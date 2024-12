Có gì ở phim kinh phí 50 tỉ won của Lee Min Ho?

Lee Min Ho và Gong Hyo Jin trong phim mới. Ảnh: Nhà sản xuất "When the Stars Gossip" (Khi những vì sao lên tiếng) xoay quanh Gong Ryong (Lee Min Ho) - bác sĩ sản phụ khoa ở lại trạm vũ trụ vài ngày với tư cách là khách du lịch và Eve Kim (Gong Hyo Jin) - chỉ huy bảo vệ trạm vũ trụ.



Câu chuyện trở nên phức tạp khi xuất hiện Kang Kang Soo (Oh Jung Se) - nhà nghiên cứu khoa học giàu có và Choi Go Eun (Han Ji Eun) - nữ thừa kế nổi tiếng và là bạn gái của Gong Ryong.

Trước thềm lên sóng vào ngày 4/1/2025, "When the Stars Gossip" thu hút sự chú ý vì là bộ phim lấy bối cảnh văn phòng ngoài không gian - trên trạm vũ trụ đầu tiên của Hàn Quốc.

Với kinh phí sản xuất 50 tỉ won, Korea Times mong đợi bộ phim sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phim truyền hình Hàn Quốc với sự kết hợp giữa khoa học viễn tưởng và phim truyền hình về con người.

Điều này cũng được đạo diễn Park Shin Woo chia sẻ trong họp báo ra mắt phim: "Bộ phim của chúng tôi liên tục đặt câu hỏi liệu các chuẩn mực, quy tắc và đạo đức mà chúng ta trân trọng, cũng như những điều vô nghĩa, có còn nguyên vẹn khi chúng ta rời khỏi Trái đất hay không. Nếu khán giả tiếp tục theo dõi, nó sẽ trở thành một bộ phim có ý nghĩa".

Bất chấp thành tích ảm đạm của các tác phẩm Hàn Quốc lấy chủ đề về không gian trước đó như "Space Sweepers" (Con tàu chiến thắng, 2021), "The Silent Sea" (Biển tĩnh lặng, 2021) và "The Moon" (Nhiệm vụ cuối cùng, 2023), đạo diễn thừa nhận những thách thức nhưng bày tỏ sự tự tin vào cách tiếp cận khác biệt và sáng tạo của bộ phim.

"Tôi biết chúng tôi có một câu chuyện chân thực để kể và tôi đã tiếp cận dự án này với sự nhiệt tình. Mặc dù quá trình sản xuất tốn nhiều thời gian, nhưng tôi tin rằng nó xứng đáng. Việc sử dụng kết hợp giữa kĩ thuật bay bằng dây và đồ họa máy tính tiên tiến là để mô tả chân thực môi trường không trọng lực trên màn ảnh".

Bộ phim "When the Stars Gossip" có chi phí sản xuất cao. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong khi đó, trở lại với phim truyền hình sau thời gian dài, Lee Min Ho cũng bày tỏ sự mong đợi: "Đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối tôi tham gia một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Khi bước sang tuổi 30, tôi đã suy ngẫm về cách trở thành một diễn viên có thể cống hiến, thay vì là người liên tục bị công việc cuốn trôi. Tôi cần thời gian để nạp lại năng lượng mới để giải quyết những mối lo lắng đó".

Về lí do lựa chọn "When the Stars Gossip" làm dự án trở lại của mình, Lee Min Ho cho biết: "Trong thế giới hối hả ngày nay, ranh giới giữa điều tốt đẹp và điều thực sự quan trọng đối với nhân loại ngày càng trở nên mờ nhạt. Đó là lí do tại sao tôi bị cuốn hút vào câu chuyện này, lấy bối cảnh là không gian bao la và bí ẩn - nơi mọi người đến để trân trọng giá trị của cuộc sống".

Tài tử thừa nhận, dù không cố ý, nhưng các dự án của anh thường đòi hỏi phải dành nhiều thời gian. "Đó là những tác phẩm đầy thử thách và khó khăn. Vì thế, thời gian nghỉ ngơi không dài như tôi nghĩ. Tôi sắp ra mắt một bộ phim điện ảnh và bộ phim đó cũng mất nhiều thời gian để sản xuất, giống như bộ phim truyền hình này vậy".

Về phía Gong Hyo Jin, ban đầu cô đã nghĩ câu chuyện sẽ nói về những cuộc phiêu lưu ngoài không gian, nhưng khi biết phim nói về cuộc sống thường ngày của con người trong không gian, cô đã thực sự thích thú. Việc trở lại với dòng phim tình cảm lãng mạn với bạn diễn kém tuổi cũng là điều tạo sự thú vị cho nữ diễn viên trên phim trường.