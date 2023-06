Trước khi thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.





Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội. Ảnh QH

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Tiếp nữa, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra.



Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trước đó vào ngày 27/5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ.

Trong tờ trình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong Công an nhân dân, bao gồm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.

Luật hiện hành mới quy định cụ thể 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, gồm 1 đại tướng, 6 thượng tướng, 35 trung tướng, 157 thiếu tướng.

Trình bay báo cáo thẩm tra, Trung tướng Lê Tấn Tới- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho biết, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra nhất trí với các đề xuất nói trên. Việc bổ sung không vượt quá số lượng vị trí cấp tướng trong Công an nhân dân do Bộ Chính trị quy định, phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Vẫn theo Trung tướng Lê Tấn Tới, bên cạnh đó, có một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là đại tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái khi được Đảng phân công và được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội. Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất tiếp thu cho phù hợp.

Trong các phát biểu, có ý kiến của ĐBQH Đinh Ngọc Minh (đoàn Cà Mau) rất đáng chú ý. Ông đề nghị quy định rõ trong luật tổng số sĩ quan cấp tướng tại ngũ, tại chức là bao nhiêu để tránh chuyện "xã hội đang nói là tướng công an nhiều quá". Chính vì vậy việc quy định cụ thể trong luật sẽ dễ kiểm soát hơn.