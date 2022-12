Clip NÓNG 24h: Khói lửa dữ dội bao trùm nhà xưởng ở Bình Dương

Khói lửa dữ dội bao trùm nhà xưởng ở Bình Dương

Khói lửa dữ dội bao trùm nhà xưởng ở Bình Dương. Nguồn: Tiền Phong

Vụ cháy xảy ra vào trưa 31/12 tại nhà xưởng của một công ty đóng trên địa bàn phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao cuồn cuộn đứng xa vẫn thấy rõ.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TX. Tân Uyên được điều động cùng các xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Nhiều công ty sát bên hoảng sợ, nhanh chóng di dời đồ đạc ra ngoài.

Đến 13h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa và ngăn không cho cháy lan sang các hộ dân và nhà xưởng sát bên. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

2 tên trộm "xử lý" cặp gương ô tô trong 2 phút

2 tên trộm "xử lý" cặp gương ô tô trong 2 phút. Nguồn: MXHGT

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 28/12 tại TP.HCM được camera của nhà dân ghi lại. Theo đó, vào thời điểm trên, 2 tên trộm đi xe máy chở nhau đến trước cửa của một căn nhà ở trong ngõ. Trước cửa có một chiếc xe Vinfast đang đỗ. Ngay sau khi dừng xe, một tên lao xuống tiếp cận chiếc ô tô. Chỉ với dụng cụ là một chiếc cờ lê, tên trộm đã xử lý nhanh gọn một bên gương, sau đó sang xử lý nốt bên còn lại rồi đưa cho tên ngồi trên xe máy. Tất cả được tên trộm hành động gói gọn chỉ trong 2 phút.

Clip được chia sẻ lên MXH và thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Hầu hết đều tỏ ra hoang mang trước sự manh động và "chuyên nghiệp" của 2 tên trộm.

Lạ lùng chú chó biết chăn hàng ngàn con vịt

Lạ lùng chú chó biết chăn hàng ngàn con vịt. Nguồn: Người lao động

Mới đây, MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh chú chó chăn vịt trên sông khiến nhiều người thích thú. "Ky" là tên của một chú chó được gia đình ông Lê Thanh Lâm (quê Hậu Giang) đem theo đàn vịt khi xuống Bạc Liêu vào mùa thu hoạch lúa thu đông.

Ky là giống chó becgie lai, có đôi mắt linh hoạt, nhanh nhẹn, bộ lông vàng đen mượt. Theo ông Lâm, con Ky được ông mua của người quen ở Sóc Trăng cách đây khoảng 2 năm.

Khi mới về nhà ông Lâm, Ky chỉ biết chạy trên bờ lùa vịt. Còn bây giờ, nó đã thành thạo việc chăn vịt, chạy rất giỏi, bơi lội cũng rất nhanh.

Nam thanh niên vờ hỏi đường rồi giật phăng dây chuyền của người phụ nữ

Nam thanh niên vờ hỏi đường rồi giật phăng dây chuyền của người phụ nữ. Nguồn: Giao thông

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Nghĩa, (20 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”. Trước đó, tối 7/12, Nghĩa lấy xe máy dạo quanh khu dân cư A32 thuộc phường An Khê (quận Thanh Khê). Khi đến kiệt số 01 Lê Trọng Tấn, thấy chị Phạm Thị Th. trú cùng địa phương đang đi bộ một mình, có đeo dây chuyền vàng trên cổ, Nghĩa nảy sinh ý định cướp sợi dây chuyền của chị này.

Lúc này, Nghĩa giả vờ hỏi đường để chị Th. mất cảnh giác. Khi chị Th. đang chỉ đường, Nghĩa áp sát rồi giật phăng sợi dây chuyền, tăng ga bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê vào cuộc, qua trích xuất camera, công an xác định Nghĩa là nghi phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.

Tại cơ quan công an, Nghĩa thừa nhận đã cướp giật sợi dây chuyền của chị Th., đem bán được 3 triệu đồng dùng tiêu xài cá nhân.