Clip NÓNG 24h: Công an khống chế đối tượng cầm hung khí chém loạn xạ trên đường tại An Giang

Theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, vào khoảng 19h30' ngày 1/1, Thiếu tá Thái Văn Tâm cùng tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Khi Tổ công tác đến đoạn đường Phan Đình Phùng, tổ 6, khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B thì phát hiện 1 đối tượng (tên Dương Văn Hậu, cư trú trên địa bàn phường Châu Phú B) đang có hành vi cầm dao tự chế đứng giữa đường vung dao chém người dân đang lưu thông trên đường.

Thấy hành vi của đối tượng có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, đồng chí Tâm liền đến khuyên ngăn nhưng đối tượng ngày càng hung hăng hơn. Nhằm ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, đồng chí Tâm đã chủ động trấn áp đối tượng.

Trong lúc giằng co để bắt giữ đối tượng, trước sự chống trả quyết liệt của Dương Văn Hậu, đồng chí Tâm bị chém trúng vào tay gây mất nhiều máu. Lúc này, lực lượng chi viện Công an thành phố Châu Đốc đã kịp thời đến hỗ trợ đưa đồng chí Tâm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh.

Sau đó, đối tượng Dương Văn Hậu đã bị lực lượng Công an Thành phố Châu Đốc bắt giữ để xử lý theo quy định.

Ninh Bình: Xe giường nằm bốc cháy dữ dội, hàng chục hành khách chạy thoát thân

Theo video được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 2/1, thời điểm trên, chiếc xe giường nằm 40 chỗ BKS 12B-003.xx khi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau ít phút ngọn lửa lớn bao trùm chiếc xe, khiến nhiều người chứng kiến sự việc không khỏi hoảng sợ.

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1T tránh TP Ninh Bình, đoạn qua xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Thời điểm trên, xe giường nằm có 30 người bao gồm cả tài xế và phụ xe.

Trước khi ngọn lửa lớn bùng lên, tất cả người trên xe đã may mắn thoát nạn, toàn bộ hàng hóa, hành lý đã bị thiêu rụi cùng chiếc xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an huyện Hoa Lư (Công an tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được Phòng Cảnh sát PCCC và Công an huyện Hoa Lư làm rõ.

Đắk Lắk: Trượt vào đầu xe tải, người phụ nữ bị cán tử vong thương tâm

Vào khoảng 16h49 ngày 2/1, trên quốc lộ 26 (trùng với đường Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một người phụ nữ bị cán tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS 47C-326.xx do tài xế Nguyễn Đức Dương (ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng về vòng xoay cây số 3.

Khi xe tải chạy đến địa điểm trên, bất ngờ xảy ra tai nạn với xe máy BKS 47B1-754.xx do bà T.T.T (53 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy từ hẻm 243/1 đường Nguyễn Văn Cừ ra quốc lộ 26. Hậu quả, khiến bà T bị cán tử vong. Tại hiện trường xe máy bị bể nát, xe tải bị hư hỏng nhẹ.

Theo camera của một phương tiện đi phía sau ghi lại, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bà T lưu thông từ hẻm 243/1 đường Nguyễn Văn Cừ đi ra với tốc độ nhanh rồi bị trượt ngã vào ngay đầu xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 26. Vụ việc xảy ra bất ngờ, khiến tài xế xe tải không kịp xử lý và người phụ nữ bị cán tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lào Cai: Kịp thời sơ tán trường mầm non khi cửa hàng sửa chữa điện tử ngay cạnh bùng cháy

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc gần 13h chiều 2/1/2024 tại một cửa hàng sửa chữa điện tử, điện lạnh số 33 phố Hàm Tử, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai khiến người dân bị một phen hoảng sợ.

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân sống quanh khu vực phát hiện chủ cửa hàng chạy ra đường hô hoán, báo cháy. Khói bốc ra từ bên trong cửa hàng khá nhiều và có mùi khét kèm theo nên người dân trong phố Hàm Tử nhanh chóng phá khóa và dùng vòi nước, bình cứu hỏa mini để dập lửa nhằm ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng sang các hộ lân cận, đồng thời gọi cho lực lượng chữa cháy qua đường dây nóng 114.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an phường Kim Tân đã đến hiện trường tiến hành dập lửa, di chuyển đồ đạc của người dân ra khỏi đám cháy. Do được chữa cháy kịp thời nên đám cháy không lan rộng, tài sản bị cháy hỏng không nhiều.

Nhiều học sinh trong trường mầm non ngay cạnh cửa hàng điện tử đã được sơ tán đến nơi an toàn nên đã không có điều đáng tiếc nào xảy ra. Nguyên nhân ban đầu được biết là do chập điện, diện tích đám cháy khoảng 8m2, tài sản thiệt hại chủ yếu là hàng điện tử cũ và một số vật dụng sinh hoạt gia đình.