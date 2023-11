CMC thúc đẩy đầu tư với Australia

Tiếp đón đoàn đại biểu CMC, đại diện Đại sứ quán Australia gồm có ông Andrew Goledzinowski – Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Charles Thursby-Pelham - Bí thư thứ nhất và ông Aedan Puleston - Bí thư thứ hai, bà Cecilia Louise Brennan - Tham tán Kinh tế cùng các lãnh đạo, tùy viên phụ trách các lĩnh vực của Đại sứ quán Australia.



Quang cảnh buổi tiếp giữa đoàn Đại sứ quán Australia và đoàn lãnh đạo CMC.

Về phía Tập đoàn CMC có ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành CMC, ông Hồ Thanh Tùng - Tổng giám đốc Tập đoàn, ông Đặng Ngọc Bảo - Phó Chủ tịch điều hành/Tổng giám đốc CMC Global, ông Hà Thế Phương – Tổng Giám đốc CMC Cyber Security, ông Đặng Tùng Sơn - Phó tổng Giám đốc CMC Telecom cùng các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Mở đầu buổi tiếp, Đại sứ Andrew Goledzinowski đã bày tỏ sự vui mừng đón tiếp Chủ tịch Nguyễn Trung Chính cùng đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao Tập đoàn CMC tới thăm và làm việc tại trụ sở Đại sứ quán Australia. Nhân sự kiện này, hai bên đã trao đổi cùng nhau về những cơ hội hợp tác quan trọng trong lĩnh vực Hạ tầng số, Công nghệ & Giải pháp, Kinh doanh quốc tế và Nghiên cứu & Giáo dục vốn là tiềm năng và thế mạnh của CMC.

Ông Andrew Goledzinowski – Đại sứ Australia tại Việt Nam chủ trì cuộc tiếp đón đoàn đại biểu CMC.

Ngài Đại sứ Australia đánh giá cao những thành tựu của CMC trong lĩnh vực công nghệ trong suốt 30 năm qua và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xúc tiến hợp tác quốc tế để thúc đẩy sự phát triển chung. Ông cũng phát biểu về tiềm năng hợp tác từ việc kết hợp những ưu điểm của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Australia. “Hiện nay, Australia đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai nước cũng tập trung vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, tối ưu hoá Internet, liên lạc vệ tinh để thúc đẩy nhiều lĩnh vực. Chúng tôi đánh giá rất cao việc CMC có kế hoạch đầu tư vào Australia và lòng tin của Tập đoàn dành cho thị trường của chúng tôi. Với thế mạnh của mỗi bên, sự hợp tác giữa CMC với các doanh nghiệp Australia có thế giúp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn", Đại sứ Andrew Goledzinowski phát biểu.



Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành Nguyễn Trung Chính đã có nhiều chia sẻ trong buổi làm việc tại Đại sứ quán Australia.

Như vậy, cơ hội hợp tác giữa CMC và các tổ chức, doanh nghiệp tại Australia là rất tiềm năng, rộng mở. Hai bên có thể tận dụng những thế mạnh của mình cùng nhau khám phá thị trường mới qua việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm để xác định chiến lược hiệu quả trong việc tiếp cận khách hàng mới.



Tiếp lời Đại sứ Australia, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành CMC khẳng định, CMC sở hữu năng lực công nghệ, kinh nghiệm hợp tác, triển khai nhiều dự án với doanh nghiệp tư nhân và chính phủ tại nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như nhân tài, chuyên gia công nghệ am hiểu đa lĩnh vực. "Chúng tôi có nguồn tài nguyên lớn mạnh để mở rộng hợp tác chuyển đổi số, phát triển bền vững trong lĩnh vực Viễn thông và dịch vụ IT. Với mục tiêu mở rộng thị trường tại Australia, chúng tôi có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa khi có sự giúp đỡ, hỗ trợ của ngài Đại sứ cũng như sứ quán Australia", Chủ tịch Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ phía Chính phủ, các Bộ ngành của Australia cũng như cá nhân ngài Đại sứ trong tương lai nhằm thúc đẩy hợp tác đạt hiệu quả hơn nữa giữa CMC với các tổ chức, doanh nghiệp Australia. Qua thảo luận, hai bên đã chia sẻ tầm nhìn và quyết tâm hướng tới cuộc cách mạng ngành công nghệ thông tin, cụ thể là bài học kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và giải quyết các vấn đề công nghệ đang gặp phải.

Ông Hồ Thanh Tùng - Tổng giám đốc Tập đoàn CMC phát biểu trong buổi làm việc.

Tham gia trao đổi, ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc CMC Telecom đã có bài giới thiệu tổng quan về thế mạnh hạ tầng viễn thông mà CMC đang phát triển. CMC Cloud được CMC Telecom đầu tư từ năm 2018, liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng kép trên 100% trong 5 năm giúp công ty giữ vị trí số 1 về điện toán đám mây tại Việt Nam.

Tháng 5/2022, CMC Telecom đưa vào vận hành DC Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) với diện tích 10.000m² cung cấp 1.200 rack, công suất điện lớn lên tới 20kw/rack. CMC DC Tân Thuận được đánh giá là trung tâm dữ liệu hiện đại, an toàn nhất Việt Nam và khu vực APAC… Không dừng lại ở đó, với định hướng tiên phong trong việc xây dựng Cloud “Make in Vietnam” và hợp tác chiến lược với các ông lớn về Cloud trên thế giới, CMC Telecom đã hiện thực hóa tham vọng trở thành đơn vị số một trong việc cung cấp giải pháp đa đám mây (Multi Cloud), giúp hàng nghìn doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng suất vận hành...

Hiện nay, CMC Telecom có đội ngũ vận hành hệ thống Cloud hơn 600 nhân sự, phân tầng chặt chẽ, chuyên biệt: Cloud Team, Network Team, Security Team,... 100% kỹ thuật, kiến trúc sư giải pháp của Cloud Team được đào tạo và có các chứng chỉ được cấp bởi các AWS, Google hay Microsoft. Ông Đặng Tùng Sơn chia sẻ thêm: “Chúng tôi hiểu sự phức tạp của việc quản lý môi trường đa đám mây. Vì vậy CMC Telecom đặc biệt quan tâm và liên tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, được chuyên môn hóa theo từng hãng để hỗ trợ doanh nghiệp.”



CMC cũng kỳ vọng có thể làm việc cùng các doanh nghiệp Australia thiết kế và cung cấp các giải pháp đáp ứng nhu cầu và yêu cầu cụ thể của khách hàng trong lĩnh vực ITO. Ông Đặng Ngọc Bảo - Phó Chủ tịch điều hành CMC/Tổng giám đốc CMC Global cho biết, CMC Global đang nằm trong top 3 các doanh nghiệp gia công phần mềm tại Việt Nam.

Công ty đang chứng tỏ vị thế của mình với các dịch vụ, giải pháp giúp cho các khách hàng trong và ngoài nước chuyển đổi số hiệu quả. Đặc biệt, sau khi lắng nghe ông Nguyễn Cao Cường - Giám đốc khối Sản xuất Kinh doanh GEU/GUS CMC Global giới thiệu về thế mạnh dịch vụ Gia công xuất khẩu phần mềm đạt tiêu chuẩn quốc tế của CMC Global, bà Cecilia Louise Brennan - Tham tán Kinh tế cùng đoàn đại sứ Australia đều cam kết nhất trí hỗ trợ CMC trong việc mở rộng hợp tác, tiếp cận các doanh nghiệp đang có nhu cầu lớn tại Australia.

Dịch vụ của CMC Global hiện đang được tin dùng bởi hơn 300 khách hàng quốc tế, trong đó có nhiều dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường Australia hiện nay như: cung cấp giải pháp cho các ngân hàng lớn, ngành bán lẻ và năng lượng, lĩnh vực Fintech để phát triển các hệ thống tài chính của tương lai; các công nghệ mới như RPA, IoT, Big Data, AI/ML phục vụ ngành hàng không…

Nhận định thị trường châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Australia, là một trong các thị trường trọng điểm, CMC Global hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược giúp các doanh nghiệp Australia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số thông qua việc xây dựng các trung tâm sản xuất phần mềm tại Việt nam với nguồn nhân sự trẻ, trình độ cao và chi phí hợp lý.

Ông Hồ Thanh Tùng - Tổng giám đốc Tập đoàn CMC cho biết CMC đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu: “CMC đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có tối thiểu 7.000 nhân tài CNTT, kinh doanh trên quy mô toàn cầu, đạt doanh thu triệu đô với 50% đóng góp từ các dịch vụ chuyển đổi số, trở thành nhà cung cấp kỹ thuật số hàng đầu tại APAC, tư vấn và triển khai ERP toàn phần”.

Với vai trò là doanh nghiệp CNTT hàng đầu tại Việt Nam, CMC luôn đi đầu trong lĩnh vực An ninh an toàn thông tin, ông Hà Thế Phương – Tổng Giám đốc CMC Cyber Security (CMC CS) đánh giá: "Môi trường Internet được đảm bảo an toàn là điều kiện cốt yếu để nền kinh tế số phát triển bền vững, bởi vậy chúng tôi tự hào vì đang đóng góp công sức vào quá trình giúp đỡ các doanh nghiệp trong và ngoài nước xây dựng một môi trường công nghệ lớn mạnh, an toàn.”.

Là đơn vị chiến lược của Tập đoàn CMC trong lĩnh vực An ninh An toàn thông tin với kinh nghiệm gần 15 năm trên thị trường, các dịch vụ do CMC Cyber Security cung cấp đều mang tiêu chuẩn quốc tế. CMC Cyber Security là thành viên đầu tiên gia nhập Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á (Anti-Virus Asia Researchers Association - AVAR) và là 1 trong 2 đơn vị duy nhất ở Việt Nam nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft (Microsoft Virus Initiative - MVI) trên thế giới.

Thêm vào đó, giải pháp Phòng chống Mã độc và Quản trị Tập trung CMDD (CMC Malware Detection and Defence) của CMC Cyber Security là sản phẩm duy nhất của Việt Nam vượt qua bài kiểm tra chứng chỉ Virus Bulletin 100 (VB100) với các chỉ số kiểm định tuyệt đối đều là 100%. Vượt qua những tiêu chuẩn và kiểm định khắt khe, CMDD là sản phẩm duy nhất được triển khai cho Bộ Quốc Phòng Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp.

Ông Charles Thursby-Pelham - Bí thư thứ nhất đang trao đổi cùng đoàn lãnh đạo CMC.

Đánh giá cao quy mô phát triển, tầm nhìn cũng như định hướng của Tập đoàn CMC, ông Charles Thursby-Pelham - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Australia cho biết luôn tin tưởng rằng các lĩnh vực chủ chốt mà CMC đang theo đuổi sẽ góp phần đáng kể giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu về kinh tế. Bí thư thứ nhất Charles Thursby-Pelham đồng thời khẳng định, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam sẵn sàng là cầu nối nhằm hỗ trợ CMC đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại thị trường Australia.



Tại buổi làm việc, lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực của Đại sứ quán Australia cũng đã trao đổi với Đoàn công tác của CMC để làm rõ thêm một số nội dung mà phía Đại sứ muốn tìm hiểu, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu giáo dục và phát triển các công nghệ tiên tiến như: AI, Big Data, IoT, Blockchain...

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính tặng hoa và chụp ảnh kỷ niệm cùng ngài Đại sứ Andrew Goledzinowski.

Kết thúc chuyến làm việc, Chủ tịch Nguyễn Trung Chính ghi nhận sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Đại sứ quán Australia, đồng thời cám ơn Đại sứ đã dành thời gian trao đổi, tìm hiểu nhằm góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả cùng CMC trong thời gian tới./.