Clip NÓNG 24h: Lực lượng chức năng Tiền Giang khống chế đối tượng cướp taxi bằng nhiều phát súng

Sáng 30/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao Ngô Bảo Trường (SN 1987; ngụ TP.HCM) cho Công an huyện Châu Thành để phối hợp Công an TP Cần Thơ làm rõ vụ cướp taxi.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/9, Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo vụ cướp taxi xảy ra địa bàn TP. Cần Thơ rồi chạy về hướng Tiền Giang nên chỉ đạo công an theo dõi, đón lõng.

Đến gần 23 giờ cùng ngày, CSGT phối hợp cùng các lực lượng khác phát hiện chiếc xe bị cướp đang lao tốc độ nhanh từ hướng Mỹ Thuận về Trung Lương trên Quốc lộ 1 nên CSGT sử dụng xe đặc chủng chắn ngang lộ để truy bắt.

Đối tượng hết đường tẩu thoát nhưng có hành vi manh động nên buộc công an phải nổ nhiều phát súng để truy bắt tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 30/9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, xảy ra tại giao lộ đường số 4A - đường số 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Trước đó, hơn 20 giờ ngày 27/9, anh T.L.T.V. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chạy xe máy biển số 59C2 - 205.88 trên đường số 1A, khu dân cư Vĩnh Lộc, hướng từ đường số 6B nối dài về đường số 2A. Khi xe anh V. đến giao lộ đường số 1A - đường số 4A, phường Bình Hưng Hòa B, thì bị xe máy do một nam thanh niên cầm lái, chạy tốc độ cao tông trúng.

Va chạm khiến hai xe máy ngã ra đường, anh V. va đập mạnh phần đầu dẫn đến co giật. Nam thanh niên vừa gây tai nạn dắt xe lên, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Diễn biến được camera an ninh ghi lại. Người dân khu vực phát hiện, hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp.

"Tai nạn khiến đầu của V. bị chấn thương, giờ lúc nhớ lúc không" – người thân của V. nói và mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng tìm được người liên quan đến vụ tai nạn.

Công an quận Bình Tân sau đó phong tỏa, xử lý hiện trường. Ngoài camera an ninh tại giao lộ xảy ra tai nạn công an cũng đã trích xuất các camera khác dọc các tuyến đường này để truy tìm nam thanh niên tông người rồi bỏ chạy.



Một hình ảnh vô cùng nguy hiểm đã được ghi lại vào chiều 28/9 trên đường Yên Phụ, Hà Nội. Hai trẻ nhỏ đã bất chấp mọi nguy hiểm khi thản nhiên đu người ra ngoài cửa sổ và bám tay lên nóc xe ô tô đang di chuyển.

Hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho chính các em nhỏ mà còn đe dọa đến sự an toàn của những người tham gia giao thông khác. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, các em có thể bị ngã, va đập với các vật thể cứng hoặc gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Trước tình hình này, các chuyên gia và người dân đều bày tỏ sự lo ngại và kêu gọi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.