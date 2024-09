Clip NÓNG 24h: "Quái xế" ngang nhiên thách thức công an, gây rối trật tự ở Hà Giang

Hà Giang: "Quái xế" ngang nhiên thách thức công an, gây rối trật tự

"Quái xế" ngang nhiên thách thức Công an, gây rối trật tự ở Hà Giang. Nguồn: Pháp luật TP.HCM

Trưa 2/9, lãnh đạo UBND xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Vị Xuyên vừa đưa hàng chục thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Đội CSGT-TT, Công an huyện Vị Xuyên phát hiện hàng chục thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, tụ tập, đi thành đoàn, phóng nhanh tại đoạn đường hồ Noong, xã Phú Linh.

Theo một video ghi lại sự việc trên mạng xã hội, có đến vài chục thanh thiếu niên đi xe lạng lách, qua xe của lực lượng công an. Khi một chiến sĩ CSGT và công an yêu cầu dừng xe, nhóm này không chấp hành, lạng lách vượt qua.

Do đoàn xe quá nhiều người nên hai cán bộ công an không thể khống chế được mà chỉ có thể dừng được một xe máy do hai người chở nhau dừng lại.

"Các thanh, thiếu niên này còn rất trẻ, tuổi từ khoảng 16 đến 18 tuổi, ở nhiều địa phương trong tỉnh Hà Giang. Khi nhóm này đi qua đường hồ Noong thì lực lượng chức năng huyện Vị Xuyên ngăn chặn", vị lãnh đạo xã Phú Linh cho biết thêm.

Được biết, hồ Noong là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở Vị Xuyên, Hà Giang, dịp nghỉ lễ hằng năm có nhiều người đến đây tham quan, checkin.

Ô tô điên tông hàng loạt xe máy ở Đồng Nai

Ô tô điên tông hàng loạt xe máy ở Đồng Nai. Nguồn: Người Lao Động

Tối 2/9, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang điều tra vụ ô tô tông hàng loạt xe máy.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ô tô BKS 36… do người đàn ông (chưa rõ thông tin) điều khiển trên đường ĐT 768, hướng TP Biên Hòa về thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Khi đi qua ấp 5, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), xe va chạm với xe máy biển số Đồng Nai do anh Nguyễn Văn Sang (SN 1983 ngụ xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, ô tô con tiếp tục tông vào 3 xe máy khác đang đỗ bên mép đường phía bên trái theo chiều ngược lại. Vụ việc khiến anh Nguyễn Văn Hồng (SN 1971, ngụ tỉnh Hậu Giang) bị thương.

Bước đầu xác định, 1 ô tô con và 4 xe máy hư hỏng. Công an đã khám nghiệm hiện trường.

Tạm giữ hình sự lái xe tông tử vong cụ bà nhặt rác ở Bắc Giang

Tạm giữ hình sự lái xe tông tử vong cụ bà nhặt rác ở Bắc Giang. Nguồn: Kinh Tế Đô Thị

Ngày 2/9, Công an TP Bắc Giang đã quyết định tạm giam Trần Xuân Hùng (SN 1983, trú xã Song Mai, TP Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31/8, tại đường Thánh Thiên (phường Lê Lợi, TP Bắc Giang), Hùng điều khiển ô tô BKS 98A-250.25 đã bất ngờ đâm vào bà N.T.T (SN 1947) đang thu nhặt rác bên đường. Ngay khi phát hiện sự việc, Hùng quay xe lại vị trí cũ, cùng 2 người phụ nữ đưa bà T đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đáng tiếc, bà T đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an TP Bắc Giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy Hùng không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với ma túy. Hùng cũng có giấy phép lái xe hạng D, được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang cấp ngày 4/8/2020, có giá trị đến ngày 4/8/2025.

Qua điều tra, Công an TP Bắc Giang xác định Trần Xuân Hùng là người điều khiển xe gây ra tai nạn chết người do không chú ý quan sát, bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội rằng "một phụ nữ" là người lái xe. Hình ảnh từ camera của người dân ghi lại cũng chứng minh Hùng ngồi ở ghế lái khi vụ tai nạn xảy ra.

Tài xế bất ngờ lạng tay lái, gây tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tài xế bất ngờ lạng tay lái, gây tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Nguồn: OFFB

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 5h30 sáng ngày 31/8 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khi một chiếc ô tô con bất ngờ lao vào dải phân cách và đâm vào đầu xe container.

Theo đoạn video ghi lại từ camera hành trình của một phương tiện đi phía sau, chiếc ô tô con đang di chuyển trên làn ngoài cùng bất ngờ mất kiểm soát, lạng tay lái và đâm thẳng vào dải phân cách bê tông. Sau cú va chạm mạnh, ô tô này bật ra và đâm vào phần đầu của một chiếc xe container đang chạy trên làn bên cạnh.

Rất may, vụ tai nạn không gây ra thương vong về người, tuy nhiên cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu nghi là do tài xế ô tô con mất tập trung hoặc buồn ngủ. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.