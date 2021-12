Thi công mở rộng QL1 đoạn qua Ninh Thuận làm nứt hàng trăm ngôi nhà của dân nhưng không ai chịu bồi thường

Sống trong căn nhà nứt nên nơm nớp sợ hãi

Qua đường dây nóng của báo NTNN/điện tử Dân Việt, hàng trăm hộ dân ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) phản ánh, đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các ngành chức năng về việc nhà của mình bị nứt nẻ, sụt lún. Việc này do các đơn vị thi công mở rộng Quốc lộ 1A gây ra, nhưng đến nay không ai chịu bồi thường.

Ngồi nhà của ông Tôn Tấn Thái bị hư hỏng và tường chằng chịt vết nứt. (Ảnh: Đức Cường)

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, chằng chịt những vết nứt nẻ chạy dọc từ mái xuống nền, ông Tôn Tấn Thái ở KP 5, thị trấn Phước Dân ngậm ngùi: "Suốt nhiều năm qua, gia đình tôi sống trong sợ hãi, bởi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mùa mưa bão nước từ các vết nứt chảy vào tràn khắp nền nhà khổ sở trăm bề…".

Theo ghi nhận của PV, vết nứt xuất hiện khắp nhà, từ phòng khách, phòng ngủ đến phòng bếp. Nhiều chỗ khe nứt đã rộng hơn 1cm nhìn xuyên ra bên ngoài…

Theo ông Thái, ngôi nhà mặt tiền Quốc lộ 1 này được hai vợ chồng ông tích góp xây dựng vào năm 2010 với hơn 150 triệu đồng. Nhưng ở chưa được bao lâu thì đơn vị thi công mở rộng Quốc lộ 1, gây ra hậu quả đến hôm nay.

Nhà ông Nguyễn Thành Công, KP 4, thị trấn Phước Dân cũng bị nứt nặng, phải sống trong sợ hãi như những người hàng xóm khác.

Ông Tùng cho biết, lúc các đơn vị thi công, họ đã sử dụng máy lu rung, búa đóng cọc… có tải trọng, độ rung chấn rất lớn, khiến những nhà xung quanh bị nứt nẻ, sụt lún.

Căn nhà mẹ vợ ông Tùng bị nứt, sụp nặng quá nên gia đình không dám ở phải bỏ hoang chờ đơn vị thi công hỗ trợ sửa chữa. Nhưng chờ mãi không thấy nên gia đình mẹ vợ ông đành phải đập bỏ, vay mượn thêm tiền để xây nhà mới…

Ông Tôn Tấn Thái cho biết, suốt 6 năm qua ông đã rất nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết. (Ảnh: Đức Cường)



Ông Võ Đức Khang, chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân cho biết, trong quá trình thi công mở rộng Quốc lộ 1, người dân đã chấp hành tốt việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, do đơn vị thi công đã đưa nhiều thiết bị nặng vào làm rung, ép cọc đã làm 279 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, đã có 110 hộ đã được nhận hỗ trợ sửa chữa nhà với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện còn 169 hộ vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ sửa chữa nhà.

"Sự việc kéo dài nhiều năm nay, các hộ có nhà bị nứt nhưng chưa nhận được tiền sửa chữa liên tục có ý kiến lên các cơ quan chức năng cấp trên. Nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết đã tạo sự bức xúc của người dân kéo dài mấy năm qua...", ông Khang thông tin.

Được biết, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã phê duyệt (ngày 15/2/2016) hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng nói trên.

Trong đó, có 54 hộ được hỗ trợ với số tiền mỗi hộ được nhận hỗ trợ thấp nhất là hộ Trần Văn Tú (hơn 3,8 triệu đồng) và hộ được nhận hỗ trợ sửa chữa cao nhất là hộ ông Tôn Tấn Thái (hơn 20,3 triệu đồng). Nhưng đến nay vẫn chưa có hộ dân nào được nhận số tiền trên.

Bà Nguyễn Thị Chín cho biết, do vết nứt làm khung cửa nhà bị lệch nên nhiều năm qua cánh cửa không đóng được, phải dùng dây buộc lại. (Ảnh: Đức Cường)



Doanh nghiệp thực hiện dự án nói gì về nhà nứt?

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận là doanh nghiệp thực hiện dự án.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Việt Dương, Trưởng phòng quản lý khai thác công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận cho biết, trước đây khi có phản ánh của các hộ dân bị nứt nhà, công ty đã đi kiểm tra hiện trạng.

Sau đó Trung tâm quỹ đất tỉnh Ninh Thuận có thuê một đơn vị độc lập định giá những phần hư hỏng, nứt nhà của dân. Tuy nhiên, đến nay các nhà thầu thi công dự án chưa thống nhất với giá trị giám định nên sự việc việc vẫn chưa được giải quyết.

"Các bên chưa thống nhất được vấn đề bảo hiểm, do những ngôi nhà bị nứt nằm bên ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng thi công dự án. Do đó, việc hỗ trợ bồi thường không có trong danh mục bảo hiểm của nhà đầu tư và nhà thầu…", ông Dương nại lý do.

Cũng theo ông Dương, hiện đơn vị đã đề xuất một cơ quan giám định độc lập của nhà nước đến hiện trường giám định lại để có tính khách quan. Nếu các nhà thầu thi công không chịu kết quả giám định này thì người dân có quyền gửi đơn lên tòa để pháp luật xử lý. Bên nào sai sẽ chịu trách nhiệm…

Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Đức Cường)

Trước đó, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cũng đã có văn bản gửi Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (doanh nghiệp thực hiện dự án) đề nghị nghị báo cáo tình hình thực hiện giải quyết vướng mắc liên quan đến vấn đề nêu trên.

Ngày 9/11 mới đây, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản hồi đáp và cho rằng, trong quá trình thi công trên, các nhà thầu thi công bắt buộc phải huy động sử dụng các thiết bị máy móc thi công chuyên dụng như: Lu rung, búa đóng cọc… có tải trọng, độ chấn động, rung chấn lớn để đảm bảo chất lượng công trình.

Do đó, các công trình xây dựng, nhà dân dọc hai bên đường, đặc biệt là công trình nhà ở cấp 4 xây dựng lâu năm của các hộ dân nằm dọc sát hai bên Quốc lộ 1 tại các khu đô thị, khu đông dân cư bị ảnh hưởng là khó có thể tránh khỏi...

Trước đó, ngày 19/10/2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận có văn bản (73/ĐĐBQH-VP) gửi Bộ GTVT đề nghị xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri và chính quyền địa phương liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị nứt nhà khi thi công các dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Ninh Thuận.

Bộ GTVT cũng đã nhiều lần có văn bản gửi Ban QLDA2, Ban QLDA7, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án là công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận, yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp xử lý, nhưng đến nay vấn đề trên vẫn chưa được giải quyết, để lại bức xúc kéo dài trong dư luận tại địa phương.