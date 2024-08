Mỹ nhân từng đóng phim cùng Suzy, Lee Min Ho bị chê diễn dở

Jung Eun Chae từng gây chú ý khi đóng phim "Anna" cùng Suzy. Ảnh: Nhà sản xuất

"Your Honor" (Ông bố đối đầu) là phim truyền hình mới của ENA, xoay quanh câu chuyện của 2 người cha luôn hết lòng bảo vệ con cái.

Đó là Song Pan Ho (Son Hyun Joo) - thẩm phán được kính trọng với ý thức công lí mạnh mẽ, người đã sống một cuộc sống không tì vết và Kim Kang Heon (Kim Myung Min) - ông trùm tội phạm lạnh lùng và tàn nhẫn với vẻ ngoài oai nghiêm.

Chính thức lên sóng từ ngày 12/8, đến nay "Your Honor" đã chiếu được 6 tập, với tỉ suất người xem ở mức trung bình. Theo Nielsen Korea, phim mở màn với rating 1,736% và tăng nhẹ theo từng tập. Ở tập 6, phim ghi nhận thành tích 4,334%.

Bên cạnh nội dung dần đi vào diễn biến gay cấn, diễn xuất ấn tượng của bộ đôi tài tử Son Hyun Joo - Kim Myung Min, sự xuất hiện của Jung Eun Chae - người đảm nhận vai công tố viên Kang So Young trong 2 tập gần nhất (tập 5, 6) từ kì vọng đang nhận về sự thất vọng.

Vẻ ngoài xinh đẹp cũng không thể cứu lỗ hổng diễn xuất của sao nữ 8X. Ảnh: ENA

Theo đó, Kang So Young được xây dựng là người mạnh mẽ, chính trực. Cô cũng là hình mẫu của công tố viên trẻ, luôn đi theo sứ mệnh xóa bỏ tham nhũng.

Tuy nhiên, việc ê-kíp cố gắng hướng nhân vật bằng tạo hình nam tính: mặc áo khoác ngắn, hút thuốc lá và chửi thề dường như đang đi sai với mô tả ban đầu. Phần khác, diễn xuất thiếu linh hoạt của Jung Eun Chae càng khiến nhân vật Kang So Young trở nên kém thu hút.

Theo Newsen, dù vẫn có một số bình luận khen ngợi ngoại hình của nữ diễn viên, nhưng phần đông đều bày tỏ sự thất vọng. Họ cho rằng, Jung Eun Chae rất xinh nhưng không hợp với nhân vật. Ngoài ra, vấn đề chỉ đạo của đạo diễn cũng như khâu tạo hình cho nhân vật cũng nhận về nhiều phản hồi tiêu cực.

Theo báo Hàn, với nguyên nhân này, sự quan tâm của khán giả đối với bộ phim đã giảm một nửa. Cùng với đó, lí do khán giả trở nên khắt khe hơn với sao nữ sinh năm 1986 là vì cô đã có tới 14 năm kinh nghiệm diễn xuất song lại có màn thể hiện vụng về trên màn ảnh.

Trước đó, nữ diễn viên đã xuất hiện trong 12 bộ phim. Nổi bật trong số đó là vai nữ thủ tướng Gu Seo Ryung trong phim "Quân vương bất diệt", đóng cùng Lee Min Ho và vai tiểu thư Hyeon Ju (Anna thật) trong phim "Anna" cùng Suzy .

Truyền thông đánh giá, vẻ đẹp kiêu kì, thu hút của bạn diễn Suzy phù hợp với những nhân vật tài phiệt giàu có. Nhờ vậy, tên tuổi cô được phủ sóng rộng rãi. Tuy nhiên, với màn trở lại thất bại ở phim "Your Honor", công chúng sẽ khắt khe hơn với Jung Eun Chae khi 2 phim mới của cô là "Pachinko 2" và "Jungnyeon: The Star Is Born" lần lượt lên sóng.