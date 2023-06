Clip NÓNG 24h: Thanh niên đập vỡ kính xe cứu thương trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

Thanh niên đập vỡ kính xe cứu thương trước cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

Chiều 2/6, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video khiến nhiều người phải bức xúc.

Nội dung video cho thấy, một xe cứu thương đang lưu thông vào trước cổng một bệnh viện địa phương thì xuất hiện nam thanh niên đội nón vải, mang khẩu trang, mặc áo trắng cầm ghế sắt từ lề đường lao ra định đập vỡ kính xe. Lúc này, có hai phụ nữ ra cản và giựt lại chiếc ghế. Người thanh niên chỉ mặt tài xế và lớn tiếng hù dọa.

Xe cứu thương tiếp tục chạy một đoạn thì người thanh niên lúc nãy bám theo. Sau đó, người này cầm cục gạch to từ lề đường lao ra ném vỡ kính trước xe cứu thương. Trên xe, tiếng hai người phụ nữ la hoảng hốt "Xe chở bệnh nhân anh ơi" Tiếng tài xế nói lớn: "Ui da, chọi bể đầu rồi". Sau đó, tài xế xuống xe và nói: "Trên xe chở bệnh nhân nặng lắm, có bác sĩ trên xe nữa".

Để xác minh thông tin, PV đã liên hệ với người đăng video và được người này cho biết xe cứu thương nói trên thuộc Công ty TNHH Dịch vụ - Thương Mại Cường Phúc Thọ (TP.HCM).

Ngày 3/6, ông Nguyễn Minh Cường, Quản lý Công ty Cường Phúc Thọ cho biết: "Xe cứu thương nói trên chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Khi xe gần đến cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì xảy ra sự việc như trên".

Ông Cường còn cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, công an phường 7, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh tới hiện trường và đưa xe cứu thương cùng tài xế và bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Chợ Rẫy về công an phường. Tại đây, công an yêu cầu giữ xe cứu thương và nói đây là xe tang vật. Công an còn nói nếu tài xế không làm đơn thưa kiện thì trả xe và cho tài xế về; nếu tài xế thưa kiện thì buộc giữ xe và cả tài xế để giám định. Bên cạnh đó, khi nào tìm được đối tượng đập vỡ kính thì mới trả lại xe cứu thương.



"Do tài xế sợ xe bị giữ lâu ngày và tài xế cũng không biết có được về sớm hay không nên buộc ghi biên bản không thưa kiện", ông Cường nói thêm.

Cũng theo ông Cường, thanh niên đập vỡ kính xe cứu thương tên D. hiện là chủ cơ sở mai táng ĐCH ở TP. Trà Vinh. "Có lẽ do cạnh tranh trong kinh doanh nên người này đã có hành động như trên. Tôi mong cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc và xử lý người đập bể kính xe cứu thương của tôi theo đúng pháp luật", ông Cường nhấn mạnh.

Thanh Hóa: Sang đường ẩu, người chạy xe máy điện bị ô tô hất văng

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 2/6 trên tuyến đường QL1, Quảng Xương, Thanh Hóa. Do sang đường thiếu quan sát, nên tài xế xe máy điện đã xảy ra va chạm với xe ô tô con. Cú tông trực diện khiến người này bị hất tung lên không trung. Hiện chưa rõ thông tin về thương vong và thiệt hại của vụ tai nạn.

Tai nạn đường sắt ở Ấn Độ khiến hơn 200 người thiệt mạng

Cụ thể, có gần 290 người thiệt mạng và 900 người bị thương. Với con số này, vụ tai nạn trên trở thành thảm họa đường sắt có nhiều người chết nhất trong hơn một thập kỷ tại nước này. Giới chức Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng trong vụ tai nạn trên dự kiến còn tăng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h (giờ địa phương) ngày 2/6, liên quan tới 3 đoàn tàu bao gồm 1 tàu hàng, 1 tàu Howrah Superfast Express, khởi hành từ Bangalore tới Howrah, Tây Bengal và tàu Coromandel Express đang từ Kolkata tới Chennai.



Theo thông tin điều tra ban đầu, con tàu Coromandel Express đang vận hành ở tốc độ khoảng 130km/h thì va chạm với tàu hàng đang đỗ dẫn đến trật đường ray.



Một số toa từ tàu hàng bị trật đường ray và đổ vào 2 toa của con tàu Howrah Superfast Express đang di chuyển ở hướng ngược lại.

Ông Rajesh Kumar – Phó quản lý thương mại cấp cao tại Đường sắt Đông Nam cho biết nguyên nhân ban đầu là do tàu Coromandel Express đã thay đổi đường ray và cơ quan điều tra đang làm rõ lý do dẫn tới hành động đó.

Bình Định: Sang đường bất cẩn, người phụ nữ bị ô tô tông tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 1/6 tại Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định. Theo như đoạn clip, người phụ nữ đi xe máy bật xi-nhan để sang đường, khi vừa sang được giữa đường thì bất ngờ bị một chiếc ô tô lao thẳng vào và hất tung người này lên trời. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ này tử vong tại chỗ.