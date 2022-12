Clip NÓNG 24h: Tài xế ô tô con cố chấp húc CSGT trên phố Hà Nội

Tài xế ô tô con cố chấp húc CSGT trên phố Hà Nội

Tài xế ô tô con cố chấp húc CSGT trên phố Hà Nội. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 2/12 tại ngã tư Tố Hữu giao Lương Thế Vinh (Hà Nội).

Thời điểm này, chiếc xe ô tô con đang từ Tố Hữu đi vào đường Lương Thế Vinh, hướng đi hồ Mễ Trì, phía trước mũi xe có CSGT đang ra hiệu dừng lại nhưng tài xế vẫn cố tình nhấn ga, đẩy CSGT phải liên tục lùi bước.

Đoạn video do người dân ghi lại có thể thấy tài xế lái xe ô tô con đã có hành động hết sức nguy hiểm, chống đối lại người đang thi hành nhiệm vụ, bất chấp các phương tiện đang khá đông xung quanh.



Các bé mầm non hóa thân "cảnh sát nhí" đạp xe diễu hành khiến nhiều người thích thú

Các bé mầm non hóa thân "cảnh sát nhí" đạp xe diễu hành khiến nhiều người thích thú. Nguồn: Infonet

Ngày 2/12, mạng xã hội có lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nhóm trẻ mầm non hóa thân "cảnh sát nhí" đi xe đạp diễu hành trên đường khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Theo đoạn clip, các bé mẫu giáo khoác trên mình bộ trang phục mô phỏng cảnh sát giao thông để thực hiện màn diễu hành với xe đạp. Các bạn nhỏ đứng theo 2 hàng ngay ngắn. Trên mỗi chiếc xe đạp còn được gắn những lá cờ ghi những khẩu hiệu liên quan đến trường học như "Vui đến trường", "Làm điều hay"... Sau khi có hiệu lệnh, đội "cảnh sát nhí" bắt đầu đạp xe diễu hành trên đường với sự hướng dẫn, bảo vệ an toàn của các cô giáo. Bạn nhỏ nào cũng hào hứng và cố gắng chinh phục hết quãng đường. Vì đoạn đường không có phương tiện giao thông nào qua lại nên đoàn diễu hành nhí này không gặp bất cứ trở ngại hay khó khăn nào.

Được biết, màn diễu hành của các bé mầm non này diễn ra ở phố Bùi Huy Bích, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.



Tiêm kích tia chớp F-35 Mỹ gẫy càng, cắm mũi xuống đường băng

Tiêm kích tia chớp F-35 Mỹ gẫy càng, cắm mũi xuống đường băng. Nguồn: Dân Trí

Theo Sputnik, vụ việc xảy ra tại căn cứ không quân Kadena của Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản hôm 1/12. Chiếc F-35B của Mỹ bị gẫy càng đáp lúc đang được kéo đi sau khi nó hạ cánh khẩn cấp.

Theo Không đoàn Thủy quân lục chiến số 1 của Thủy quân lục chiến Mỹ tại Okinawa, trước đó, phi công trên F-35B đang bay huấn luyện đã quyết định hạ cánh khẩn vì nghi tiêm kích có sự cố về điện.

Quân đội Mỹ cho biết sẽ mở cuộc điều tra chi tiết về sự cố này. Đại diện thủy quân lục chiến Mỹ Rob Martins nói: "Phi công đã thực hiện như được huấn luyện và chọn phương án an toàn nhất, hạ cánh máy bay an toàn theo quy trình tiêu chuẩn. Vận hành máy bay một cách an toàn và hiệu quả là ưu tiên hàng đầu của Mỹ và các phi công của chúng tôi thực hiện các biện pháp có tính phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn và các khu vực xung quanh".



Máy bay chiến đấu F-35 được coi là niềm hy vọng của hàng không quân sự Mỹ nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tàng hình trước radar, tốc độ ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại.

Mỹ đã phát triển F-35 thành 3 biến thể khác nhau, trong đó F-35A dành cho không quân, F-35C cho hải quân, và F-35B dành cho thủy quân lục chiến. Điểm đặc biệt của F-35B là nó có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng.

Tuy nhiên, F-35 cũng là một vũ khí gây tranh cãi vì thời gian phát triển lâu hơn dự kiến cũng như các lỗi kỹ thuật từ đơn giản tới nghiêm trọng đã phát sinh khiến cho dự án bị đội chi phí lên rất cao, biến nó trở thành máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất thế giới.

Đội nhà đi tiếp, hàng trăm fan Argentina cà khịa lại CĐV Saudi Arabia

Đội nhà đi tiếp, hàng trăm fan Argentina cà khịa lại CĐV Saudi Arabia. Nguồn: Tiền Phong

Đó là trận Saudi Arabia đã làm nên thắng lợi lịch sử 2-1 trước Argentina. Khi ấy, trong tâm lý hưng phấn, rất nhiều fan Saudi Arabia đã ăn mừng. Thậm chí họ không ngần ngại cà khịa đối thủ. Nổi tiếng hơn cả là video người Saudi Arabia hô vang "Messi đâu rồi, Messi đâu rồi".

Các CĐV Argentina chắc hẳn không vui vẻ gì và ngay sau trận thắng Ba Lan để giành vé đi tiếp, họ liền đáp trả bởi ở trận đấu cùng giờ, đại diện châu Á đã thua Mexico 1-2 và chính thức bị loại với vị trí bét bảng.

Trên đường rời sân, người ta bắt gặp nhiều fan Argentina hò hét ngay trước mắt các CĐV mặc áo xanh. Tại một nhà ga trung tâm, tất cả cũng được chứng kiến cảnh hai bên "đấu khẩu" với nhau.

Các CĐV xứ Tango cố tình hát hò say mê để trêu tức đối thủ. Một người đàn ông cao hứng hét vang "Salem (Al Dawsari) đâu rồi, Salem đâu rồi?". Trong khi ở phía đối diện, Saudi Arabia cố gắng "phản đòn" nhưng họ tỏ ra khá đuối. Nhưng dù sao đi nữa, hai bên vẫn cố gắng duy trì sự vui vẻ. Bầu không khí khá thoải mái, không có bất cứ va chạm gì.