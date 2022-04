Hé lộ danh sách 11 kênh YouTube bị điều tra vì có dấu hiệu đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 29/4, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang điều tra, xác minh 11 kênh YouTube có dấu hiệu đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Theo đó, 11 kênh YouTube này là "Bánh mì đây", "Lang thang đường phố", "Chuyện đời thường", "Trúc Ngân Vlog", "Lý lắc Vlog", "Checkin Sài Gòn", "Tiến Vlog", "Tuấn Kiệt PC", "Tý chuột TV", "Trai đồng bằng", "Sơn xàm TV".





Buổi phát sóng trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng có sự tham dự của chủ kênh "Lang thanh đường phố" Bùi Thanh Quỳnh Như. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, nguồn tin cho biết, bà Bùi Thanh Quỳnh Như chủ kênh YouTube "Lang thang đường phố" đã có buổi làm việc với cơ quan công an. Đây là kênh YouTube nhiều lần phát sóng trực tiếp để ủng hộ bà Phương Hằng, "bóc mẽ" nhiều nghệ sĩ. Chủ nhân kênh này cũng nhiều lần tham gia livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng và xúc phạm nhiều cá nhân khác.

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra vụ án. Theo đó, tất cả những người trực tiếp tiếp tay, cung cấp tài liệu, đạo diễn kịch bản truyền thông, tham gia tại các buổi livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Hằng sẽ được cơ quan điều tra làm rõ động cơ, vai trò, mục đích... để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ở một diễn biến khác, ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có thông báo gửi bà Đặng Thị Hàn Ni (sinh năm 1977, ngụ tại quận 7) về việc sẽ tiến hành nhập đơn tố giác tội phạm của bà Hàn Ni vào vụ án điều tra tội " Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra vào năm 2021-2022 tại TP.HCM do bị can Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Như vậy, đơn tố giác tội phạm của bà Hàn Ni đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân và đe dọa giết người sẽ được điều tra chung với vụ án mà Công an TP.HCM đang điều tra về bà Nguyễn Phương Hằng.