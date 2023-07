Clip NÓNG 24h: Người đàn ông "tung cước" hạ gục tên trộm kéo lê người phụ nữ ở Bình Dương

Bình Dương: Người đàn ông "tung cước" hạ gục tên trộm kéo lê người phụ nữ

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 19/7, tại khu vực chợ Thông Dụng, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người đàn ông tung cước hạ gục tên trộm trong clip là tài xế xe tải.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy đang kéo lê theo một người phụ nữ rồi bỏ chạy trên đường.



Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông mặc áo kẻ đã lao ra chặn đầu, "tung cước" hạ gục nam thanh niên. Cùng lúc này, nhiều người dân đang đuổi theo phía sau lao lên khống chế đối tượng trộm cắp.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an thành phố Thuận An đã đến hiện trường đưa nghi can về trụ sở để điều tra, xử lý.

Hà Nội: Khoảnh khắc xe máy chở 3 người tông trực diện vào ô tô ở Chương Mỹ

Theo hình ảnh được camera an ninh nhà người dân ghi lại cho thấy, vào khoảng 21 giờ 11 phút tối 20/7, tại km 29+500 Quốc lộ 6 (thuộc thôn Đồi 1, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS: 29A-003.57 và 1 xe máy mang BKS: 29X2-0872.49 (xe máy lúc này đang chở 3 người).

Theo thông tin ban ban đầu, người điều khiển ô tô là ông Bùi Văn Năm (sinh năm 1975, trú tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ). Trong khi đó 3 nạn nhân trong vụ tai nạn lần lượt là: Nguyễn Thị T. (sinh năm 2007), Đào Thị Trà M. (sinh năm 2005) và Nguyễn Thị Thanh T. (sinh năm 2006).

Sau vụ tai nạn giao thông, 3 nạn nhân trên xe máy bị thương nặng, phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Vì cả 3 nạn nhân đều đang điều trị, hồi phục sức khỏe nên cơ quan chức năng chưa xác định được ai là người điều khiển xe máy khi vụ việc xảy ra.

Về thông tin tài xế ô tô sau khi gây tai nạn trong người và trên xe phảng phất mùi bia rượu, đại diện Công an xã Đông Phương Yên cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và đơn vị có thẩm quyền sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả điều tra.

Công bố video cựu điều tra vụ "chuyến bay giải cứu" nhận chiếc cặp nghi đựng 450.000 USD

Sáng 21/7, Viện kiểm sát đã công bố đoạn clip tài xế của cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội mang chiếc cặp được cho là chứa 450.000 USD cho cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra Hoàng Văn Hưng.

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Hưng nhiều lần nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Thiếu tướng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội. Lý do, Hưng là điều tra viên thụ lý chính vụ chuyến bay giải cứu trong giai đoạn trước tháng 9/2022. Anh ta nhận tiền để chạy án cho các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn nhưng do bị chuyển công tác nên không còn thẩm quyền. Bị cáo Hưng tuy vậy vẫn chiếm đoạt 800.000 USD và bị cáo buộc lừa đảo.

Về lần nhận tiền cuối cùng 450.000 USD, Kiểm sát viên cho hay Hoàng Văn Hưng từng khai không nhận gì của ông Tuấn. Đến khi có video trên, Hưng mới nói có nhận chiếc cặp nhưng bên trong là 4 chai rượu vang, không phải tiền hay USD.

Ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, rọi đèn thẳng mặt tài xế xe đi đúng

Dường như mức phạt 16-18 triệu đồng và tước bằng lái 5-7 tháng chưa đủ sức răn đe, nhiều tài xế vẫn cố tình đi ngược chiều hoặc đi lùi trên đường cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Tình huống trong đoạn clip trên vừa xảy ra vào tối 19/7 trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long, Hà Nội).

Theo đó, tài xế xe có camera hành trình đã có một phen hoảng hồn khi bị đèn pha của chiếc ô tô đi ngược chiều rọi thẳng mặt ở làn đường cho phép xe chạy với tốc độ lên tới 100km/h.