Đại biểu đề nghị “ngân sách không có tiền cũng phải đi vay” để tăng lương cho cán bộ

Chiều 1/6, Quốc hội Khóa XV thảo luận phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn Thái Bình) cho rằng, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam đang khá thấp.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân cho rằng cần tăng lương để phát huy nguồn lực con người.

"Trong các kỳ họp từ trước tới nay, chúng ta đều nêu Chính phủ không bao giờ đạt được chỉ tiêu năng suất lao động. Cần kiểm điểm xem năng suất lao động ở mức nào; có phải do người lao động, cán bộ, công nhân, viên chức không chịu làm việc hay do quản lý? So với các nước xung quanh, năng suất ta rất thấp, gần như ở tầng dưới", ông Thân nói.

Theo đại biểu, cần chú ý cơ chế tăng lương: "Chúng ta đầu tư vào cơ sở hạ tầng hàng triệu tỷ đồng tại sao không đầu tư vào con người nhiều hơn nữa?".

Ông cho rằng cần tăng lương, thậm chí ngân sách không có, phải đi vay để trả lương cho cán bộ, đặc biệt cán bộ Nhà nước nếu không: "Nguồn lực ấy sẽ đi chỗ khác chứ không nằm trong cán bộ, công nhân, viên chức của chúng ta nữa".

Sự lãng phí khác, theo đại biểu Thân là việc các quỹ cho vay hoạt động không hiệu quả. Ông cho biết: "Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nói ngân hàng không thể cho vay nếu không có thế chấp. Chúng ta có nhiều quỹ, bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp; quỹ khoa học… hiện nay những quỹ này không phát huy tác dụng, đây là lãng phí. Tôi đề nghị xem lại cơ chế cho vay, bảo lãnh".

Cũng theo đại biểu, "12 đại dự án đắp chiếu" được Quốc hội Khóa XIV chỉ ra vẫn "để quá lâu". Ông cho hay một trong số đó là Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã đi vào hoạt động nên "người dân rất mừng" và chống được lãng phí.

"12 dự án đọng lại hàng trăm nghìn tỷ đồng và chúng ta chỉ cần giải quyết được chỉ một trong số đó sẽ đỡ được lãng phí rất nhiều", đại biểu nhận định.

Cũng theo đại biểu, việc 1 triệu tỷ đồng đang gửi trong ngân hàng, kho bạc với lãi suất 0,8%/năm là "lãng phí lớn". Ông nói: "Đồng tiền phải quay vòng càng nhiều càng tốt. Doanh nghiệp thiếu tiền, đầu tư công thiếu tiền mà tồn dư của chúng ta để trong ngân hàng, kho bạc rồi lại đi vay".

Ông Thân đề nghị Bộ trưởng Tài chính giải thích thêm việc này và có phương án dùng 1 triệu tỷ đồng, không nên giữ lại.