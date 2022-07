Có bỏ sót xử lý hình sự vụ “để ngoài sổ sách” năm 2019 của Trường ĐH Đồng Nai?

Trường ĐH Đồng Nai đã để xảy ra hàng loạt sai phạm về quản lý tài chính, khiến UBND tỉnh Đồng Nai phải kiến nghị xử lý hình sự... Ảnh: IT

Liên quan đến sai phạm tại Trường Đại Học Đồng Nai (DNU), kết luận thanh tra số 5504/KL-của Đoàn Thanh tra -UBND tỉnh đã nêu rõ sai phạm về kê khai tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của trường này trong năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm của năm 2018 sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra, trong khi số tiền sai phạm trong năm 2019 nhiều hơn năm 2018 là trên 21 tỷ đồng lại không được nhắc đến.

Điều này khiến dư luận quan tâm, liệu có hay không việc bỏ sót xử lý hình sự liên quan đến những sai phạm của lãnh đạo trường đại học này?

Có bỏ sót xử lý hình sự "để ngoài sổ sách" năm 2019?

Theo Kết luận thanh tra (KLTT) số 5504/KL-UBND về việc chấp hành các quy định pháp luật về thu, chi tài chính của DNU niên độ 2018-2019, ở nội dung thu, chi tài chính năm 2018, qua xác minh số liệu tại Biên bản xét duyệt, thẩm định quyết toán ngày 20/6/2019 của DNU với Sở Tài chính ghi nhận:

Đối với nguồn thu sự nghiệp: Tổng thu: 45.506.395.798 đồng (thu từ phí, lệ phí: 28.960.592.198 đồng; Thu SXKDDV: 16.545.803.600 đồng); Tổng chi: 38.707.028.609 đồng (Chi từ phí, lệ phí: 27.381.574.288 đồng; Chi từ SXKDDV: 11.325.454.321 đồng).

Kết quả kiểm tra thể hiện, đối với nguồn thu sự nghiệp, đơn vị không phản ánh đầy đủ vào trong sổ sách (đã được hạch toán bổ sung trước thời điểm thanh tra của Đoàn). Đối với phần chưa hạch toán này (nguồn thu, chi phát sinh từ hoạt động dịch vụ), đơn vị chỉ thực hiện theo dõi thu chi bằng sổ phụ ngân hàng.

Qua rà soát kết quả đối chiếu của Đoàn kiểm tra thuế tại Quyết định số 389/QĐ-CT ngày 25/3/2021 thể hiện, doanh thu tính thuế đơn vị kê khai thiếu năm 2018 là 37.074.189.364 đồng (doanh số được đoàn kiểm tra thuế ghi nhận là 62.058.266.839 đồng) - doanh thu đơn vị đã kê khai 24.984.077.475 đồng).

"Như vậy, số tiền 37.074.189.364 đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh không được đơn vị kê khai tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2018 là thực hiện không đúng quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính và Điều 26 Luật Kế toán số 88/2015/QH13..." - KLTT nêu.

Những sai phạm về tài chính năm 2019 lại không bị kiến nghị xử lý hình sự... Ảnh: IT

Năm 2019, theo báo cáo của DNU, tại thời điểm thanh tra ghi nhận đối với nguồn thu sự nghiệp: Tổng thu: 142.158.731.655 đồng (Thu từ phí, lệ phí: 46.944.858.000 đồng; Thu SXKDDV: 95.213.873.655 đồng (gửi Kho bạc Nhà nước: 35.321.139.500 đồng; gửi ngân hàng: 59.892.734.155 đồng); Tổng chi: 129.511.229.164 đồng (Chi từ phí, lệ phí: 45.883.186.196 đồng (qua kho bạc); Chi từ SXKDDV: 83.628.042.968 đồng (qua kho bạc: 25.106.269.831 đồng; qua ngân hàng: 58.521.773.137 đồng).

Qua kiểm tra thể hiện, đối với nguồn thu sự nghiệp, đơn vị không phản ánh đầy đủ vào trong sổ sách (đã được hạch toán bổ sung trước thời điểm thanh tra của Đoàn). Đối với phần chưa hạch toán này (nguồn thu, chi phát sinh từ hoạt động dịch vụ), đơn vị chỉ thực hiện theo dõi thu, chi bằng sổ phụ ngân hàng.

Qua ra soát kết quả đối chiếu của đoàn kiểm tra thuế tại Quyết định số 389/QĐ-CT ngày 25/3/2021 thể hiện, doanh thu tính thuế đơn vị kê khai thiếu năm 2019 là 58.665.645.318 đồng (số doanh thu đoàn kiểm tra thuế ghi nhận 98.098.088.607 đồng - doanh thu đơn vị đã kê khai 39.432.443.289 đồng).

"Như vậy, số tiền 58.665.645.318 đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh, không được đơn vị kê khai tính thuế TNDN năm 2019 là thực hiện không đúng tại khoản 5 Điều 5 Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính và Điều 26 Luật Kế toán số 88/2015/QH13...", KLTT nêu.

Như vậy, theo KLTT số 5504/KL-UBND, sai phạm về kê khai tính thuế TNDN trong năm 2019 (trên 58,6 tỷ đồng) còn nhiều hơn năm 2018 (trên 37 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong KLTT số 5504/KL-UBND ở mục xử lý hình sự, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc đối với hành vi kê khai thiếu, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 số tiền hơn 37 tỷ đồng, dẫn đến việc giảm số tiền thuế phải nộp ngân sách Nhà nước là 697.635.654 đồng, có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 sang Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh để tiến hành điều tra theo quy định.

Vậy số tiền hơn 58,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh, không được trường này kê khai tính thuế TNDN năm 2019, làm thất thoát một lượng lớn tiền thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước thì sẽ xử lý như thế nào?

Thêm nhiều số liệu chưa thấy nêu ở KLTT số 5504/KL-UBND

Thông tin từ Dân Việt có được, trước đó Đoàn Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã có đợt kiểm tra theo quyết định số 2524/QĐ-UBND (ngày 20/7/2020) và ra quyết định số 48/ĐKT (ngày 15/4/2021).

Theo quyết định số 48/ĐKT này, hàng loạt kiến nghị về việc xử lý với những sai phạm của DNU.

Cụ thể, với nguồn chi trong số sách, Thanh tra tỉnh yêu cầu trường khắc phục thu hồi số tiền 669 triệu đồng, gồm: Thu hồi 221,9 triệu đồng (năm 2018) chi tiền công ban chỉ đạo, bồi dưỡng, các khoản chi không có trong chi tiêu nội bộ, có chứng từ chưa đảm bảo; Thu hồi 397,4 triệu đồng chi soạn sổ nêu gương, xét tuyển đặc cách, bồi dưỡng viết đề án mở mã ngành… có chứng từ chưa đảm bảo; Thu hồi 50 triệu đồng sử dụng quỹ phúc lợi để chi tiền công không có trong chi tiêu nội bộ.

Đối với nguồn thu ngoài sổ sách, trường phải thu hồi số tiền 3,02 tỷ đồng do vi phạm các quy định về hồ sơ, chứng từ; thu hồi hơn 6,83 tỷ đồng chi quản lý lớp chức danh nghề nghiệp; thu hồi số tiền 194,7 triệu đồng do hồ sơ thanh toán tiền công giáo viên chấm bài lớp chức danh nghề nghiệp không đủ cơ sở để làm thủ tục thanh toán; Thu hồi 382,1 triệu đồng do chi cho đối tác nhưng không có hợp đồng hoặc điều khoản quy định.

Đặc biệt, đối với số tiền hơn 48,5 tỷ đồng để ngoài sổ sách, nhưng qua kiểm tra xác định có hồ sơ chứng từ cơ bản theo quy định tài chính, nội dung nghiệp vụ kinh tế có phát sinh, yêu cầu DNU khẩn trương hoạch toán và quyết toán theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC.

Tuy nhiên, các số liệu này phần lớn không được nhắc đến trong KLTT số 5504/KL-UBND.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố kết luận Thanh tra (số 5504/KL-UBND) về tình hình thu chi tài chính, quản lý và sử dụng các quỹ, tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước niên độ 2018-2019 tại DNU.

Theo đó, có tới 13 sai phạm nghiêm trọng của trường này đã bị kiến nghị xử lý cả về mặt hành chính, kinh tế và cả xử lý hình sự.

Trong đó, hành vi kê khai thiếu, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 số tiền hơn 37 tỷ đồng của lãnh đạo DNU, đã được kiến nghị gửi sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh để tiến hành điều tra theo quy định…