26 điểm sau 11 trận, hơn Al Shabab một điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

Dãy nhà bị đóng băng hoàn toàn sau bão tuyết ở Canada

Dãy nhà bị đóng băng hoàn toàn sau bão tuyết. Nguồn: The Guardian

Hoa Kỳ và Canada đang phải chiến đấu với nhiệt độ đóng băng kỷ lục sau một cơn bão tuyết ập đến, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng. Mới đây, cảnh quay bằng thiết bị bay không người lái cho thấy một dãy nhà bên hồ bị đóng băng hoàn toàn ở Ontario, Canada, nơi chính quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi tuyết rơi dày.