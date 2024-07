Clip NÓNG 24h: Tài xế Mazda đi vào làn khẩn cấp, quyết không nhường xe ưu tiên tại Hà Nội

Tài xế Mazda đi vào làn khẩn cấp, quyết không nhường xe ưu tiên tại Hà Nội

Tài xế Mazda đi vào làn khẩn cấp, quyết không nhường xe ưu tiên tại Hà Nội. Nguồn: Báo Giao Thông

Vào ngày 30/7 vừa qua, một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc Mazda biển số 30K-505.28 ngang nhiên chiếm làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao và không nhường đường cho xe ưu tiên đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, chiếc Mazda này đã cố tình di chuyển vào làn khẩn cấp, bất chấp tín hiệu xin nhường đường liên tục từ phía xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ. Dù đường có thể đang trong tình trạng ùn tắc, nhưng việc không nhường đường cho xe ưu tiên là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông và thể hiện ý thức kém của người điều khiển phương tiện.

Trước sự việc này, Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh thông tin và làm rõ vụ việc. Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, đơn vị đã cử cán bộ tiến hành xác minh clip và sẽ sớm có thông báo kết quả.

Ninh Thuận: Ba tàu cá bốc cháy ngùn ngụt khi đang neo đậu ở cảng

Ba tàu cá bốc cháy ngùn ngụt khi đang neo đậu ở cảng. Nguồn: Bảo Vệ Pháp Luật

Theo báo cáo ban đầu của Cảng cá Ninh Chữ (Ninh Thuận), hỏa hoạn xảy ra khoảng hơn 12h trưa ngày 30/7. Một tàu cá neo đậu gần cầu cảng tại Cảng cá này, thuộc địa bàn xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, bất ngờ bốc cháy.

Sự việc được các ngư dân vá lưới gần hiện trường phát hiện, báo cho BQL Cảng cá Ninh Chữ. Bộ phận chữa cháy tại chỗ của BQL Cảng cá lập tức huy động toàn bộ lực lượng, sử dụng các bình CO2 và máy bơm cùng với ngư dân khẩn trương dập lửa; đồng thời cấp báo cho Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH- Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an huyện Ninh Hải, Công an xã Tri Hải, các Đồn biên phòng Đông Hải, Thanh Hải và Trạm kiểm soát biên phòng Ninh Chữ ứng cứu.

Do trên tàu có nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện gió mạnh, lửa nhanh chóng cháy lan sang các tàu cá khác neo kế bên. Đến khoảng 13h40' cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, 3 tàu cá bị thiệt hại nặng, trong tình trạng bị cháy đen, gồm 2 tàu của ngư dân thôn Khánh Hội, xã Tri Hải (tàu NT-02146 –TS và NT-90726 –TS), tàu thứ ba NT-91037 –TS của ngư dân phường Đông Hải, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm); tàu thứ 4 bị hư hại nhẹ.

Vụ hỏa hoạn không có thương vong về người, trong khi thiệt hại vật chất ước tính ban đầu khoảng 1,3 tỉ đồng. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hà Nội: Điều tra vụ đốt xe ô tô sau khi va chạm giao thông

Điều tra vụ đốt xe ô tô sau khi va chạm giao thông tại Hà Nội. Nguồn: Báo Giao Thông

Cụ thể, khoảng 14h30 ngày 30/7, trên tuyến đường liên xã thuộc huyện Thanh Trì (Hà Nội), đi qua xã Ngọc Hồi xảy ra một vụ cháy xe ô tô. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết sự cố, đưa lái xe đi cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên lái xe là anh V.V.H (SN 1979, trú huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô màu đỏ biển kiểm soát 30E-530.XX đang lưu thông trên tuyến đường nói trên thì xảy ra va chạm với một xe máy đi cùng chiều.

Sau tai nạn, tài xế ô tô không xuống giải quyết mà không rõ vì lý do gì đã cầm dao và châm lửa tự đốt xe ô tô của mình.

Thấy hành vi bất thường, Công an xã Ngọc Hồi đã nhanh chóng khống chế anh H. và tiến hành dập tắt đám cháy. Vụ việc không gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Cha mẹ phản ứng cực nhanh, cứu con gái kẹt tay trong thang máy

Cha mẹ phản ứng cực nhanh, cứu con gái kẹt tay trong thang máy. Nguồn: Người Đưa Tin

Khoảng 18h35 ngày 28/7, một bé gái 3 tuổi bị kẹt tay trái vào cửa thang máy khi đang trở về nhà với bà ngoại tại một khu dân cư ở Tự Cống, miền nam Trung Quốc. Phản ứng nhanh nhạy và kịp thời của cha mẹ em đã ngăn chặn được hậu quả nghiêm trọng hơn.

Đoạn clip ghi lại cho thấy, bé gái đứng gần cửa thang máy. Khi thang máy đến tầng của họ và cửa mở ra, tay trái của bé gái bị kẹt trong khe cửa.

Thấy cháu gái kêu lên vì đau đớn, bà ngoại cố gắng giải thoát cho em nhưng vô ích. Nghe thấy tiếng động, mẹ của bé gái vội chạy đến và sau khi đánh giá tình hình, cô đã chạy về nhà lấy dầu ăn. Người cha cũng tham gia vào cuộc giải cứu. Cả hai cùng nhau bôi dầu dọc theo khe cửa và giải cứu con gái chỉ trong vòng vài phút.

Bé gái ngay lập tức được đưa đến bệnh viện địa phương, tại đây các bác sĩ xác nhận rằng mặc dù có một số vết sưng, nhưng không có vết cắt, chảy máu hoặc gãy xương.

Xu Yi, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kiểm tra và Thử nghiệm Thiết bị Đặc biệt Hồ Bắc đã khen ngợi phản ứng bình tĩnh của các bậc phụ huynh nhưng khuyên không nên sử dụng dầu ăn vì nó có thể làm hỏng các bộ phận của thang máy và gây ra trục trặc.

Ông khuyên nên gọi số điện thoại khẩn cấp bên trong thang máy và chờ sự trợ giúp của chuyên gia. Xu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em về an toàn thang máy.