Clip NÓNG 24h: Khoảnh khắc chiếc xe máy như bị thổi lùi trong trận mưa giông khủng khiếp tại Hà Nội

Đêm qua 20/4, khu vực nội thành Hà Nội ghi nhận mưa vừa, mưa to đến rất to. Đặc biệt, mưa dông đi kèm sấm sét, gió giật mạnh khiến nhiều cây lớn bị gãy đổ khắp các tuyến đường Thủ đô. Người đi đường phải dừng lại tránh trú do gió quá lớn.