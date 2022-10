Clip NÓNG 24h: Xúc động hình ảnh chiến sĩ cảnh sát PCCC ôm động viên cô gái thoát nạn vụ cháy chung cư Cầu Giấy

Xúc động hình ảnh chiến sĩ cảnh sát PCCC động viên cô gái thoát nạn vụ cháy chung cư Cầu Giấy

Trong vụ cháy chung cư mini vào tối 23/10 tại ngõ 132 Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), lực lượng cứu hộ đã giải thoát an toàn cho 11 nạn nhân. Trong số đó, một bạn gái do quá hoảng sợ, phải chờ đến khi một chiến sĩ cảnh sát ôm động viên an ủi, bạn này mới có thể bình tĩnh trở lại.

Theo đó, sau khi được lực lượng chức năng giải cứu, cô gái đã vô cùng hoảng sợ và khóc từ lúc nhìn thấy các chiến sĩ cảnh sát PCCC cho đến khi ra tới vị trí an toàn. Thấy vậy, một đồng chí cảnh sát đã phải ra động viên, an ủi để cô gái xua đi được cảm giác hoảng sợ.

Được biết, người lính cứu hỏa động viên bạn gái là Thiếu tá Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, PC07).

Xôn xao clip người phụ nữ "tung cước" đạp vỡ kính ôtô, cắn đứt tai cô gái

Ngày 23/10, tin từ UBND thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc xô xát xuất phát từ ghen tuông vợ chồng khiến một cô gái bị cắn đứt 1 phần tai, 1 xe ôtô bị hư hỏng phần kính xe. Trước đó, vào chiều ngày 22/10, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 1 người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang trèo lên nắp capo chiếc xe ôtô 4 chỗ rồi dùng chân đạp vỡ kính chắn phía trước. Sau khi đạp vỡ kính xe, người phụ nữ trên tiếp tục mở cửa xe túm tóc và đánh một cô gái (được cho là nhân tình của chồng) ngồi trong chiếc xe. Rất nhiều người chứng kiến sự việc đã chạy tới can ngăn lôi người phụ nữ trên ra ngoài. Tuy nhiên, cô gái ngồi trong ôtô đã bị cắn mất một phần tai bên trái. Clip trên sau đó được chia sẻ chóng mặt.

Kinh hoàng xe tải mất lái khi lao xuống dốc ở Hòa Bình

Mới đây, mạng xã hội giao thông chia sẻ đoạn clip khiến nhiều người kinh hãi. Theo như người đăng tải đoạn clip, vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Camera hành trình của một chiếc xe đã ghi lại toàn bộ diễn biến tình huống vụ tai nạn khi đang lên đèo, thời điểm vào cua bất ngờ cả đoàn phương tiện phải dừng đột ngột khi chứng kiến chiếc xe tải mất lái đang lao xuống.

Dù không tông trực diện vào đoàn xe nhưng khối lượng đất đá rơi ra va chạm vào nhiều chiếc xe cũng đủ khiến nhiều người thót tim. Hiện thông tin thêm về thời gian của vụ tai nạn đang được tìm hiểu.

Clip ông Putin thử súng bắn tỉa tại thao trường gây sốt MXH

Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu hôm 20/10 đến thị sát thao trường ở miền Tây nước Nga để chứng kiến quá trình chuẩn bị của tân binh được huy động theo lệnh động viên một phần.

Tại đây, tổng thống Nga kiểm tra vấn đề phối hợp chiến đấu của các đơn vị và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của quân nhân được huy động cho "chiến dịch quân sự đặc biệt", TASS đưa tin.

Video cho thấy ông Putin đã mặc đồ đen, đeo chụp tai, kính bảo hộ, nằm dưới lớp lưới ngụy trang và bắn nhiều phát từ khẩu súng trường bắn tỉa SVD Dragunov của Nga. Hình ảnh này được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Đây là lần đầu ông Putin thăm trường huấn luyện tân binh kể từ khi ban bố lệnh động viên một phần ngày 21/9.