Có đối tượng tài trợ, lôi kéo người dân đi khiếu nại ở Thái Bình

Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp

Mới đây, báo cáo kết quả công tác của ngành Kiểm sát Thái Bình năm 2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, tình hình tội phạm tiếp tục tăng và diễn biến phức tạp.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, năm 2023, an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm từng bước được nhận diện và phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm tiếp tục tăng và diễn biến phức tạp so với năm 2022, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Đáng lưu ý, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm trên không gian mạng, tội phạm ma túy...diễn biến ngày càng phức tạp, phạm tội trên nhiều địa bàn và tăng cả về số lượng và tính chất nguy hiểm cho xã hội.

Trước tình hình đó, ngành Kiểm sát Thái Bình đã có nhiều nỗ lực, thực hiện các giải pháp để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 1.268 vụ án (tăng 15% so với năm 2022 vụ).

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, lợi dụng việc khiếu nại tố cáo của nhân dân mặc dù đã được cơ quan, người có thẩm quyền và Tòa án tiếp xúc, đối thoại, giải quyết, xét xử theo đúng quy định của pháp luật, song một số đối tượng đã tài trợ, đóng góp, móc nối, lôi kéo người dân tiếp tục tụ tập đông người đi khiếu nại, tố cáo. Ảnh: VKSNDTB



Dự báo năm 2024, tội phạm tiếp tục gia tăng trong đó dự báo tăng nhiều là các tội "Cố ý gây thương tích", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm về ma túy, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm có tổ chức. Thủ đoạn, tính chất sẽ tinh vi, phức tạp hơn, với quy mô lớn thực hiện trên nhiều địa bàn.

Theo báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, năm 2023 ngành Kiểm sát Thái Bình tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trước hết là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó là tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; các chỉ tiêu quan trọng cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu của Ngành, Quốc hội giao.

Báo cáo về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của ngành Kiểm sát Thái Bình tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, năm 2024, ngành Kiểm sát Thái Bình tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo, yêu cầu của VKSND tối cao; đặc biệt là Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Có đối tượng tài trợ, lôi kéo người dân tiếp tục khiếu nại

Đặc biệt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã có một số kiến nghị tới Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cụ thể, người đứng đầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, qua công tác kiểm sát thấy một số tội phạm có xu hướng tăng cao sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm về ma túy...

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát và chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân; chủ động, tích cực phát hiện, tố giác vi phạm, tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự và phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm…

Thứ hai, hiện nay cử tri rất quan tâm đối với tình trạng lừa đảo qua mạng, thực tế cho thấy một xã hội phát triển thì việc tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin là xu thế không thể đảo ngược, tuy nhiên đi kèm theo đó là các hệ lụy.

Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng phải tăng cường, thường xuyên cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội để giúp người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng.

Đồng thời đề nghị nhân dân cũng cần tự mình học hỏi, nâng cao hiểu biết để sàng lọc thông tin, chọn cách tiếp cận, sử dụng an toàn, tránh bị lừa đảo.

Đáng chú ý, theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh lợi dụng việc khiếu nại tố cáo của nhân dân mặc dù đã được cơ quan, người có thẩm quyền và Tòa án tiếp xúc, đối thoại, giải quyết, xét xử theo đúng quy định của pháp luật, song một số đối tượng đã tài trợ, đóng góp, móc nối, lôi kéo người dân tiếp tục tụ tập đông người đi khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, gây rối trật tự công cộng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và chống người thi hành công vụ.

Đề nghị cử tri và nhân dân cần nhận diện, cảnh giác với động cơ, mục đích của các đối tượng này để không bị lợi dụng vi phạm pháp luật; đề nghị các cơ quan chức năng cần củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh về hình sự các đối tượng cố tình vi phạm, phạm tội.