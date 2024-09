Phụ huynh an tâm với giải pháp giám sát hành trình VNPT Safe Motor

Quản lý hành trình xe máy, xe điện, xe đạp - chống trộm hiệu quả

Với VNPT Safe Motor, phụ huynh có thể dễ dàng theo dõi lộ trình di chuyển của con qua ứng dụng di động. Mỗi khi xe di chuyển, thiết bị sẽ cung cấp thông tin vị trí chính xác trên bản đồ trực tuyến theo thời gian thực và vẽ lại lộ trình phương tiện đã di chuyển trên bản đồ trong 3 tháng. Tính năng này giúp cha mẹ nắm rõ con mình đang ở đâu, có di chuyển đúng lộ trình hay không. Đặc biệt, với chức năng thiết lập vùng an toàn, phụ huynh có thể đặt ra giới hạn về phạm vi di chuyển cho con. Khi phương tiện di chuyển ra khỏi vùng an toàn, thiết bị sẽ lập tức gửi cảnh báo qua ứng dụng, SMS hoặc cuộc gọi, giúp phụ huynh kịp thời can thiệp.

Với giao diện phần mềm trực quan, dễ sử dụng, cha mẹ có thể giám sát xe của con thông qua ứng dụng di động hoặc website một cách nhanh chóng và thuận tiện. Các thông tin về hành trình, vị trí, cảnh báo đều được hiển thị rõ ràng, giúp phụ huynh luôn nắm bắt được tình hình di chuyển của con một cách dễ dàng.

Đặc biệt, VNPT Safe Motor còn hỗ trợ tính năng giới hạn tốc độ, cho phép bạn thiết lập mức vận tốc giới hạn an toàn cho xe. Khi phương tiện vượt quá tốc độ cho phép, hệ thống sẽ ngay lập tức cảnh báo để người điều khiển phương tiện xe kịp thời giảm về tốc độ an toàn.

VNPT Safe Moto giúp phụ huynh an tâm đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường.

Hơn nữa, khi ắc quy của xe xuống dưới ngưỡng giới hạn hoặc không thể nổ máy, hệ thống sẽ chủ động chuyển sang chế độ tiết kiệm pin và nguồn dự phòng để bảo vệ nguồn điện ắc quy. Đồng thời hệ thống sẽ gửi cảnh báo cho chủ xe để chủ động thay hoặc sạc lại ắc quy, tránh cho việc đang đi xe bị hết ắc quy không nổ máy được khiến con bạn phải dắt bộ tìm hàng sửa xe trên đường.

Và cho dù không ở bên cạnh nhưng các bậc phụ huynh cũng vẫn có thể giúp bảo vệ phương tiện của con tránh khỏi các rủi ro như mất trộm. Bởi VNPT Safe Motor cung cấp hệ thống cảnh báo sớm khi có hành vi xâm phạm bất hợp pháp. Ngay khi xe có dấu hiệu rung lắc hoặc mở khóa trái phép, thiết bị sẽ phát cảnh báo đến phụ huynh qua ứng dụng di động, giúp họ kịp thời xử lý. Trong tình huống này, tính năng tắt/bật phương tiện từ xa thông qua tin nhắn SMS hoặc ứng dụng của VNPT Safe Motor sẽ cho phép cha mẹ tắt máy xe từ xa giúp ngăn chặn kịp thời kẻ gian lấy cắp xe. Ngoài ra nếu con bạn vô tình quên tắt máy xe thì hệ thống cũng gửi cảnh báo và phụ huynh có thể tắt máy từ xa nhanh chóng.

Dễ dàng lắp đặt, phù hợp mọi loại xe ngay cả xe đạp

Một trong những ưu điểm vượt trội của VNPT Safe Motor so với các sản phẩm khác trên thị trường là thiết bị được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Trong khi các sản phẩm cùng loại thường được nhập khẩu từ nước ngoài thì VNPT Safe Motor mang dấu ấn thương hiệu Việt với chất lượng đảm bảo và giá cả cạnh tranh hơn.

VNPT Safe Motor bao gồm thiết bị phần cứng, phần mềm và SIM 3G/4G. Về phần cứng, đây là thiết bị đầu cuối tích hợp vào phương tiện xe có chức năng giám sát hành trình. Thiết bị này được thiết kế nhỏ gọn, tích hợp công nghệ tiên tiến và hỗ trợ dải điện áp rộng từ 9-36V nên dễ dàng lắp đặt trên nhiều dòng xe máy và xe điện tại Việt Nam.

Đặc biệt hơn là thiết bị VNPT Safe Motor tích hợp sẵn SIM và gói cước data của VinaPhone, một trong những nhà mạng hàng đầu Việt Nam, đảm bảo việc truyền thông tin liên tục từ xe về hệ thống mà không bị gián đoạn. Hiện sóng 4G của VinaPhone đã phủ sóng 98% dân cư Việt Nam, đảm bảo kết nối ổn định và tốc độ cao ở hầu hết các khu vực. Nhờ đó, mọi thông tin về hành trình, vị trí, cảnh báo đều được xử lý và hiển thị rõ ràng theo thời gian thực trên ứng dụng di động hoặc website kể cả ở vùng sâu, vùng xa. Phụ huynh có thể yên tâm nắm bắt tình hình phương tiện của con mọi lúc, mọi nơi.

Với những ưu điểm vượt trội, VNPT Safe Motor thực sự là công cụ rất hữu ích mà các bậc phụ huynh nên trang bị cho xe máy, xe điện của con khi con bắt đầu bước vào năm học mới tự lái xe đến trường.

Thông tin chi tiết về dịch vụ Quý khách hàng xem tại website: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/giai-phap-chong-trom-xe-may-xe-dien-vnpt-safe-motor; tổng đài 18001260 hoặc các Điểm giao dịch của VNPT Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc.