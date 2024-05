Clip NÓNG 24h: Người đàn ông nghi tự tử lao vào xe tải tử vong tại Đắk Lắk

Người đàn ông nghi tự tử lao vào xe tải tử vong tại Đắk Lắk

Điều tra nguyên nhân một người đàn ông nghi lao vào xe tải tử vong. Nguồn: Công an TP. HCM

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng 15/5 tại Km 122+450 Quốc lộ 26, đoạn qua thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, nạn nhân là ông L.V.V. (48 tuổi, trú tại thị trấn Phước An) đang đứng bên đường quan sát giao thông. Khi xe tải mang BKS: 47C-100.xx do anh T.M.Đ (37 tuổi, trú cùng huyện) điều khiển theo hướng huyện Krông Pắk đi TP. Buôn Ma Thuột đến gần, ông V bất ngờ lao ra đường và va vào đầu xe tải. Hậu quả khiến ông V tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. Tuy nhiên, theo một số nhân chứng, có khả năng ông V đã tự tử.

Hà Nội: Nhà dân cháy lớn trên phố Vũ Tông Phan

Nhà dân cháy lớn trên phố Vũ Tông Phan. Nguồn: Gia Đình và Xã Hội

Tối 14/5, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, các lực lượng địa phương đã dập tắt đám cháy nhà dân ở phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Khoảng 20 giờ 30 phút tối 14/5, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại số 37, ngõ 509, Vũ Tông Phan (Khương Đình, Thanh Xuân) và đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Thông tin từ Công an phường Khương Đình cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tự quản phường đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phân luồng giao thông thực hiện các biện pháp chữa cháy ban đầu.

Tại hiện trường, Công an quận Thanh Xuân đã điều 2 xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ khẩn trương dập lửa, chống cháy lan và thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn.

Sau 30 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Khu vực cháy là phòng thờ nằm ở tầng 4 của ngôi nhà. Được biết, thời điểm trên trong nhà không có người, do đó, không ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khoảnh khắc xe tải vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Khoảnh khắc xe tải vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Nguồn: Sức Khỏe và Đời Sống

Ngày 15/5, mạng xã hội Facebook đăng tải một đoạn video trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô với nội dung thể hiện hành vi vượt trái quy định của ô tô tải xảy ra vào khoảng 7h44 cùng ngày trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo như nội dung video, sau khi kết thúc đoạn đường có dải phân cách cứng, một chiếc xe tải khác di chuyển và vượt lên ở phía bên phải phương tiện có camera hành trình nói trên.

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người cho rằng, hành vi chạy xe, vượt lên của tài xế ô tô sai quy định và rất nguy hiểm. Một số người còn cho rằng tình huống vượt xe của tài xế ô tô con giống với vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong xảy ra ngày 18/2.

Liên quan đến sự việc, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã nắm được thông tin sự việc.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, xử lý.

Ấn Độ: Biển quảng cáo khổng lồ đổ sập trong gió, gần 90 người thương vong

Biển quảng cáo khổng lồ đổ sập trong gió, gần 90 người thương vong tại Ấn Độ. Nguồn: Tiền Phong

Một thảm kịch thương tâm đã xảy ra tại Mumbai, Ấn Độ vào ngày 14/5 khi một tấm biển quảng cáo khổng lồ bị gió giật mạnh làm đổ sập, đè trúng một trạm xăng và các công trình lân cận, khiến ít nhất 89 người thiệt mạng và 75 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 13/5 khi một cơn giông bất ngờ xuất hiện tại Mumbai. Gió giật mạnh đã làm sập tấm biển quảng cáo có kích thước gấp 9 lần kích thước tối đa cho phép, đè trúng một trạm xăng và các tòa nhà xung quanh. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành cứu nạn.

Tính đến sáng 15/5, đã có 89 người được xác định thiệt mạng trong thảm kịch này, trong đó có nhiều trẻ em. 75 người khác bị thương, trong đó 20 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc là do tấm biển quảng cáo được lắp đặt sai quy định, không đảm bảo an toàn kỹ thuật trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân và xử lý những người có liên quan.