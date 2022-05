Xe tăng lội nước cứu hộ ô tô giữa dòng nước xiết tại Vĩnh Phúc

Xe tăng lội nước cứu hộ ô tô giữa dòng nước xiết tại Vĩnh Phúc. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Chiều ngày 24/5, một lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vụ việc xe tăng cứu hộ ô tô xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày, tại khu vực cổng trung tâm huấn luyện tổng hợp tăng thiết giáp ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Trước đó, xe ô tô của trung tâm đang đi làm nhiệm vụ thị bị ngập sâu hơn 1m. Trước tình thế này cán bộ đã điện thoại về trung tâm xin cứu trợ và đã được 1 xe tăng lội nước ra cứu hộ kéo vào.

Đang ăn cơm ngon, cơn mưa ngang qua quét sạch mọi thứ khiến gia chủ hết hồn bỏ chạy

Đang ăn cơm ngon, cơn mưa ngang qua quét sạch mọi thứ khiến gia chủ hết hồn bỏ chạy. Nguồn: Saostar

Tại thời điểm này, một thanh niên và một cô gái đang đứng bên bàn ăn cơm, ngoài ra còn có một cô gái khác đang đứng lúi húi bên bồn rửa ở góc nhà. Lúc này, dường như mọi người đã nhận thấy điều gì bất thường, cô gái mặc váy vàng và nam thanh niên liên tục ngước nhìn lên mái nhà. Tuy nhiên, họ bỏ qua và tiếp tục ăn. Khoảng chục giây sau, mái nhà bất ngờ đổ sập, kèm theo đó là nước mưa ập xuống xối xả, quét sạch mọi thứ trên bàn ăn. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cả 3 người không khỏi hốt hoảng, vội bỏ chạy trong tình trạng ướt nhẹp. Tình huống dở khóc dở cười này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Nhóm người hung hăng đập nát kính xe tải đe dọa tài xế giữa đường

Nhóm người hung hăng đập nát kính xe tải đe dọa tài xế giữa đường. Nguồn: Saostar

Chiều 24/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người tấn công một xe tải khiến dư luận bức xúc. Theo nội dung đoạn clip, 2 người đàn ông trong nhóm người hung hăng chặn đầu xe, cầm tuýp nước, gậy gỗ đập phá xe tải giữa đường. Thời điểm xảy ra sự việc là giờ cao điểm khiến phương tiện ùn ứ khi qua khu vực.

Người đi đường chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì nhóm này quá liều lĩnh và manh động. Sau khi đập phá ô tô, nhóm người này leo lên xe máy, xe tải rồi nhanh chóng rời đi.

Theo xác minh, sự việc xảy ra trên đường ĐT 743, gần ngã 6 An Phú, phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hiện tài xế xe tải đã trình báo Công an phường An Phú, thành phố Thuận An. Cơ quan chức năng đang lấy lời khai, thu thập thông tin, truy tìm nhóm người liên quan.

Mâu thuẫn, nữ "cao thủ" tung liên tiếp 3 cước hạ nam thanh niên

Mâu thuẫn nữ cao thủ tung liên tiếp 3 cước hạ nam thanh niên. Nguồn: Người Đưa Tin

Sự việc được cho là xảy ra tại Ấn Độ. Cụ thể, khi đang đứng ở quầy thu ngân, một cô gái trẻ và một nam thanh niên đã xảy ra tranh cãi. Ngay sau đó, nam thanh niên dùng tay đẩy mạnh cô gái về phía sau. Trước hành động của đối phương, cô gái tỏ ra bực tức, lập tức vung chân đá vào người nam thanh niên. Khi nam thanh niên vừa đứng dậy, cô gái đã tung ra 2 đòn liên tiếp khiến hắn không có cơ hội chống trả. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, đôi nam nữ có quen biết nhau và nguyên nhân xô xát bắt nguồn từ mâu thuẫn của hai người. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số ý kiến đều cho rằng, nam thanh niên đã gây sự nhầm "cao thủ".