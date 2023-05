Clip NÓNG 24h: Tài xế container chống đối, điều khiển xe húc thẳng vào CSGT

Tài xế container chống đối, điều khiển xe húc thẳng vào CSGT

Tài xế container chống đối, điều khiển xe húc thẳng vào CSGT. Nguồn: MXHGT

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Tám (SN 1986, ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi "Chống người thi hành công vụ", theo Điều 330 Bộ Luật hình sự 2015.

Cụ thể, vào khoảng 19h35’ ngày 8/5/2023, Tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hải Phòng) thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường Bùi Viện, đoạn khu vực gần ngã ba Bùi Viện - Đồng Xá thuộc phường Thành Tô, quận Hải An.

Tại đây, Tổ công tác Đội CSGT số 2 đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính người điều khiển xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C-162.34 kéo rơmoóc BKS 15R-089.53.

Tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C-162.34 kéo rơmoóc BKS 15R-089.53 là Mai Văn Tám đã không chấp hành tín hiệu dừng xe để kiểm tra mà tiếp tục đi về hướng cầu Rào.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã dùng xe máy chuyên dụng chặn đầu xe đầu kéo, yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy vậy, Tám không dừng xe mà điều khiển phương tiện húc đẩy xe của các chiến sỹ CSGT vào đuôi xe đi trước.

Theo đại diện Đội CSGT số 2 (Công an TP Hải Phòng), hành vi của Tám rất nguy hiểm, nếu chiến sỹ CSGT không lách ra kịp thì rất có thể bị chèn xe gây nguy hiểm.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã bắt giữ đối tượng, lập biên bản vụ việc ban đầu, bàn giao đối tượng, phương tiện cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định tạm giữ hình sự Mai Văn Tám về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Tài xế xe máy điện phóng nhanh gây tai nạn nghiêm trọng

Tài xế xe máy điện phóng nhanh gây tai nạn nghiêm trọng. Nguồn: Zing

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Hậu Lộc, Thanh Hóa hôm qua 17/5. Hình ảnh camera nhà dân ghi lại cho thấy, tại thời điểm trên, một chiếc xe máy điện đi với tốc độ cao lao thẳng vào một chiếc xe máy đang đi chiều ngược lại. Hậu quả làm một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Cận cảnh 'mổ' thùng bia gần 20 kg ma túy

Cận cảnh 'mổ' thùng bia gần 20 kg ma túy. Nguồn: An ninh thủ đô

Mới đây, từ nguồn thông tin PC04 - Công an TP Hà Nội, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TP Hà Nội) và qua công tác soi chiếu của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện lô hàng từ Hà Lan về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Hải quan và Công an đã phát hiện, thu giữ gần 20 kg ma túy gồm: hơn 14,6 kg ma túy tổng hợp MDMA; gần 5,3 kg ketamin. Số tang vật được các đối tượng ngụy trang dưới vỏ bọc của các lon bia.

Tiếng kêu cứu giữa dòng nước lũ ở Ý

Tiếng kêu cứu giữa dòng nước lũ ở Ý. Nguồn: Guardian

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nhà sau khi các cơn mưa xối xả gây lũ lụt lớn ở miền bắc và miền trung nước Ý hôm thứ 4 ngày 17/5 vừa qua. Nhiều người bị mắc kẹt khi nước lũ dâng lên. Một video ghi lại cảnh người những người dân sống trong một căn hộ kêu cứu khi nước lũ nhấn chìm nơi họ ở.

Theo tờ The Guardian, nước đã tràn bờ 14 con sông ở vùng Emilia-Romagna (miền Bắc nước Ý). Lực lượng cứu hộ phải dùng trực thăng và xuồng cao su để giải cứu những người bị mắc kẹt.