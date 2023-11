Clip NÓNG 24h: Táo tợn kề dao vào cổ nhân viên cây xăng cướp tiền

Táo tợn kề dao vào cổ nhân viên cây xăng cướp tiền

Táo tợn kề dao vào cổ nhân viên cây xăng cướp tiền

Theo camera an ninh ghi lại cho thấy, khoảng 20h40 ngày 26/11, tại một cây xăng ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, một nam giới đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa lái xe máy đến cây xăng để đổ xăng.



Trong lúc nam nhân viên đang đổ xăng vào xe, sau khi quan sát xung quanh, lợi dụng lúc vắng người, đối tượng rút dao từ trong người ra, kề vào cổ nam nhân viên để thực hiện hành vi cướp tiền. Sau đó, đối tượng nhanh chóng nổ xe máy, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết, vụ đối tượng kề vật giống liềm vào cổ chủ cây xăng để cướp tiền là đặc biệt nghiêm trọng, đích thân Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hiện Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng để truy bắt đối tượng.

2 thanh niên "cuỗm" xe máy ngay trước dãy trọ chỉ trong vòng 10 phút

2 thanh niên "cuỗm" xe máy ngay trước dãy trọ chỉ trong vòng 10 phút. Nguồn: Tạp chí SaoStar

Sự việc diễn ra vào lúc 12h56' trưa ngày 26/11, tại hẻm 989 đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Chủ xe cho biết anh vừa đi làm về, dựng xe trước dãy trọ để vào phòng lấy đồ rồi đi tiếp. Nhưng khi quay ra thì xe đã bị mất.

Khoảng hơn 10 phút sau, hai đối tượng này lảng vảng trên đường 38 phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Phát hiện một công ty đang mở cửa nhưng không có ai, tên ngồi sau lẻn vào bẻ khóa trộm chiếc xe hiệu Exciter của anh V. là nhân viên công ty này.

Anh V. cho biết thời điểm này có shipper tới giao hàng cho một nhân viên khác, nên người nhân viên này ra lấy hàng mà quên mang tiền nên quay vào trong lấy, để cửa không đóng nên tên trộm thuận lợi lấy xe.

Hiện 2 vụ việc đã được trình báo cho Công an phường Bình Chiểu và phường Vĩnh Phú điều tra.

Quái xế dàn hàng ngang so kè tốc độ trên quốc lộ 13

Công an Bình Dương đang xác minh nhóm quái xế đua xe trên quốc lộ 13. Nguồn: Chuyên trang An toàn giao thông

Theo phản ánh của người dân, rạng sáng 26/11, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên quốc lộ 13 đoạn qua thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương rồi tổ chức so kè tốc độ, biểu diễn.

Trong đó, có người không đội mũ bảo hiểm, điều khiển máy độ pô và nhiều bộ phận. Đáng nói, trong nhóm này có cả nữ giới.

Người dân cho biết cứ vào dịp cuối tuần lại có nhiều nhóm thanh niên tụ tập nẹt pô inh ỏi khiến người dân không thể ngủ được nên rất bức xúc.

Sau khi "quậy" trên quốc lộ 13, nhóm này tiếp tục rẽ vào các con đường vắng người ở thị xã Bến Cát rồi tiếp tục náo loạn.

Vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương xác minh, xử lý.

Thích thú với khoảnh khắc hàng nghìn con vịt băng qua đường

Thích thú với khoảnh khắc hàng nghìn con vịt băng qua đường. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Đoạn video được quay ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan vào ngày 26/11, cho thấy đàn vịt hàng nghìn con đang lạch bạch đi qua đường để đến một cánh đồng, trong khi các tài xế dừng xe để đợi chúng đi qua. Một người đàn ông đứng bên đường vẫy cờ đỏ để cảnh báo những chiếc xe đang chạy tới và hướng dẫn đàn vịt qua đường

Ở Thái Lan, vịt Khaki Campbell được thả rông trên cánh đồng lúa sau vụ gặt. Đây là một truyền thống lâu đời gọi là "ped lai thoong".

Những con vịt ăn các loại sâu bệnh và cỏ dại trên cánh đồng, giúp bảo vệ mùa màng. Chúng cũng giúp giữ cho cánh đồng sạch sẽ và ngăn ngừa ô nhiễm.

Đoạn phim về đàn vịt băng qua đường đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự thích thú với cảnh tượng này.

Vịt Khaki Campbell là giống vịt nhà có nguồn gốc từ nước Anh. Đây là giống vịt thích nghi rất tốt với điều kiện chăn nuôi nhiều vùng khác nhau. Chúng là giống vịt siêu trứng với năng suất và sản lượng cao đã được nuôi rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.