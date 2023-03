Clip NÓNG 24h: Kinh hoàng tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện ở Bình Định

Kinh hoàng tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện ở Bình Định

Ngày 14/3, Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết, vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải với xe đạp điện khiến 2 học sinh thương vong.

Theo Công an huyện Hoài Ân, khoảng 13h30 ngày 13/3, anh Hồ Văn H. (37 tuổi) trú khu phố Gia Chiểu, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân điều khiển xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 630 mở rộng theo hướng xã Ân Thạnh đến thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Khi đi đến ngã tư gần cầu Phong Thạnh, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, xe tải va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn Hữu K. (12 tuổi) chở theo em Huỳnh Tuấn Ph.(13 tuổi) cùng trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân. Tiếp đó, xe tải này va quệt với một xe mô tô khác.



Cú va chạm khiến em Nguyễn Hữu K. tử vong tại chỗ, em Huỳnh Tuấn Ph. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Hai cháu K. và Ph. đang học lớp 6 tại Trường THCS Ân Thạnh, huyện Hoài Ân.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Hoài Ân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin vụ tai nạn.

Giải cứu thành công 5 người khỏi đám cháy trong đêm tại Hà Nội

Giải cứu thành công 5 người khỏi đám cháy trong đêm tại Hà Nội

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa TT6.1B, khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai vào khoảng 21 giờ ngày 14/3.

Nhận được tin về vụ cháy , Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ quận Hoàng Mai đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe chỉ huy nhanh chóng có mặt tại hiện trường; đồng thời huy động chi viện 2 xe chữa cháy của quận Thanh Xuân, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiến hành các biện pháp chữa cháy, chống cháy lan.

Tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ phòng chứa vải tầng 1, do căn nhà không có cửa ngăn khói, nên khói theo buồng thang lan lên các khu vực tầng trên. 5 người sinh sống ở trên các tầng đã chạy lên ban công tầng 5 chờ lực lượng chức năng giải cứu.

Cùng thời điểm lực lượng chữa cháy tiến hành dập lửa tại tầng 1, công an quận Thanh Xuân và Hoàng Mai đã phối hợp đưa những người trên tầng 5 thông qua thang bộ xuống vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và công an phường.

Căn nhà là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tầng 1 là phòng chứa vải, các tầng trên cho thuê phòng trọ, chủ nhà không ở cùng.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Hà Nội: Xe tải đi ngược chiều trên cao tốc Láng - Hòa Lạc

Xe tải đi ngược chiều trên cao tốc Láng - Hòa Lạc.

Hình ảnh được camera hành trình ghi lại vào ngày 14/3 trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc.

Theo đoạn clip, chiếc ô tô gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc thì phát hiện một chiếc xe tải đi ngược chiều với tốc độ rất cao. Rất nhanh tài xế xe ô tô có camera hình trình đã nhanh chóng chuyển làn đường để tránh va chạm với chiếc xe tải. Hành động đi ngược chiều của tài xế xe tải là cực kỳ nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông khác trên đường.

Vẫn chưa có lời giải về ngọn lửa "không bao giờ tắt" bên trong thác nước tại New York

Vẫn chưa có lời giải về ngọn lửa "không bao giờ tắt" bên trong thác nước tại New York.

Nằm trong một góc yên tĩnh của công viên Chestnut Ridge, thác nước Ngọn Lửa Vĩnh Cửu ( Eternal Flame Falls) ở phía tây New York là sự kết hợp tuyệt đẹp giữa lửa và nước, bất chấp quy luật của tự nhiên.

Kể từ khi được người dân bản địa phát hiện từ hàng trăm năm trước, ngọn lửa nhỏ này chưa bao giờ tắt trong suốt 4 mùa xuân hạ thu đông. Kể cả khi con người thử tìm cách dập lửa, kết quả là nó vẫn sẽ bùng lại ngay lập tức.

Không một thông tin chính xác nào về người đầu tiên thắp lên ngọn lửa này, mặc dù có suy đoán rằng ngọn lửa được châm lên bởi những người Mỹ bản địa từ hàng nghìn năm trước.



Thông thường có hàng trăm ngọn lửa tự nhiên trên thế giới không ngừng cháy nhờ lượng khí gas sinh ra từ đá phiến sét, những khối đá cổ xưa, cực kỳ nóng bên dưới nó. Nhiệt độ ở mức trên 100 độ C đã phá vỡ các phân tử cacbon trong đá phiến sét và phản ứng này tạo ra một loại khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên trường hợp ngọn lửa ở thác nước Eternal Flame thì chưa rõ nguồn gốc gây cháy.



Nghiên cứu của Arndt Schimmelmann và các đồng nghiệp ở Đại học Indiana (Mỹ) cho thấy những tảng đá bên dưới công viên Chestnut Ridge không đủ nóng để phản ứng này xảy ra. Điều đó đồng nghĩa với việc khí gas duy trì ngọn lửa sinh ra từ một quá trình khác. Họ thừa nhận không thể xác định chính xác quá trình này.



"Ngọn lửa vĩnh cửu" đã được người dân bản địa tôn thờ trong suốt hàng trăm năm và coi như là một hiện thân của thần linh, sự trường tồn. Có lời đồn tâm linh kể rằng ngọn lửa này chỉ bị dập tắt khi trái đất trải qua một đại họa diệt chủng. Vì thế, chừng nào ngọn lửa còn cháy thì những điều tốt đẹp vẫn còn.



Những điều bí ẩn này càng khiến Ngọn Lửa Vĩnh Cửu hấp dẫn du khách. Càng biết nhiều về nó, bạn sẽ càng háo hức muốn đưa địa điểm này vào danh sách "Những nơi nhất định phải đến".