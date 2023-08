Clip NÓNG 24h: Mercedes ủn xe Hyundai i10 gây va chạm liên hoàn trên cao tốc

Mercedes ủn xe Hyundai i10 gây va chạm liên hoàn trên cao tốc

Mercedes ủn xe Hyundai i10 gây va chạm liên hoàn trên cao tốc. Nguồn: OFFB

Video do camera hành trình của một ô tô chạy phía sau ghi lại cho thấy tài xế xe Mercedes đi sau xe i10 do không giữ khoảng cách an toàn đã đâm thẳng vào đuôi xe i10, đẩy chiếc xe này lao vào đuôi xe bán tải.

Va chạm đã khiến xe Hyundai i10 bị hư hỏng nặng nhưng may mắn là không có thiệt hại về người.

Thêm góc camera an ninh ghi lại tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Thêm góc camera an ninh ghi lại tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong. Nguồn: Tạp chí SaoStar

Những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng và thương tiếc trước thông tin 3 thành viên của CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Kể từ sau vụ tai nạn, mọi hình ảnh, video, thông tin liên quan đều nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, trên một diễn đàn MXH vừa xuất hiện thêm 1 góc camera an ninh trong vụ tai nạn này.

Trước đó chiều 12/8, tại Km1646+500 đường Hồ Chí Minh qua thôn Tạo Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 thành viên đội bóng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tử nạn. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án.

Khoảnh khắc đối tượng manh động bắt cóc bé trai đưa lên ô tô ở phường Việt Hưng, Hà Nội

Khoảnh khắc đối tượng manh động bắt cóc bé trai đưa lên ô tô ở phường Việt Hưng.

Ngày 15/8, thông tin từ lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 1 đối tượng có hành vi bắt cóc trẻ em.

Danh tính nghi phạm được làm rõ là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, Tam Dương, Vĩnh Phúc). Trung đã có hành vi bắt cóc một bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng. Thông tin cũng cho biết, nghi phạm đã đòi bố mẹ bé trai 15 tỷ đồng tiền chuộc và gia đình đã chuẩn bị được 13 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đối tượng rất xảo quyệt khi yêu cầu gia đình bị hại di chuyển qua nhiều địa bàn, hắn cũng liên tục di chuyển qua các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, Trung bị công an bắt giữ ở Hà Nam. Bé trai được giải cứu an toàn, không bị thương tích.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông rón rén vào xóm trọ lúc nửa đêm trộm đồ lót

Camera ghi lại cảnh người đàn ông rón rén vào xóm trọ lúc nửa đêm trộm đồ lót. Nguồn: MXH

Mới đây MXH lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh tại 1 xóm trọ đêm 11/8. Theo đoạn clip ghi lại, người đàn ông mặc đồ dài tay, đội mũ và lẻn vào xóm trọ lúc nửa đêm. Trước một phòng trọ có dựng một chiếc xe máy tay ga đắt tiền, dân mạng xem clip cứ ngỡ rằng người đàn ông này sẽ trộm chiếc xe máy, thế nhưng diễn biến tiếp theo khiến ai nấy cũng bất ngờ.

Hóa ra, người đàn ông này lẻn vào xóm trọ, tiếp cận các cây phơi quần áo để... lấy trộm đồ lót.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều dân mạng cũng không khỏi bất ngờ trước hành động của người đàn ông.