Nông dân thắng kiện

Báo Dân Việt đã đăng bài: "Một nông dân tỉnh Bình Phước thắng kiện, lấy lại vườn cao su bị chiếm đoạt suốt 5 năm" (26/10/2022). Nội dung bài báo phản ánh Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đưa vụ án "tranh chấp vườn cao su" ra xét xử.

Vợ chồng nông dân Trần Đức Lý – Đỗ Thị Lan (trú ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) đã khởi kiện ông Ma Khánh Hoàng về hành vi khai thác mủ cao su trái phép, cản trở việc quản lý, khai thác cao su của gia đình ông Lý – bà Lan tại thửa đất 4,4ha, thuộc khoảng 11, tiểu khu 363, Ban quản lý rừng kinh tế (QLRKT) Suối Nhung.

Năm 2015, nông dân Trần Đức Lý (trái) trình bày vụ việc tại hiện trường vườn cao su với một phóng viên để nhờ sự giúp đỡ của báo chí. Ảnh: Đ.T.L

Qua 2 phiên xét xử sơ thẩm (5/9/2022) và phúc thẩm (23/6/2023), bị đơn Ma Khánh Hoàng đã khai nhận thực hiện cạo mủ cao su trên vườn cao su của vợ chồng ông Trần Đức Lý là do Công ty TNHH MTV Phát Lộc (trụ sở tại TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thuê. Ma Khánh Hoàng khai thác mủ cao su cho Công ty Phát Lộc chứ không phải khai thác cho Hoàng. Hoàng chỉ làm mướn cho Công ty Phát Lộc, rồi nhận tiền công.

Trong khi đó, khai tại tòa, đại diện Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (viết tắt Sasco) cho biết: Năm 2013, Sasco có ký hợp đồng thuê Công ty Phát Lộc tư vấn về "đánh giá chất lượng chăm sóc vườn cây cao su trong năm 2013; thời hạn tư vấn đến hết ngày 31/5/2014.

Sasco không ủy quyền cho bất kỳ một cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào thực hiện việc thu hồi và đền bù tài sản đối với 1.369 cây cao su trồng trên tổng diện tích đất 43.0006,6m2 (tức vườn cao su hiện do gia đình ông Trần Đức Lý cai quản, chăm sóc, thuộc dự án do Sasco làm chủ đầu tư – PV).

TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên vợ chồng ông Lý – bà Lan thắng kiện. Gia đình ông Lý được tòa tạm giao quản lý, sử dụng và tiếp tục khai thác vườn cao su gần 5 ha.

Đồng thời, bản án cũng yêu cầu ông Hoàng chấm dứt hành vi đưa người đến cạo mủ trái phép, không được cản trở việc cai quản, cạo mủ của gia đình ông Lý – bà Lan. Hoàng phải bồi thường cho gia đình ông Lý – bà Lan 150 triệu đồng.

Công an huyện Đồng Phú tại hiện trườn vườn cao su do gia đình ông Lý chăm sóc, bị nhóm Ma Khánh Hoàng đập phá tô mủ... Ảnh: T.Đ.L

Ngỡ ngàng khi vườn cao su bị bán

Vụ việc phát sinh tình tiết mới, khi Công ty Sasco phát hiện có người lợi dụng danh nghĩa quản lý vườn cao su để chuyển nhượng trái phép vườn cao su của Công ty.

Ngày 7/12/2023 nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay: Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước vừa tiếp nhận đơn tố cáo từ Công ty Sasco (trụ sở số 45 Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Công ty Sasco căng băng rôn khẳng định dự án thuộc về Công ty Sasco làm chủ đầu tư.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, đơn tố cáo, tố giác tội phạm từ đại diện Công ty Sasco cho biết: Ngày 2/4/2013, Công ty Sasco ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Phát Lộc do bà Nguyễn Ngọc Mai làm Giám đốc, để chăm sóc, bảo vệ dự án vườn cao su của Công ty Sasco. Dự án này được UBND tỉnh Bình Phước giao, diện tích 149,79 ha, tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng đến năm 2022, Sasco phát hiện có nhiều người dân vào vườn cao su khai thác trong dự án của Công ty Sasco. Công ty Sasco kiểm tra thực địa và tìm hiểu, thì phát hiện ông Nguyễn Hữu Hiền (chồng của bà Nguyễn Ngọc Mai) đã bán vườn cây cao su của Công ty Sasco cho người khác.

Băng rôn do Sasco căng tại hiện trường dự án ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.Đ.L

Trong đó, chiếm đoạt số tiền khai thác mủ là trên 10,4 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các người dân thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng vườn cây cao su của Công ty Sasco là trên 11,2 tỷ đồng.

Ngày 31/10/2023, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước đã ra Thông báo số 118/TB-PC01 tiếp nhận đơn của đại diện Công ty Sasco. Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước đã chuyển đơn tố cáo, kèm hồ sơ, tài liệu sang Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Bình Phước để giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, sau thông tin Công an tỉnh Bình Phước vào cuộc xử lý đơn tố giác trên, trong tháng 11/2023 vừa qua, Công ty Sasco cũng gửi nhiều thông báo đến các người dân đã mua lại vườn cao su từ ông Nguyễn Hữu Hiền. Tại các thông báo này, Sasco cho rằng: "Chúng tôi phát hiện có một số giao dịch bất hợp pháp, trái luật giữa ông Nguyễn Hữu Hiền và người dân liên quan đến dự án của chúng tôi".

Giấy tờ ghi tên ông Nguyễn Hữu Hiền chuyển nhượng trái pháp luật một phần diện tích vườn cao su của dự án Công ty Sasco cho một hộ dân. Ảnh: Tư liệu

Giấy bán đất vườn cao su thể hiện rất rõ chữ ký các bên mua bán. Ảnh: Tư liệu

Thông báo từ Công ty Sasco cho biết: Dự án cao su của Công ty Sasco tại Ban QLRKT Suối Nhung được UBND tỉnh Bình Phước giao và Công ty Sasco đã đền bù cho người dân vào tháng 10/2013. Sau khi hoàn tất thủ tục đền bù cho các hộ dân tiền trồng cao su, Công ty Sasco đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Phát Lộc để "chăm sóc, bảo vệ cây cao su thuộc dự án của Công ty Sasco".

Từ năm 2017 đến nay, ông Nguyễn Hữu Hiền đã lợi dụng hợp đồng chăm sóc bảo vệ để mạo danh là Chủ sở hữu dự án này. Sau đó, ông Hiền đứng tên cá nhân, pháp nhân đại diện Công ty TNHH Hồng Phúc và Công ty TNHH MTV Phát Lộc để "lừa đảo, làm giả hồ sơ mua bán đất để chuyển nhượng, bán trái pháp luật diện tích cây cao su của Công ty Sasco cho nhiều người dân" (trích nguyên văn Thông báo số 970/SASCO, ngày 20/11/2023 của Công ty Sasco).

Nông dân Trần Đức Lý bên một cây cao su mới trồng, nhưng bị kẻ gian hủy hoại, sau khi ông Lý có đơn tố cáo hiện tượng mua bán đất rừng trái pháp luật. Ảnh: C.T.V

Theo Sasco, "đây là hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Hữu Hiền, xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của Công ty Sasco". Sasco cũng cho các hộ dân biết rằng, doanh nghiệp đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Hữu Hiền đến Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước, về hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Nhằm đảm bảo việc thống kê tài sản cây cao su thuộc dự án của Công ty Sasco; dự kiến trong vài ngày tới, Sasco sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

Qua đó, kiểm soát diện tích cây cao su thuộc diện tích Sasco đã đền bù; trong đó có số diện tích mà ông Nguyễn Hữu Hiền đã bán trái pháp luật cho nhiều hộ dân.

Sasco đã khuyến cáo các hộ dân chấm dứt hành vi khai thác mủ cao su và tháo dở các lán trại, chòi tạm cất trái phép trong dự án của Sasco.

Trong trường hợp cần thiết, Sasco sẽ nhờ các cơ quan pháp luật xử lý hành vi cạo mủ và buộc người vi phạm phải bồi thường cho Công ty Sasco toàn bộ giá trị mủ cao su trong suốt thời gian các hộ dân đã khai thác trái phép trong diện tích dự án của Sasco.