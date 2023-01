Clip NÓNG 24h: Xe cứu thương "bất lực" trước hàng ô tô ở làn khẩn cấp cao tốc Pháp Vân

Xe cứu thương "bất lực" trước hàng ô tô ở làn khẩn cấp cao tốc Pháp Vân

Chiều 1/1, chưa phải ngày cuối của kỳ nghỉ lễ nhưng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài theo hướng về Hà Nội. Đoạn ùn tắc bắt đầu từ nút giao vành đai 3 và kéo dài tới khu vực xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Trước tình hình ùn tắc, nhiều tài xế đi vào làn khẩn cấp của đường cao tốc để nhanh chóng thoát khỏi khu vực. Anh N.M. (tài xế chiếc xe cứu thương) cho hay vào chiều cùng ngày, anh chở một nam bệnh nhân bị bỏng và tổn thương do nổ bình gas mini tới cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Bình lục (Hà Nam) chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Lúc này, nạn nhân chảy nhiều máu.

Chiếc xe cứu thương liên tục ra tín hiệu nhưng vì đường tắc, các tài xế vẫn đi vào làn khẩn cấp. "Một số tài xế khi thấy tín hiệu đã di chuyển qua làn ngoài, nhưng tôi mất rất nhiều thời gian bởi chiếc xe khách màu xanh, biển 18B", nam tài xế nói và cho biết ngoài còi cứu thương, anh liên tục phát còi tín hiệu xe để cảnh báo.



Sau khoảng gần 20 phút, chiếc xe cứu thương mới thoát khỏi đoạn đường dài hơn 1,5 km. Tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, nam nạn nhân được bác sĩ nhận định "vết thương ngoài da quá lớn". Do vậy, người này tiếp tục được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.

Nghị định 123 quy định phạt tiền 6-8 triệu và tước bằng lái 2-4 tháng đối với tài xế ôtô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu.

Huyền Lizzie ngã sõng soài trên sân khấu VTV Awards 2022

Tối 1/1, Lễ trao giải VTV Awards 2022 diễn ra nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả yêu truyền hình. Buổi lễ vinh danh 12 ứng viên xuất sắc nhất trong các hạng mục liên quan tới truyền hình.

Trong đó, khán giả đặc biệt quan tâm tới các hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng, Nam diễn viên ấn tượng và Phim truyền hình ấn tượng của năm.

Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) chính là nữ diễn viên được gọi tên cho hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng VTV Awards 2022 với vai diễn Vân Trang trong Thương ngày nắng về. Tuy nhiên, cô vô tình gặp phải sự cố vấp ngã trên sân khấu khi lên nhận giải.

Chia sẻ với PV về sự cố không may nói trên, Phan Minh Huyền cho biết: "Đây là sự cố không ai mong muốn. Chiếc váy của tôi quá cầu kỳ, sàn có hơi trơn. Vì quá hạnh phúc, tôi đã không may vấp ngã. Tôi muốn gửi lời cảm ơn, trân trọng tới quý vị khán giả rất nhiều vì đã đồng hành với mình năm qua".

Sau khi nhận giải, nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời chúc từ phía bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và những người hâm mộ.



Tưởng công an nghỉ Tết nên mở điểm đá gà gần chỗ Đội Cảnh sát hình sự

Trước đó, vào chiều 1/1 - Tết dương lịch 2023, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an phường Vĩnh Quang tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống phía sau nhà người dân ở khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang. Qua đó, đã tạm giữ 12 người đàn ông, 2 con gà, số tiền trên 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tụ điểm đá gà này do H.M.T. (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) đứng ra tổ chức và thu tiền sâu, đồng thời có thuê người canh đường.



Tại cơ quan công an, T. cho biết, tưởng ngày Tết lực lượng công an nghỉ nên không đi bắt, do đó T. đã tổ chức cho các con bạc chơi đá gà ăn tiền. Mỗi trận các đối tượng cá cược với nhau từ 500.000 đồng đến 1-2 triệu đồng. Trong lúc Trí đang đưa gà vào đá độ gà thứ 3 thì bị công an bắt giữ.



Điều đáng nói là T. tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại địa điểm chỉ cách Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá có một con sông nhỏ.



HLV Park Hang-seo định "tịch thu" lì xì của Tiến Linh và cái kết...

Chiều 1/1, Đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập thuộc VFF, để tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với Đội tuyển Myanmar trên sân Mỹ Đình. Nhân dịp năm mới 2023, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ, động viên tinh thần toàn đội trước buổi tập. Tại đây Chủ tịch cũng “lì xì” đầu năm cho các thành viên Đội tuyển Việt Nam.