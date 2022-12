Có bao nhiêu quán Karaoke, bar ở quận Nam Từ Liêm không đảm bảo về PCCC?

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, thực hiện Kế hoạch số 513 của Bộ Công an về tổng rà soát kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), từ ngày 15/10 đến ngày 15/11, Công an quận đã ra quân tổng kiểm tra đối với những cơ sở thuộc diện quản lý, trong đó có các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, bar.



Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra thực tế tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke. Ảnh: CAQ Nam Từ Liêm.

Theo đó, Công an quận tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở theo quy định, như: các yêu cầu đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC và CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan…

Đồng thời, rà soát, kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC&CNCH, trong đó chỉ rõ, cụ thể các tồn tại, vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án, công trình, hoạt động của cơ sở.

Qua kiểm tra, có 37/37 cơ sở không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC&CNCH. Đơn vị đã tham mưu cho UBND quận Nam Từ Liêm ban hành 8 quyết định tạm đình chỉ và 6 quyết định đình chỉ hoạt động.

Tiến hành xử lý 23 trường hợp trong lĩnh vực PCCC với số tiền hơn 157 triệu đồng, xử lý 3 trường hợp trong lĩnh vực ANTT với số tiền 35 triệu đồng và thu hồi 1 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Ngoài ra, Công an quận Nam Từ Liêm cũng tham mưu cho UBND quận ban hành 29 công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động và tổ chức khắc phục các điều kiện không đảm bảo PCCC, ANTT đối với 29 cơ sở không đảm bảo.

Để hạn chế thấp nhất các rủi ro xảy ra, Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo người dân sinh sống trên địa bàn, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng các dịch vụ tại các cơ sở Karaoke không đảm bảo an toàn về PCCC.

Trong thời gian tới, nếu phát hiện cơ sở nào trong danh sách bị đình chỉ và tạm đình chỉ nhưng vẫn hoạt động, người dân có thể thông báo ngay cho lực lượng Công an phường sở tại hoặc qua Công an quận để kịp thời xử lý.