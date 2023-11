Trên địa bàn huyện Củ Chi có 3 làng nghề nổi tiếng, gồm: làng nghề đan đát Thái Mỹ, làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông và làng nghề mành trúc Tân Thông Hội. Tuy nhiên đến nay, chỉ có 2 làng nghề được lưu giữ và phát triển mạnh đó là làng nghề đan đát Thái Mỹ và làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông.

Hiện nay, làng nghề đan đát Thái Mỹ có 1 cơ sở đan đát, 7 tổ hợp tác và 195 hộ tham gia sản xuất. Trong đó, 32 hộ là thành viên của 7 tổ hợp tác. Tổng số lao động tham gia sản xuất thường xuyên trên 390 lao động; thu nhập bình quân đạt 4 triệu đồng/người/tháng.

Sản phẩm của làng nghề đan đát Thái Mỹ. Ảnh: Q.S

Làng nghề đang gặp khó khi diện tích trồng trúc, nguồn nguyên liệu tại chỗ, đang dần bị thu hẹp dần, hộ dân phải mua nguyên liệu phục vụ sản xuất từ các tỉnh Long An, An Giang, Tây Ninh... Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu thu mua từ các tỉnh cũng không ổn định. Thêm nữa hiện nay lao động theo nghề đa số là người lớn tuổi. Lao động trẻ tại địa phương chọn làm công nhân, hoặc công việc khác có thu nhập tốt hơn.

Khác với làng nghề đan đát Thái Mỹ, làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông lại có sự phát triển nhanh và mạnh trong thời gian qua. Theo UBND xã Phú Hòa Đông, mỗi ngày làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông sản xuất 90 tấn bánh tráng; giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/lao động/tháng. Doanh thu khoảng 100 tỷ đồng/tháng, đóng góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông chuyển sang sản xuất công nghiệp. Ảnh: Q.D

Ông Thân Hữu Tài - Chủ cơ sở sản xuất bánh tráng tại làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông cho biết, trước đây sản xuất hoàn toàn bằng thủ công, sau đó chuyển qua sản xuất bằng máy nhưng phơi bằng hình thức thủ công (phơi nắng - PV), do đó có nhiều khó khăn và tốn nhiều nhân công.

“Những ngày nắng thì nhanh có bánh, mình phải canh trời liên tục, lỡ trời mưa là ướt bánh, dẫn đến hao hụt số lượng. Hiện tại, cơ sở đã đầu tư dàn sấy, nên dù trời nắng hay mưa vẫn sản xuất được, công nhân có việc làm ổn định, không phụ thuộc thời tiết” ông Tài cho hay.

Bà Lê Ngọc Sương - Trưởng Phòng kinh tế huyện Củ Chi cho biết, để phát triển bền vững làng nghề trong thời gian tới UBND huyện đã chỉ đạo cho Phòng kinh tế tham mưu cho UBND huyện một đề án bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt là làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông. Bởi đây là làng nghề đem lại giá trị kinh tế rất cao, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Đề án lần này sẽ kiến nghị thành phố có những chính sách đặc thù, để hỗ trợ cho các làng nghề này như: công nghệ, vốn…

Một số nơi tại làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông duy trì hình thức tráng bánh truyền thống phục vụ du lịch. Ảnh: Mỹ Quỳnh

“Đặc biệt, hiện nay tại làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, các xưởng sản xuất đa số được hình thành từ rất là lâu đời trên những khu đất hiện nay không còn phù hợp với mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên do đặc thù nên UBND huyện Củ Chi đã có xin chủ trương thành phố, tạo điều kiện cho bà con cũng như các cơ sở sản xuất này được sửa chữa, cải tạo lại nhà xưởng trên hiện trạng cũ, đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm cũng như là về an toàn trong quá trình sản xuất; đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu sản phẩm bánh tráng đặt ra. Đặc biệt là các thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật, Úc, Canada…”, bà Sương cho biết.

Làng nghề sản xuất bánh tráng Phú Hòa Đông và làng nghề đan đát Thái Mỹ là 2 trong 5 làng nghề được TP.HCM đưa vào diện bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống giai đoạn 2022 – 2025.