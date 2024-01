Clip NÓNG 24h: Ngư dân Thanh Hóa trúng đậm mẻ cá hố, thu về tiền tỷ

Ngư dân Thanh Hóa trúng đậm mẻ cá hố, thu về tiền tỷ

Ngư dân trúng đậm mẻ cá hố thu về tiền tỷ. Nguồn: Báo Dân trí

Sáng 6/1, ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Thanh Hóa cho biết, một tàu cá của ngư dân phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn trúng đậm mẻ cá hố.

Theo ông Thăng, tàu cá này mang số hiệu TH 91818, công suất 820CV, chủ tàu là anh Nguyễn Duy Hòa (trú phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 5/1, tàu cá của gia đình anh Hòa đánh bắt tại Vịnh Bắc bộ bất ngờ trúng mẻ cá hố nặng 12,5 tấn. Trung bình mỗi con cá hố có trọng lượng 1-1,5kg. Do số lượng cá lớn, sau khi đánh bắt, toàn bộ ngư lưới cụ đã bị hư hỏng nặng.

Theo một số ngư dân tại địa phương này, mẻ cá hố này trị giá khoảng 1,3-1,5 tỷ đồng.

"Đây là mẻ cá rất lớn, hiếm tàu cá nào đánh được lượng cá hố lớn như vậy", chị Lĩnh, một người buôn cá cho hay.

Mới đây MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại tình huống giao thông gây nhiều tranh cãi. Theo đó, khoảng 11h ngày 3/1 trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, một xe tải đang chạy trên đường bỗng bất ngờ đánh lái ép sát một nhóm nữ sinh qua đường tại vị trí không đúng nơi quy định.

Hành vi của lái xe tải bị nhiều người chỉ trích cho rằng vô cùng nguy hiểm. Một số người lại cho rằng hành vi của các nữ sinh đứng ở đường cũng không đúng, bởi vị trí các nữ sinh đứng không có hàng rào, cũng không có vạch kẻ dành cho người đi bộ, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại và cho chính bản thân các nữ sinh này.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô trên đường phố Hà Nội đang thu hút được sự quan tâm từ người xem.

Theo hình ảnh được camera hành trình ghi lại cho thấy, thời điểm trên, tại nút giao đường Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long, mặc dù đèn tín hiệu giao thông đã chuyển đỏ, chiếc xe máy đi phía trước ô tô có gắn camera vẫn tăng tốc, vượt qua ngã tư.

Lúc này, từ phía đường giao cắt, xe ô tô con di chuyển theo đúng tín hiệu đèn cũng đang đi tới. Hậu quả, chiếc xe máy lao thẳng vào thân xe ô tô, va chạm mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy bị hất văng xuống đường, trong đó một nạn nhân nằm im bất động, một người khác có thể ngồi dậy được.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận. Đa số ý kiến đều bức xúc, lên án hành vi vượt đèn đỏ của tài xế xe máy, để rồi "rước tai họa".

Mới đây MXH xuất hiện đoạn clip "gây sốt" ghi lại cảnh một người mẹ trẻ dùng chân cởi đồ cho con một cách thành thục, sau đó cô bế con vào phòng tắm, dùng chân rửa mặt, gội đầu…. Cũng bằng đôi chân, cô đưa con từ chiếc chậu nhỏ sang chậu lớn mà không hề gặp khó khăn gì.

Nhiều người xem clip lo lắng dõi theo các động tác của cô, lo sợ bà mẹ trẻ sẽ làm rớt con. Tuy nhiên, cuối clip, ai nấy đều thở phào và bày tỏ sự thán phục bà mẹ trẻ.

Nhân vật trong clip chính là Phan Tường Vy (28 tuổi, sống ở Đà Lạt, Lâm Đồng). Tường Vy trải qua cơn sốt co giật khi còn nhỏ nên hai bàn tay trở nên yếu ớt, co rút, teo dần lại, gần như không còn cảm giác. Các ngón tay co cứng khiến Vy không cầm nắm được nữa.

Cô gái vì thế sử dụng đôi chân cho mọi hoạt động, từ sinh hoạt cá nhân đến làm các công việc nhà như nấu ăn, thậm chí trang điểm bằng chân. Đôi chân cô vì thế cũng phản xạ nhạy hơn, thay thế cho đôi tay lúc nào không hay.

Đầu năm 2023, Tường Vy kết hôn với bạn trai Nguyễn Tấn Việt và chào đón thêm thành viên mới của gia đình là cô con gái xinh xắn cách đây hơn một tháng.

Sau khi sinh con, mẹ của cô thường phụ cô tắm cho cháu, còn tất cả các công đoạn chăm sóc khác như thay quần áo, thay bỉm, cho con ăn đều do Vy phụ trách. Cô thao tác tất cả các công đoạn chủ yếu bằng đôi chân.

"Tuy nhiên, mỗi khi mẹ tôi bận việc, tôi vẫn có thể tắm cho con một cách thành thạo ", Vy nói.

Cách đây ít hôm, khi mẹ đẻ đi vắng, Vy tắm cho con gái hơn một tháng tuổi và quyết định quay lại một thước phim làm kỷ niệm.

Clip được Vy đăng tải lên mạng xã hội và nhận về hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận.