Cô gái bị đánh thủng màng nhĩ khi dạo bộ, có thể khởi tố vụ án?

Có thể khởi tố vụ cô gái bị đánh thủng màng nhĩ

Thông tin mới nhất, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra rạng sáng 1/12 tại một khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ.



Trước đó, chị Lê Thị Kim Dung (23 tuổi, quê Hà Nam) tố cáo việc bị một nhóm đàn ông đánh gây thương tích.

Chị Dung đi khám và được chẩn đoán bị chấn thương thủng màng nhĩ trái. Ảnh NVCC

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo nội dung tố cáo của chị Dung, hành vi của ba thanh niên này là cố ý gây thương tích và được xác định là có tính chất côn đồ.

Bởi vậy, trường hợp cô gái đề nghị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích thì có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Theo nội dung tố cáo của chị Dung, hai bên không hề có mâu thuẫn từ trước. Thấy hai cô gái đứng tại điểm dừng chờ xe buýt giữa đêm khuya nên ba người đàn ông đã buông lời bỡn cợt, rủ đi nhà nghỉ, có lời lẽ xúc phạm, rồi vô cớ hành hùng đánh đập đến mức chị Dung bị thủng màng nhĩ, khi có người can ngăn mới bỏ đi.

Theo luật sư Khuyên, đây là hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục người khác. Vì vậy trường hợp nạn nhân có thương tích, dù dưới 11 %, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai của hai bên, thu thập thông tin từ những người làm chứng, xem xét dấu vết để lại, làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi và sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tích.

Trường hợp nạn nhân không rút đơn tố cáo và có tỉ lệ thương tích thì sẽ khởi tố người đánh chị Dung về tội Cố ý gây thương tích. Người không trực tiếp đánh chị Dung nhưng có hành vi giúp sức, xúi giục cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Trường hợp bị xử lý hình sự, người đàn ông đã hành hung chị Dung sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngoài việc bị xử lý hình sự, người gây ra thương tích cho chị Dung sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi gây ra. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, thăm khám, điều trị. Tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút trong quá trình điều trị và bồi thường tổn thất về tinh thần do hành vi xâm phạm đến sức khỏe gây ra.

Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được với nhau về mức bồi thường, chị Dung có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, luật sư Khuyên còn cho biết, theo thông tin hình ảnh mà chị Dung cung cấp, thấy ba người đàn ông đi trên cùng một xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Như vậy hành vi này của ba thanh niên sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Bị hành hung trên đường

Trước đó như đã thông tin, rạng sáng 1/12, chị Lê Thị Kim Dung cùng chị gái đi bộ trong khu vực khu đô thị thì bị 5 người đàn ông đi trên 2 xe máy áp sát.

Kể với báo chí, chị Dung cho biết chị bị nhóm người trên trêu đùa, chọc ghẹo. Trong đó, một nam thanh niên có vết bớt trên mặt có hành vi hành hung khi tát nhiều phát vào mặt cô gái 23 tuổi. Người này còn đánh cả chị gái Dung khi nạn nhân vào can ngăn.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có người dân xung quanh đến can thiệp. Nhóm người trên bỏ đi.

"Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị thủng màng nhĩ tai trái", chị Dung cung cấp chẩn đoán của bác sĩ và cho biết từ hôm xảy ra vụ việc, chị bị ù tai và rất đau đầu.

Theo nạn nhân, ngày 1/12, chị đã trình báo vụ việc với Công an phường Tây Mỗ. Sau đó, cô gái tiếp tục nộp đơn đề nghị điều tra lên Công an quận Nam Từ Liêm.

"Cả ngày 2/12, tôi làm việc với công an quận. Người đánh tôi tên Nguyễn Ngọc Tài đã xuất hiện tại trụ sở công an. Anh ta nhận lỗi, xin lỗi tôi và trình bày lúc đó vì say nên mất kiểm soát. Tôi không chấp nhận lý do đó vì anh ta đánh tôi đến 2 ngày sau mới xin lỗi" - chị Dung nói và cho hay chị đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tích.