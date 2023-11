Sáng ngày 16/11, tại Trung tâm văn hóa – thể thao quận Tân Bình (quận Tân Bình, TP.HCM), Sở NNPTNT TP.HCM tổ chức lễ khai mạc hội chợ - triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP và phiên chợ khuyến mại năm 2023.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Minh Hiệp – Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM cho biết, đây là lần 4 tổ chức chương trình này, năm 2019 là năm đầu tiên tổ chức. Năm 2022, hội chợ triển lãm đã thu hút được hơn 15.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm; doanh thu ước tính gần 2,1 tỷ đồng và đã có 30 hợp đồng tiêu thụ với giá trị đạt 485 triệu đồng.

Ông Đinh Minh Hiệp – Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Q.S

"Hội chợ triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm Vietgap, OCOP và phiên chợ khuyến mại quận Tân Bình năm 2023 được kỳ vọng sẽ là điểm hẹn giao thương lý tưởng, tăng cường kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng; đồng thời góp phần phát triển nông nghiệp gắn với thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm VietGAP, OCOP của các địa phương", ông Hiệp cho biết.

Tại sự kiện này, có tổng cộng 200 gian hàng và 169 đơn vị tham gia (tăng 4 đơn vị so với năm 2022). Trong đó, có 27 tỉnh, thành, tăng 107% so với năm 2022 (năm 2022 có 13 tỉnh, thành) với 54 gian hàng, tăng 93% so với năm 2022 (năm 2022 có 28 gian hàng). Trong đó, Tây Nguyên có 4/5 tỉnh, Đồng bằng Sông Cửu Long (10/13 tỉnh, thành), Đông Nam bộ (3/6 tỉnh), Phía Bắc và Bắc Trung bộ (5/31 tỉnh), Duyên hải Nam Trung Bộ (5/8 tỉnh, thành).

Sản phẩm nông nghiệp 27 tỉnh thành tụ hội về TP.HCM, kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Ảnh: Q.S

"Hội chợ - triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP và phiên chợ khuyến mại năm 2023 là chiếc cầu kết nối giữa nhà nước, nhà nông với người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, có ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện những thỏa thuận ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành thuộc các vùng trong cả nước, hướng đến mục tiêu xây dựng nông dân văn minh, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại", Giám đốc Sở NNPTNT TP.HCM cho biết.

Hội chợ - triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP năm 2023 trưng bày, triển lãm máy móc, thiết bị các loại phục vụ ngành nông nghiệp; công nghệ sau thu hoạch, sơ chế rau - củ - quả.

Đa dạng các gian hàng tại hội chợ - triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP năm 2023. Ảnh: Q.S

Đồng thời giới thiệu giống và các loại cây trồng; mô hình trồng rau - củ - quả VietGAP, OCOP, rau hữu cơ, thủy canh; mô hình ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất. Giới thiệu các mô hình chăn nuôi hiệu quả; các loại vaccine và thuốc thú y; các loại men vi sinh xử lý môi trường trong chăn nuôi gia súc, thủy sản.

Các sản phẩm thủy sản đặc trưng của thành phố; các sản phẩm chế biến từ thủy sản, các sản phẩm chế biến từ chăn nuôi như thịt, trứng, sữa…; nông sản; thủy hải sản; thịt gia cầm chế biến; rau củ quả sơ chế, sấy khô, đóng hộp… cũng được trưng bày tại đây.

Hội chợ - triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP năm 2023 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 16-19/11.