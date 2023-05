Clip NÓNG 24h: "Ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn tại Hải Dương khiến nhiều người bị thương nặng

Hải Dương: "Ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương nặng

"Ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn tại Hải Dương khiến nhiều người bị thương nặng.

Vào khoảng gần 17h chiều 19/5, tại khu vực Ngã tư máy Sứ thuộc phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương...

Theo nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, có 1 xe ô tô loại 5 chỗ lưu thông từ hướng Ngã tư máy Sứ đi vào phố Phạm Ngũ Lão với tốc độ cao. Khi đi đến khu vực trước cửa Điện Máy Xanh (đối diện cổng UBND phường Phạm Ngũ Lão), xe ô tô đã đâm vào một cháu nhỏ (học sinh, chưa rõ danh tính) đang đạp xe trên đường khiến cháu ngã xuống đường, bị thương nặng.



Chưa dừng lại, xe ô tô tiếp tục đâm vào một người đi xe máy, một người đang điều khiển xe máy điện gần đó làm các nạn nhân ngã văng xuống đường, bị thương. Sau khi đâm trúng các nạn nhân, xe ô tô bỏ chạy về hướng nội thành trung tâm TP. Hải Dương.



Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cấp báo cho Công an TP. Hải Dương và cơ quan chức năng thực hiện công tác khám nghiệm, lấy lời khai của những nhân chứng, truy bắt xe ô tô và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Hiện, những nạn nhân của xe "ô tô điên" (khoảng 3-4 người, chưa rõ danh tính, quê quán) đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.



Theo người dân có mặt ở khu vực xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, trên xe ô tô con có khoảng 2-3 người.

TP.HCM: Hai nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến trong đám cưới

Hai nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến trong đám cưới tại TP. HCM.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/5, tại một nhà hàng ở phường 3, quận 11, TP. HCM, được người dân ghi lại cảnh hai nhóm côn đồ cầm hung khí rượt đuổi nhau gây náo loạn tại một tiệc cưới, đang nhận được nhiều sự chú ý trên cộng đồng mạng.

Trong clip, 2 nhóm thanh niên cầm ghế, gậy, cây ba chĩa... rượt đuổi nhau gây náo loạn bữa tiệc. Chưa dừng lại ở đó, hai nhóm thanh niên còn giằng co nhau tại cửa ra vào khiến cửa kính bị vỡ. Quá hoảng sợ, cô dâu chú rể và các quan khách phải bỏ chạy. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Được biết nguyên nhân ban đầu là do hai nhóm thanh niên mâu thuẫn làm ăn, gặp nhau tại đám cưới và đánh nhau. Cây chĩa mà nhóm này sử dụng là dụng cụ của nhà hàng dùng để nướng thịt.



Công an đã mời làm việc đối với những người liên quan và vận động những người khác ra trình diện để phục vụ việc điều tra.

Thanh Hóa: Rùng mình khoảnh khắc vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 9 tử vong

Rùng mình khoảnh khắc vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 9 tử vong tại Thanh Hóa.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video do camera an ninh ghi lại cảnh một nam sinh điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đã tông trúng một xe máy khác do người phụ nữ điều khiển.

Theo video được chia sẻ nam sinh điều khiển xe máy chở theo một bạn nữ phía sau, chạy với tốc độ cao trên đường. Chiếc xe này sau đó tông trúng một xe máy khác do người phụ nữ điều khiển đang chở hai con nhỏ đi chiều ngược lại.

Sự việc xảy ra vào 6 giờ 40 phút ngày 17/5, trên trục đường liên xã qua địa phận xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện UBND huyện Hậu Lộc cho biết, vụ tai nạn khiến em Nguyễn Lê Quang V. (SN 2008, ngụ ở thôn Phú Thành, xã Minh Lộc, hiện đang học lớp 9 trên địa bàn huyện Hậu Lộc) tử vong, 4 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên.

Khoảnh khắc cậu bé bảo vệ cửa hàng của mẹ giữa bão, lay động nhiều trái tim

Khoảnh khắc cậu bé bảo vệ cửa hàng của mẹ giữa bão, lay động nhiều trái tim.

Mới đây, IndiaTV News đưa tin, Temjen Imna Along, một người nổi tiếng ở Nagaland, Ấn Độ đã nổi tiếng nhờ nội dung hài hước và thú vị trên mạng xã hội. Những bài đăng dí dỏm của ông không bao giờ thất bại trong việc mang lại nụ cười trên khuôn mặt của mọi người. Tuy nhiên, vào ngày 18/5, một điều khác biệt đã thu hút sự chú ý của những người theo dõi ông. Temjen Imna Along đã chia sẻ một video về một cậu bé dũng cảm bảo vệ cửa hàng của mình khỏi cơn bão lớn. Cùng với video còn có dòng chú thích đầy cảm hứng đã gây được sự chú ý đối với nhiều người.

Cụ thể, trên Twitter, Temjen Imna Along đã đăng tải đoạn video cho thấy một cậu bé đang hỗ trợ mẹ mình trong một cơn bão. Cậu đã quyết tâm bảo vệ cửa hàng của mình khỏi những cơn gió dữ dội, thậm chí còn vội vã lấy lại một chiếc ghế bị gió đổ, Hành động này thể hiện mức độ trách nhiệm vượt quá tuổi thơ của cậu bé. Đoạn video đã thành công chạm đến trái tim của nhiều người.