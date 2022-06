Clip NÓNG 24h: Nhóm thanh niên truy sát loạn xạ trong quán nhậu ở Gò Vấp

Clip truy sát loạn xạ trong quán nhậu ở Gò Vấp (TP.HCM)

Clip truy sát loạn xạ trong quán nhậu ở Gò Vấp - TP HCM. Nguồn: Báo Người Lao Động

Theo điều tra ban đầu, tối 1/6, anh H. (17 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đến quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp và ngồi lai rai với 2 nhân viên quán này.



Khoảng 22 giờ 30 phút, một nhóm thanh niên cầm theo hung khí xông vào quán hỏi: "Mày có phải là H. không?". Anh H. không hiểu chuyện gì nên trả lời thì bị các đối tượng cầm hung khí xông vào tấn công.

Nhóm anh H. hoảng sợ bỏ chạy loạn xạ. Riêng anh H. bị té ngã liền bị nhóm côn đồ dùng hung khí, ghế... đánh tới tấp vào người. Anh H. vùng dậy chạy được 1 đoạn thì gục tại chỗ. Sau khi chém người, nhóm đối tượng còn lấy điện thoại của anh H. rồi rời khỏi hiện trường.

Anh H. được mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, 2 vết chém ở tay.

Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp nhanh chóng đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera để truy bắt các đối tượng. Ngay trong đêm, Công an quận Gò Vấp đã mời các đối tượng liên quan lên trụ sở để làm việc.

Đôi nam nữ đi xe máy vượt ẩu, suýt chui gầm xe container

Đôi nam nữ đi xe máy vượt ẩu, suýt chui gầm xe container. Nguồn: MXH Giao thông

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại vụ tai nạn xảy ra lúc 15h06 ngày 2/6/2022 tại ngã 3 An Thái Trung, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang hướng đi về cầu Mỹ Thuận đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo clip, trên đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông, ở làn đường phía trong cùng có một chiếc xe tải đang đánh lái ra nhập làn đường, phía trước có một chiếc xe máy đi ngược chiều tới, thấy ô tô con màu trắng phía sau đi tới xe tải lập tức đánh lái trở lại làn đường trong cùng. Xe ô tô 5 chỗ màu trắng đang di chuyển thấy xe tải đi ra nên đã phanh gấp khiến chiếc xe đứng khựng lại. Rất may tài xế xe container đang di chuyển chậm và phán đoán trước được tình huống nên đã rà phanh trước khi cặp đôi đi xe máy ngã ra đường.

Khoảnh khắc người phụ nữ đi xe máy bị xe tải cán tử vong ở bến xe Nước Ngầm

Khoảnh khắc người phụ nữ đi xe máy bị xe tải cán tử vong ở bến xe Nước Ngầm. Nguồn: MXH Giao thông

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 13h37 ngày 3/6, tại ngã tư Pháp Vân – Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS 29G1-294.XX lưu thông đến khu vực gầm cầu vượt đường Vành đai 3 trên cao (đoạn gần bến xe Nước Ngầm) thì xảy ra va chạm với xe tải “hổ vồ” mang BKS 29H-788.XX đang chạy cùng chiều. Hậu quả, người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, hư hỏng.

Công an Quảng Bình truy tìm gã trai đi xe SH sàm sỡ cô gái trẻ

Công an Quảng Bình truy tìm gã trai đi xe SH sàm sỡ cô gái trẻ. Nguồn: Báo Giao thông

Sáng 4/6, lãnh đạo Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết: Công an thành phố đang tiến hành xác minh, truy tìm người đàn ông có hành vi sàm sỡ một cô gái khi tham gia giao thông.

Tối 3/6 trên mạng xã hội Facebook group NGƯỜI QUẢNG BÌNH đăng tải clip có thời lượng 10s ghi lại cảnh người đàn ông đi xe tay ga trên đường đã thực hiện hành động sàm sỡ, quấy rối phụ nữ.

Theo đó, người đàn ông đi xe từ phía sau vượt lên phía trước xe máy của 1 cô gái ăn mặc mát mẻ. Sau đó, anh ta ép xe cô gái và đưa tay thực hiện hành vi sàm sỡ “vòng 1” của cô gái.

Bị ép xe và sàm sỡ bất ngờ, cô gái hoảng loạn đưa tay gạt tay thanh niên khiến chiếc xe loạng choạng, suýt ngã.