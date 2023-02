Clip NÓNG 24h: Rùng mình đoạn clip livestream ghi lại màn hình công tơ mét của chiếc mô tô ngay trước vụ tai nạn

Đoạn clip livestream ghi lại màn hình công tơ mét của chiếc mô tô ngay trước vụ tai nạn khiến người xem rùng mình

Tối 27/2, tin từ VKSND huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã cử Kiểm sát viên đến kiểm sát việc khám nghiệm để điều tra vụ tự gây tai nạn khiến một thanh niên tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 00h5 ngày 25/2, anh L.V.T, (SN 2001, trú tại xã Ea Kuêh, huyện Cư Mgar) điều khiển xe mô tô BKS: 47H1-782.57 lưu thông trên đường liên xã, hướng từ UBND xã Ea Hding UBND xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar.

Trên đường đi, anh T. đã lái xe với tốc độ cao rồi phát trực tiếp ghi lại màn hình công tơ mét trên xe mô tô trên mạng xã hội Facebook.

Khi di chuyển đến đoạn đường thuộc thôn 6, xã Ea Kpam, xe mô tô do anh T. điều khiển chỉ tốc độ lên đến 141km/h khi tông vào cọc rào bên phải đường.

Hậu quả, vụ tai nạn làm anh T. bị tử vong tại chỗ, chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Xe tải lấn làn va chạm mạnh với xe khách khiến tài xế tử vong

Xe tải lấn làn va chạm mạnh với xe khách khiến tài xế tử vong. Nguồn: MXHGT

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 25/2, tại Hàm Yên - Tuyên Quang khiến tài xế xe tải không qua khỏi. Thời điểm trên, một chiếc xe khách đang chạy trên đường, gặp chiếc xe tải đi ngược chiều, lấn làn dẫn đến va chạm. Cú va chạm mạnh đã khiến đầu chiếc xe tải bị biến dạng, tài xế tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Hiện vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Kịch tính cảnh công an phá lô cốt, đột kích sới bạc "bịp" ở Hà Tĩnh

Kịch tính cảnh công an phá lô cốt, đột kích sới bạc "bịp" ở Hà Tĩnh. Nguồn: Báo Dân trí

Mới đây, 30 công an, chiến sĩ đã tiến hành đột kích vào điểm đánh bạc nhà cha con đối tượng Lê Văn Nam (ở Hà Tĩnh). Đối tượng này đã biến nhà riêng thành "lô cốt" kiên cố và tổ chức đánh bạc. Hàng chục công an phải dùng dụng cụ, thiết bị hỗ trợ để phá cửa, đột kích vào bên trong và phát hiện thiết bị điện tử nhằm gian lận, lừa bịp người chơi thua bạc. 12 đối tượng đã bị công an bắt giữ và khởi tổ tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Phụ huynh đi xe máy chở trẻ nhỏ vẫn vô tư vượt đèn đỏ ở Hà Nội

Phụ huynh đi xe máy chở trẻ nhỏ vẫn vô tư vượt đèn đỏ ở Hà Nội. Nguồn: Báo Dân trí

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng người dân tham gia giao thông vượt đèn đỏ diễn ra khá phổ biến trên nhiều nút giao, tuyến phố. Bên cạnh đó, có khá nhiều trường hợp người lớn đi xe máy dù đang chở trẻ nhỏ nhưng cố tình đi vào đường cấm (đường một chiều) tại các nút giao, ngã tư ở Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Cụ thể, theo ghi nhận của PV trong khoảng một tiếng đồng hồ (từ 17h - 18h) ngày 27/2, đã có hàng trăm xe máy đi vào đường cấm (một chiều) hướng từ phố Giang Văn Minh qua ngã tư Cát Linh - Giảng Võ, trong đó có rất nhiều trường hợp phụ huynh đèo con nhỏ phía sau.

Khi phóng viên tiếp cận một số trường hợp người lớn chở theo trẻ nhỏ đi vào đường một chiều về lý do vi phạm này, đa số người lớn đều trả lời có nhận thức được hành vi vi phạm luật giao thông của mình. Tuy nhiên, toàn bộ những người được hỏi đều không trả lời về việc hành vi của mình có thể gây nguy hiểm cho con em mình ngồi phía sau.

Có trường hợp đi vào đường một chiều khi được phóng viên hỏi lập tức quay đầu xe trở lại để đi đúng làn đường quy định.