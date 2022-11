iPhone 14 Pro Max tại Việt Nam khan hàng trầm trọng, đại lý phân phối tiết lộ lý do

Theo khảo sát của phóng viên Dân việt, tại một số hệ thống siêu thị bán lẻ, các sản phẩm iPhone 14 Pro và 14 Pro Max rơi vào tình trạng khan hiếm hàng. Đại diện của hệ thống CellphoneS cho biết đến tuần 2 tháng 11, còn khoảng 30% khách hàng đặt trước iPhone 14 series chưa được trả hàng, trong đó chủ yếu là sản phẩm iPhone 14 ProMax màu tím.

Hiện tại, vẫn có chưa có thông báo chính thức từ phía Apple về thời gian khi có hàng trở lại. Các sản phẩm tồn kho hiện tại trên kênh bán hàng chỉ đủ duy trì từ 3-5 tuần. Thậm chí, các sản phẩm iPhone 14 Pro Max hàng về đến đâu là hết đến đó.

Đối với tình trạng khan hàng, đại diện CellphoneS cho biết sẽ làm mọi cách để mua được nhiều sản phẩm nhất có thể, đồng thời kiểm soát chặt khâu bán hàng, đảm bảo hàng đến được với khách có nhu cầu thật sự, hạn chế cho các đối tượng thương lái, gom hàng thổi giá. Với các khách hàng lựa chọn các phiên bản khan hàng chung, CellphoneS đề xuất các giải pháp cho khách hàng như: tư vấn đổi sang phiên bản có sẵn với mức giá tốt; gia hạn tối đa hết mức có thể các ưu đãi về thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử; cập nhật thông tin hàng hoá mỗi khi CellphoneS nhận được thông báo giao hàng mới.

Trong khi đó, Apple ra thông báo cho biết, lượng xuất xưởng các mẫu iPhone 14 cao cấp như Pro, Pro Max sẽ thấp hơn so với dự kiến trước đây do sản lượng giảm đáng kể tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Nguyên nhân chính là do Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa trong vòng 7 ngày ở quanh khu vực nhà máy chính ở thành phố Trịnh Châu để kiểm soát dịch Covid-19.

Foxconn là nhà sản xuất iPhone lớn nhất của Apple, chiếm 70% lượng iPhone xuất xưởng trên toàn cầu, bao gồm các mẫu iPhone 14. Trong tháng 10, Foxconn đã đạt doanh số bán hàng tăng 40,97% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục trong cùng kỳ nhưng giảm 5,56% so với tháng 9/2022.