"Cò" bán iPhone 14 Pro Max đắt đỏ, người dùng săn lùng iPhone 13 Pro Max cũ

Việc iPhone 14 series đang khan hiếm và iPhone 13 máy mới hầu như các đại lý đều không còn hàng khiến cho nên các mã iPhone cũ như 13 Pro Max đã qua sử dụng trở thành mặt hàng hot được khách tìm mua rất nhiều. Đây cũng là model chiếm tỉ trọng lớn, khoảng 40% - 45% doanh thu iPhone cũ. Gần đây có hiện tượng giá bán có chiều hướng tăng nhẹ vì nhu cầu quá lớn.

Người dùng đang khó mua hàng mới. Ảnh CPS.

Xu thế này có thể diễn ra trong thời gian tới vì iPhone 14 Pro/ Pro Max đang gặp vấn đề nghiêm trọng về cung ứng cũng như áp lực tăng giá mạnh của tỉ giá. Ngoài ra việc mua một chiếc iPhone 14 Pro/ Pro Max từ các "cò" thì mức chênh lên tới vài triệu. Bên cạnh những lý do trên, một trong những lý do nữa khiến iPhone cũ đang trở thành lựa chọn tốt thời điểm hiện tại đó là tình hình kinh tế thế giới đều xấu đi và có thể gây ảnh hưởng tới Việt Nam.

"Tính đến thời điểm hiện tại của tháng 11 thì doanh thu vẫn tiếp tục tăng 40% so với tháng 10. Do nguồn thu cũ tháng 10 nhiều, hàng hoá phong phú, và không chịu ảnh hưởng bởi tỉ giá nên giá hàng cũ đang rất tốt. Trở thành lựa chọn phù hợp trong lúc giá cả hàng hoá mới tăng nhiều", ông Nguyễn Lạc Huy - đại diện hệ thống CellphoneS, chia sẻ với PV Dân Việt.

Trước đó, Apple ra thông báo cho biết, lượng xuất xưởng các mẫu iPhone 14 cao cấp như Pro, Pro Max sẽ thấp hơn so với dự kiến trước đây do sản lượng giảm đáng kể tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Nguyên nhân chính là do Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa trong vòng 7 ngày ở quanh khu vực nhà máy chính ở thành phố Trịnh Châu để kiểm soát dịch Covid-19.