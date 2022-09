Clip NÓNG 24h: Lại xuất hiện clip khách chốt mua đất nền nhanh hơn mua rau

Lại xuất hiện clip khách chốt mua đất nền nhanh hơn mua rau

Đoạn clip khoảng 40 giây ghi lại cảnh nhiều xe ô tô và rất đông người tập trung tại một khu đất trồng điều và cao su. Ở đây có một con đường đất và một con đường mới đổ đá nhỏ. Nhân viên môi giới bất động sản cầm bản phân lô khu đất chạy đi chạy lại và liên tục báo các lô đất khách đã chốt mua.

Sự việc này tương tự như vụ việc đã xảy ra ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước trước đây. Theo như thông tin trong sổ đất của công ty này, đây là đất trồng cây lâu năm đã được phân lô diện tích 1.005,7m2. Đất thuộc đường Đồng In 1 - Cầu Hùng, thuộc ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 22/7/2022, thời hạn sử dụng đến ngày 1/7/2064.

Lãnh đạo huyện Đồng Phú xác nhận sự việc xảy ra vào sáng thứ 6 (ngày 23/9) tại xã Tân Hòa. Sự việc diễn ra chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ, khi địa phương biết và đến kiểm tra thì những người này giải tán. Huyện Đồng Phú đang tiếp tục chỉ đạo UBND xã Tân Hoà làm rõ thông tin trên và báo cáo cụ thể để xử lý.

Quán bún đậu nổi tiếng TP.Buôn Ma Thuột liên tục bị "khủng bố"

Sáng 25/9, mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh quán bún đậu ở số 41-43-45 Trần Bình Trọng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk liên tục bị "khủng bố".

Sau khi đăng tải, sự việc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng.

Theo đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột vào tháng 7/2022, chủ quán bún đậu số 41-43-45 Trần Bình Trọng cho biết quán hoạt động từ năm 2013 đến nay. Thời gian gần đây, quán liên tục bị tấn công, đe dọa, khủng bố tinh thần.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Kiều Diễm, chủ quán 41-43-45 Trần Bình Trọng, bức xúc cho biết đây là những hành động của các đối tượng kinh doanh không lành mạnh. "Những hành vi này là coi thường luật pháp. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm xử lý các đối tượng để gia đình yên tâm làm ăn và làm tròn nghĩa vụ của công dân" - bà Diễm bày tỏ.

Trưa 25/9, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết sau khi tiếp nhận đơn của bà Phạm Thị Kiều Diễm, cơ quan công an đã mời các bên lên làm việc. Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, để xử lý các đối tượng theo quy định.

Người đàn ông đi xe SH đổ cây trộm chậu lúc nửa đêm khiến dân mạng phẫn nộ

Diễn biến vụ việc được camera gắn tại nhà ghi lại toàn bộ và được chia sẻ lên MXH thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo đó, đoạn clip cho thấy một nam thanh niên đi xe máy hiệu Honda SH tiến đến trước cửa một ngôi nhà, phía trước có nhiều cây cảnh.

Người này sau đó tấp xe vào lề đường. Sau một hồi nhanh chóng chọn, người đàn ông vội vàng bê một chậu cây to nhất đổ cây và đất ra ngoài rồi bê chậu lên xe phóng đi mất. Sự việc được ghi nhận vào lúc gần 1h sáng 19/9 vừa qua.

Tài xế bị đánh chấn thương vùng đầu vì lái xe cán lên đống cát

Tài xế bị đánh chấn thương vùng đầu vì lái xe cán lên đống cát. Nguồn: Zing

Vụ việc xảy ra ở Tây Ninh và được camera hành trình của xe ô tô ghi lại chiều 19/9. Thời điểm trên, một chiếc xe tải đi qua đoạn đường có đống cát xây dựng của nhà dân ở ven đường và lùi xe cán vào. Ngay sau khi phát hiện, chủ nhà đã chạy ra lời qua tiếng lại với tài xế, sau đó gọi cả xóm ra để đánh tài xế xe tải.